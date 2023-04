„The Masked Singer“ geht auf ProSieben weiter. In Staffel 8 treten ab dem 1. April 2023 neun neue Kostüme auf die große ProSieben-Bühne. Darin verbergen sich wie gewohnt Undercover-Stars, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Schuhschnabel. geht auf ProSieben weiter. Intreten ab dem 1. April 2023auf die große ProSieben-Bühne. Darin verbergen sich wie gewohnt Undercover-Stars, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch der

Welche Geschichte steckt hinter dem Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zum Schuhschnabel? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist der Schuhschnabel

Der Schuhschnabel lebt normalerweise als versteinerter Wasserspeier auf einer Burgzinne ein einsames Leben. Eines Tages schlägt plötzlich ein Prominenter wie ein Blitz in ihm ein und er wird zum Leben erweckt. In stundenlanger Handarbeit wurden die Federn und Schuppen des Kostüms einzeln ausgeschnitten, grundiert, bemalt, geföhnt, geformt und händisch angebracht. Das dauerte insgesamt 950 Stunden. Die Federn sind aus Thermoplastik, damit die Maske nicht zu schwer wird und der Undercover-Star sich möglichst gut bewegen kann. Beim Sprechen pulsieren die Augen des Kostüms wechselnd in Rot und Blau.

Die Indizien und Hinweise zum Schuhschnabel

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Schuhschnabel im Überblick:

hat sich die Maske selber ausgesucht

Kostüm verleiht ihm Glanz und Würde

hat geheimnisvolles Eigenleben

singt „One Step Closer“ von Linkin Park in Folge 1

Akzent



Die Vermutungen zum Schuhschnabel

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Schuhschnabel im Überblick:

jemand aus Skandinavien

Alexander Gerst

Max Giesinger

