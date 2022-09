Tod von Queen regiert. Jetzt wollen viele Briten Abschied von ihr nehmen. Das wird ihnen ermöglicht, wenn ihr Sarg vor dem Staatsbegräbnis wird. Eine Teilnahme an der Trauergottesdienst ist jedoch nur geladenen Gästen möglich. Mehrere hundert Staatschefs, Würdenträger und Royals anderer europäischer Königshäuser werden erwartet. Ganz Großbritannien trauert nach demvon Queen Elizabeth II. um eine Monarchin, die viele Menschen bereits ihr Leben lang begleitet hatte und sehr geschätzt wurde. 70 Jahre lang hat dieregiert. Jetzt wollen viele Briten Abschied von ihr nehmen. Das wird ihnen ermöglicht, wenn ihr Sarg vor dem in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt wird. Einean der Beerdigung am 19. September 2022 und am privatenist jedoch nur geladenenmöglich. Mehrere hundert Staatschefs, Würdenträger und Royals anderer europäischer Königshäuser werden erwartet.

Regelung: Wer ist zu Beerdigung der Queen eingeladen?

Gäste: Wer kommt?

Die Vertreter welcher Länder sind nicht eingeladen?

Begräbnis von Queen Elizabeth II. am 19.09.2022: Wer ist eingeladen?

Der Staatsakt für Queen Elizabeth II. am 19. September 2022 dürfte das größte internationale Ereignis in der jüngeren britischen Geschichte werden. Insgesamt werden zur Trauerfeier etwa 500 Staats- und Regierungschefs, Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger in der britischen Hauptstadt erwartet. Aus den Dokumenten geht Politico zufolge hervor, dass für jedes Land maximal ein Repräsentant - also Staats- oder Regierungsvertreter - mit Partner oder Partnerin anreisen darf. Dies liege an der enormen Anzahl an erwarteten Gästen und dem begrenzten Platz in der Westminster Abbey und an anderen Veranstaltungsorten. Der neue König Charles III. plant dem Bericht zufolge für den Vorabend einen Empfang im Buckingham-Palast für die Staatsgäste. Diese sollen außerdem die Möglichkeit bekommen, den aufgebahrten Sarg mit dem Leichnam der Queen zu besuchen, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen und ein Tribut an die Königin vorzutragen, das für die Medien aufgezeichnet werden soll.

Gästeliste: Wer kommt zur Beerdigung der verstorbenen Königin?

Zur Beerdigung von Königin Elizabeth II. werden hunderte Politiker und Würdenträger aus aller Welt und Millionen Besucher in London erwartet. Eine ganze Reihe Staats- und Regierungschefs und anderer hochrangiger Persönlichkeiten haben ihr Kommen zugesagt.

Die gesamte britische Königsfamilie soll zur Beisetzung kommen

Es wird erwartet, dass die gesamte Königsfamilie zur Beerdigung kommen wird. Unter anderem gehören diese Familienmitglieder dazu:

Mitglieder europäischer Königsfamilien bei der Beerdigung erwartet

Der Queen die letzte Ehre erweisen werden auch Mitglieder anderer Königsfamilien aus Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark, und den Niederlanden. Der spanische König Felipe VI. und sein Vater, der umstrittene Altkönig Juan Carlos, werden beim Staatsbegräbnis der Queen ihren ersten gemeinsamen Auftritt nach über zweieinhalb Jahren haben. Sowohl Felipe und Königin Letizia als auch Ex-König Juan Carlos und seine Frau Sofía haben die Einladung zum Staatsakt für die britische Königin Elizabeth II. in London angenommen, wie der staatliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien am Dienstag unter Berufung auf das Königshaus in Madrid berichteten. Aufgrund verschiedener Affären lebt Juan Carlos seit mehr als zwei Jahren in Abu Dhabi im Exil.

Staatsoberhäupter, Präsidenten und Co.: Diese Politiker haben zugesagt

Erwartet werden am 19.09.2022 zur Beisetzung von Queen Elizabeth II. Staatsoberhäupter aus Ländern, in denen der britische Monarch Staatsoberhaupt ist oder die dem 56 Nationen umfassenden Commonwealth angehören. Zudem kommen viele andere bedeutende Politikerinnen und Politiker. Unter anderem haben diese Gäste zugesagt, der Queen die letzte Ehre zu erweisen:

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

EU-Ratschef Charles Michel

Japans Kaiser Naruhito und seine Frau Masako

Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdoğan

Australiens Premierminister Anthony Albanese

Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern

Neuseelands Generalgouverneurin Cindy Kiro

König der Maori Tuheitia Paki

Auch weitere hochrangige Persönlichkeiten sind angekündigt

Neben Politikern und Royals werden auch Würdenträger und andere bedeutende Persönlichkeiten zur Beerdigung der Queen kommen. Der australische Premierminister Anthony Albanese hat angekündigt, dass zehn Bürgerinnen und Bürger mit ihm zum Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. nach London reisen dürfen.

Dabei ist unter anderen der renommierte Pferdetrainer Chris Waller , der eines der Pferde der Queen, den Wallach Chalk Stream, in seinem Stall hat.

, der eines der Pferde der Queen, den Wallach Chalk Stream, in seinem Stall hat. Zudem wurde Dylan Alcott ausgewählt, der sowohl im Rollstuhltennis als auch im Rollstuhlbasketball Paralympics-Sieger wurde.

ausgewählt, der sowohl im Rollstuhltennis als auch im Rollstuhlbasketball Paralympics-Sieger wurde. Eine weitere Einladung ging an Miriam-Rose Ungunmerr Baumann. Die Aborigine-Künstlerin und Aktivistin war die erste voll qualifizierte indigene Lehrerin des Northern Territory.

Russland und Belarus offenbar nicht zu Queen-Beisetzung eingeladen

Beim Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. sind einem britischen Medienbericht zufolge Vertreter einiger Staaten unerwünscht. Russland und Belarus, gegen die Großbritannien wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zahlreiche Sanktionen erlassen hat, sowie das südostasiatische Myanmar haben keine Einladung zu der Zeremonie erhalten, wie die Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise in London meldete. Der Iran, zu dem die diplomatischen Beziehungen belastet sind, werde lediglich auf Botschafterebene vertreten sein.