Tod der Queen ist bis zum Staatsbegräbnis seit vielen Jahren minutiös geplant worden. In dieser Zeit können Großbritannien und der Rest der Welt Abschied von der im Alter von 96 Jahren verstorbenen Königin nehmen. Viele fragen sich daher, wie sie die Ereignisse rund um die Trauer um die Queen verfolgen können. Nicht nur die Beerdigung am 19.9.2022 wird im Fernsehen zu sehen sein, auch schon vorab gibt es im TV Sendungen zum Leben der Queen und zum Abschied von ihr.

Das ZDF zeigt am 13.09. „Die Queen und die Macht der Bilder“

Nach ihrem Tod ist das Interesse am Leben und Wirken von Queen Elizabeth II. groß. Wie lebte sie und führte die britische Monarchie durch jegliche Krise? Die Dokumentation „Die Queen und die Macht der Bilder“ wurde erstmals anlässlich des 95. Geburtstages der verstorbenen Königin gezeigt. Das ZDF blickt am 13. September 2022 erneut auf das Leben der Monarchin.

Der Sendetermin und die Sendezeit auf einen Blick:

Dienstag, 13.09.2022, um 20.15 Uhr im ZDF

Wo wird die Trauer-Prozession für die Queen am 14.09.2022 im TV übertragen?

Der Sarg mit dem Leichnam der Königin wird am Mittwoch, 14.09.2022, auf einem von Pferden gezogenem Fuhrwerk vom Buckingham-Palast ins Parlament gebracht, gefolgt von König Charles III. und anderen Mitgliedern der Königsfamilie. Der Leichenzug führt die Prachtstraße „The Mall“ hinab über den Exerzierplatz Horse Guards Parade und die Straßen White Hall und Parliament Street zum Parlament. Die Prozession soll rund 40 Minuten dauern und ist im Fernsehen zu sehen. Doch welche Sender übertragen den Trauerzug für die Queen?

Hier eine Übersicht der Sendetermine und der Sendezeit:

14.09.2022 ab 13 Uhr im ZDF – „Trauer um Queen Elizabeth II“

14.09.2022 ab 15 Uhr auf RTL – Exclusiv Spezial

14.09.2022 ab 14.30 Uhr auf phoenix – phoenix vor ort (u.a. Trauer um die Queen)

Ein „ZDF Spezial“ berichtet live vom Trauerzug für die Queen

Das ZDF berichtet am Mittwoch, 14. September 2022, live aus London von 13 bis 17 Uhr, über die „Trauer um Queen Elizabeth II“. ZDF-Chefredakteur Peter Frey moderiert das Spezial am Nachmittag. An seiner Seite sind die ZDF-Royal-Expertin Julia Melchior, ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann sowie die Historikerin Karina Urbach.

RTL überträgt die Trauer-Prozession für die Queen

Auch wenn die Fernsehzuschauerinnen- und Zuschauer am Mittwochnachmittag, 14. September 2022, RTL einschalten, werden sie den Trauerzug für die Queen in London sehen. Der Sender überträgt von 15 Uhr an live, wenn Hunderttausende Briten in London erwartet werden, und zeigt das Exclusiv Spezial „Goodbye Queen - die Welt verneigt sich“. Moderiert wird es von Frauke Ludowig. Sie begrüßt Guido Maria Kretschmer sowie Adelsexperte Michael Begasse im Studio.

