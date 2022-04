Das Rätseln auf ProSieben geht zu Ende: An diesem Samstag, 23.04.2022, läuft das Finale von „The Masked Singer“ 2022. In der sechsten und letzten Live-Show von Staffel 6 sind zu Beginn noch vier Kostüme auf die große Bühne getreten. Das Rateteam und die Zuschauer rätseln ein letztes Mal, welche Promis sich hinter den Masken verbergen. Klar ist nur: An diesem Abend werden alle vier Undercover-Stars demaskiert. Es sind bereits zwei Masken gefallen im Finale von „The Masked Singer“ 2022 gefallen.

Wer steckt dahinter? Das zeigt sich schon bald, denn die nächste Auflösung der Staffel steht kurz bevor. Wer ist raus? Wer kommt ins Finale? Hier findet ihr alle Infos Folge 6 sowie zu den aktuellen Enthüllungen.

Die Discokugel ist raus: Was Jeanette Biedermann zur Enthüllung sagt

Die Discokugel schaffte es auf Platz 3 von „The Masked Singer“ 2022. Nach dem Zuschauervoting nahm die Diskokugel ihre Maske ab und zeigte erstmal allen wie es in ihrem Kostüm aussah: „Ich hab es hier sehr geräumig, ich hab es hier aber auch sehr schwer. Die Kugel wiegt wirklich 14 Kilo“, schnaufte Biedermann. „Ihr habt alle wahnsinnig lange gebraucht, es zu erraten“, lachte die Sängerin. Für sie war klar, nachdem ihr Kostüm nicht viel Spielraum für körperlichen Einsatz zu ließ, musste jede Performance „musikalisch einen richtig raus knallen“.

Enthüllung: Die Discokugel war Jeanette Biedermann

Jeanette Biedermann – das Rateteam war sich einig, wer im Kostüm vom Discokugel steckt. Und die Juroren hatten das richtige Näschen und sollten alle recht behalten. Die Enthüllung zeigte, im Kostüm der Discokugel steckte die deutsche Sängerin Jeanette Biedermann.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist raus?

Fest steht, heute werden alle Undercover-Stars demaskiert. Nach der ersten Enthüllung mussten die anderen Kostüme ein weiteres Mal auf die Bühne.

Nach dem zweiten Zuschauervoting stand fest. die Discokugel verließ die Show als drittplatzierter.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist weiter?

Die Zuschauer haben wie gewohnt für ihre Favoriten gevotet. Die Kostüme mit die meisten Stimmen sind weiter und haben somit noch Hoffnung auf den Sieg von Staffel 6:

Zebra

Dornteufel

Der Ork ist raus: Was Nora Tschirner zur Enthüllung sagt

Der Ork sorgte im Finale von „The Masked Singer“ 2022 für ordentlich für Verwirrung im Rateteam. Schon seit Staffel 1 wollte Nora Tschirner bei der Musik-Rate-Show mitmachen, verriet sie, nachdem sie die Maske abgenommen hatte. Und um alle Hinters Licht zu führen, hat sich die Schauspielerin besonders viel Mühe gegeben. Angefangen bei ihrer Größe. Die 40-Jährige stand auf Plateaus und mogelte dadurch 20 Zentimeter drauf: „Ich bin ja voll der High Heels Typ“, lachte sie. Auch Backstage versuchte sie jeden an der Nase herumzuführen, indem sie sich auf Spanisch und Italienisch mit ihren Assistents unterhielt. Der Ork sang bei seinen Auftritten in den unterschiedlichsten Sprachen. Von türkisch bis isländisch war alles dabei. Doch die Schauspielerin ist dieser Sprachen gar nicht mächtig: „Ich sprech die alle gar nicht, aber das sind alles Lieblingslieder von mir“, verriet Nora Tschirner.

Nora Tschirner war der Ork bei „The Masked Singer“ 2022.

© Foto: ProSieben / Willi Weber

Enthüllung: Der Ork war Nora Tschirner

Oonagh, Gianna Nannini, Michelle Hunziger oder doch Brigitte Nielson – das Rateteam tappte im Dunkeln. Hat jemand aus der Jury richtig getippt oder lagen alle falsch? Am Ende sollte keiner der Juroren recht behalten. Der Ork hat die Maske abgenommen und die Enthüllung zeigte: Der Ork war Nora Tschirner.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist raus?

Die Kandidaten treten im Finale von „The Masked Singer“ 2022 im direkten Duell gegeneinander an. Nach dem ersten Zuschauervoting wurde bereits ein Undercover-Star demaskiert.

Nach der ersten Runde im Finale stand fest, der Ork hatte die wenigsten Stimmen und wurde demaskiert.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist weiter?

Die Zuschauer haben wie gewohnt für ihre Favoriten gevotet. Die Kostüme mit die meisten Stimmen sind weiter und haben somit noch Hoffnung auf den Sieg von Staffel 6:

Zebra

Dornteufel

Discokugel

„The Masked Singer“ 2022: Indizien, Tipps, Vermutungen

Wie gewohnt gibt es in jeder Show von „The Masked Singer“ einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Die Indizien-Clips liefern wieder wichtige Tipps. Wer singt als Ork? Wer performt als Discokugel? Wer ist das Zebra und welcher Star verbirgt sich im Dornteufel? Alle Indizien und Vermutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2022: Kostüme im Finale

vier Kandidaten um den Sieg. Welche Im Finale von „The Masked Singer“ 2022 singenum den Sieg. Welche Kostüme am 23.04.2022 noch mit dabei sind, seht ihr hier:

Discokugel

Dornteufel

Ork

Zebra

„The Masked Singer“ 2022: Riccardo Simonetti unterstützt das Rateteam im Finale

Rateteam natürlich auch nochmal prominente Unterstützung. An diesem Samstag nimmt Riccardo Simonetti Platz auf dem Stuhl neben In der letzten Live-Show von Staffel 6 bekommt dasnatürlich auch nochmal prominente Unterstützung. An diesem Samstag nimmtPlatz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey

„The Masked Singer“ 2022: Weitere Infos zu Staffel 6