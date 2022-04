Der Frühling wird auf ProSieben wieder zum großen Rätsel-Event: „The Masked Singer“ 2022 läuft bereits in der dritten Woche und acht Kandidaten sind noch im Rennen. Das Rateteam rätselt auch in Staffel 6 Woche für Woche, welche Promis in den Kostümen stecken. Die feste Jury wird dabei in jeder Folge von einem neuen Gastjuror bzw. einer neuen Gastjurorin unterstützt.

„The Masked Singer“ 2022: Rateteam in Folge 3

Indizien, die auf die Identitäten der Undercover-Stars hinweisen. Die Jury im Studio muss also einmal mehr Tipps kombinieren und Vermutungen zu den Auch in der dritten Live-Show gibt es wieder einige neue, die auf die Identitäten der Undercover-Stars hinweisen. Dieim Studio muss also einmal mehr Tipps kombinieren undzu den Kostümen abgeben.

Wer in Folge 3 im Rateteam ist, seht ihr hier:

Ruth Moschner

Rea Garvey

Carolin Kebekus

„The Masked Singer“ 2022: Jury in Staffel 6

In der ersten Staffel bestand die Jury der Show noch aus drei festen Mitgliedern und einem wöchentlich wechselnden Rategast. Seit der zweiten Staffel gibt es nur noch zwei feste Juroren und die wechselnden Gastjuroren. Für Staffel 6 hat ProSieben ein altbewährtes und beliebtes Duo als festes Rateteam engagiert.

Ruth Moschner

Rätsel-Profi: Die Rede ist natürlich von 2019 auf dem Rateplatz. Ihr Telefonbuch ist längst Kult, ihre Expertise lässt die Zuschauer nicht selten staunen. Lediglich in der dritten Staffel pausierte sie und überließ ihren Stuhl Sonja Zietlow. Sie ist seit Anfang an dabei und ist der absolute: Die Rede ist natürlich von Ruth Moschner . Die Moderatorin sitzt seitauf dem Rateplatz. Ihr Telefonbuch ist längst Kult, ihre Expertise lässt die Zuschauer nicht selten staunen. Lediglich in der dritten Staffel pausierte sie und überließ ihren Stuhl Sonja Zietlow.

Rea Garvey

Staffel 2 sein Rate-Debüt. Gemeinsam mit Ruth Moschner setzte er in der dritten Staffel aus, in der ihn Bülent Ceylan vertrat. Seit Staffel 4 ist er nun schon wieder fest in der Jury dabei und sorgt mit seinen Tipps immer wieder für große Lacher beim Publikum. Sänger Rea Garvey ist auch längst fester Bestandteil bei „The Masked Singer“. Der Ire feierte insein Rate-Debüt. Gemeinsam mit Ruth Moschner setzte er in der dritten Staffel aus, in der ihn Bülent Ceylan vertrat. Seit Staffel 4 ist er nun schon wieder fest in derdabei und sorgt mit seinen Tipps immer wieder für große Lacher beim Publikum.

„The Masked Singer“ 2022: Gastjuroren in Staffel 6

In jeder der sechs Live-Shows nimmt ein Gastjuror neben dem festen Rateteam Platz. Wer die Jury von Staffel 6 in den einzelnen Folgen unterstützt, gibt ProSieben jeweils kurz vor der Ausstrahlung bekannt.

Das sind die Rategäste in Staffel 6: