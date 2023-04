„The Masked Singer“ 2023 auf ProSieben. Am Samstag, 08.04.2023, lief die zweite Folge von Staffel 8, in der noch acht Wer steckt dahinter? Das ist die große Frage beiauf ProSieben. Am Samstag, 08.04.2023, lief die zweite Folge von Staffel 8, in der noch Kostüme dabei waren. Sie alle performten einen neuen Song, mit dem sie das Publikum von sich überzeugen wollten.

Das Rateteam und die Zuschauer rätselten anhand der gegebenen Indizien derweil wieder fleißig, welche Promis sich hinter den Masken verbergen könnten. Für einen Undercover-Star endete das Gesangsabenteuer allerdings direkt nach der zweiten Folge wieder. Wer ist raus? Wer ist weiter? Hier bekommt ihr alle Infos zur Live-Show, sowie zur aktuellen Enthüllung.

Der Waschbär ist raus: Was Daniel Boschmann zur Enthüllung sagt

Kaum hatte er seine Maske abgenommen, sah man Moderator Daniel Boschmann strahlen. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Liebe hier in dieser Sendung drin steckt“, lobte er direkt nach seiner Enthüllung zunächst das ganze Team, das hinter „The Masked Singer“ steckt. Anschließend verriet er: „Ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist, aber ich kann eigentlich gar nicht singen.“ Lachend wendete er sich schließlich an das Publikum: „Ich möchte mich bedanken, dass ihr mich auf diese Reise mitgenommen habt. Ich muss jedoch verraten, ich wäre gerne länger geblieben.“ Anschließend performte er ein letztes Mal als Waschbär auf der großen Bühne, dieses Mal jedoch ohne Maske.

Im Waschbär von Staffel 8 steckte Moderator Daniel Boschmann.

Enthüllung: Im Waschbär steckte Daniel Boschmann

Der große Moment der zweiten Live-Show: Die zweite Enthüllung, bei der der ausgeschiedene Undercover-Star seine Maske abnehmen musste. Der Waschbär ist rausgeflogen und musste sein Gesicht offenbaren. Die Enthüllung zeigte: Hinter der Maske steckte Daniel Boschmann!

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist raus?

Vier Kostüme mussten nach den zwei Vierer-Duellen zittern. Nach der erneuten Zuschauer-Abstimmung war klar, für welchen Undercover-Star es nicht gereicht hat: Der Waschbär ist raus.

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voteten wie gewohnt für ihre Favoriten. Die Kostüme mit den meisten Stimmen sind eine Runde weiter und treten in der dritten Live-Show erneut an:

Seepferdchen

Pilz

Igel

Toast

Diamantula

Frotteefant

Schuhschnabel

Das sind die Kostüme in Staffel 8

In der zweiten Folge von Staffel 8 traten acht Kandidaten an. Welche Kostüme am 08.04.2023 mit dabei waren, seht ihr in der Liste. In den einzelnen Artikeln findet ihr alle Indizien, Vermutungen und weitere Infos zu den Masken.

„The Masked Singer“ 2023: Das Rateteam in Folge 2