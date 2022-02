Wer steckt dahinter? Diese Frage beschäftigt TV-Deutschland auch in diesem Frühjahr wieder. „The Masked Singer“ geht ab dem 19. März 2022 wieder auf ProSieben an den Start. In der sechsten Staffel sind zehn neue Undercover-Stars dabei, die in kunterbunten und ausgefallenen Kostümen auf die große Bühne treten. Woche für Woche heißt es dann für das Rateteam und die Zuschauer wieder, die Identitäten der verkleideten Stars zu erraten.

Wenige Wochen vor dem Beginn hat der Sender jetzt die ersten drei Outfits verraten. Wer in den Kostümen steckt, zeigt sich erst im Laufe der sechs Live-Shows. Hier erfahrt ihr aber schon mal, welche Masken in Staffel 6 dabei sind.

Das sind die Kostüme von „The Masked Singer“ 2022

Das Team um Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner hat sich auch für die neue Staffel wieder ordentlich ins Zeug gelegt, um die fantasievollen Kostüme schillern zu lassen. In jeder Maske stecken mehrere hundert Stunden Arbeit.

Das sind die ersten drei Masken von Staffel 6:

Das Zebra

Ein Zebra mit Punkten – das gibt es nur bei „The Masked Singer“. Airbrush verleiht dem Zebra seinen besonderen Look, dazu Strass-Steine und Sterne auf dem Tüllrock. 700 Stunden stecken in dem Kostüm. „Einen Stoff, der sowohl gepunktet als auch gestreift ist, gibt es nicht einfach so zu kaufen. Deshalb haben wir das Muster selbst mit Airbrush aufgesprüht, was dem Zebra seinen einzigartigen und abenteuerlichen Look verleiht“, erklärt Maskenbauerin Marianne Meinl.

Das Zebra

© Foto: ProSieben

Die Möwe

Die Möwe besteht aus drei verschiedenen Kunstfellen und zahlreichen Federn. Auch hierfür benötigte das Team 700 Stunden, bis das Kostüm fertig war. „Die größte Herausforderung war die Statik des Kopfes. Der Hals der Möwe ist so lang, dass der Schwerpunkt sehr weit oben liegt. Der Kopf darf aber natürlich trotzdem nicht wackeln, sondern muss festsitzen. Deshalb haben wir eine ausgeklügelte Gitterkonstruktion für den Hals verwendet, die eine gute Mischung aus Stabilität und Flexibilität ermöglicht“, so Maskenbauerin Marianne Meinl zur Herstellung.

Die Möwe

© Foto: ProSieben

Der Dornteufel

Der Dornteufel ist laut Gewandmeisterin Alexandra Brandner aufgrund der vielen detaillierten Einzelteile die aufwändigste Maske der Staffel. 1000 Stunden Arbeit stecken in dem Kostüm, das aus 10.000 einzeln ausgeschnittenen und feinsäuberlich aneinandergeklebten Schuppen aus Kunst-Krokodilleder besteht.