Ab sofort ist TV-Deutschland wieder im Rätsel-Fieber: Am Samstag, 1. April 2023, ist die achte Staffel vonauf ProSieben gestartet. Einmal mehr wagen sich in den kommenden Wochen prominente Kandidaten in ausgefallenen Kostümen auf die große Bühne. Das Rateteam und die Zuschauer versuchen zu erraten, wer die Undercover-Stars sind.

Wann ist „The Masked Singer“ 2023 gestartet? Wann laufen die Folgen im TV und Stream? Was ihr zur Ausstrahlung der achten Staffel wissen müsst, erfahrt ihr hier im Übertragungsartikel.

Der Rätsel-Spaß hat wieder begonnen: Der Startschuss für die Frühjahr-Staffel ist am Samstag, 1. April 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr gefallen.

Die ersten vier Staffeln liefen immer dienstags auf ProSieben. Staffel 5 sollte einmalig samstags gezeigt werden. Doch aufgrund der guten Quoten ließ der Sender den Sendeplatz weiter bestehen. Somit läuft auch Staffel 8 immer samstags zur Primetime auf ProSieben.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit:

Wer die Show zur Primetime verpasst, kann sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in der Wiederholung auf ProSieben sehen.

Die bekannten Sendetermine samt Sendezeit seht ihr hier:

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Wer die Live-Show verpasst hat, kann sich die komplette Folge zwei Tage später in der Wiederholung auf Sixx anschauen. Die Folgen laufen dort in diesem Jahr immer montags statt mittwochs zur Primetime.

Die bekannten Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Daswird auch in der neuen Staffel alles daran setzen, die Undercover-Stars zu enttarnen. In der vorigen Staffel hatte es eine personelle Änderung gegeben:war erstmals das einzige feste Mitglied und wurde in jeder Folge vonunterstützt. Der Grund dafür war, dass, das bisherige zweite feste Mitglied, bereits bei „The Voice of Germany“ engagiert war. In den neuen Folgen dürfen sich die Fans jetzt wieder auf dasfreuen: Ruth Moschner und Rea Garvey kehren beide als festes Rateteam zurück und werden von einemunterstützt.