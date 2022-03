Die Suche nach den Indizien geht in eine neue Runde: Die Zuschauer und das Rateteam sind wieder gefragt. „The Masked Singer“ 2022 hat mit der ersten Live-Show auf ProSieben begonnen. Damit stellt sich TV-Deutschland wieder die Frage nach den Identitäten von Ork, Seestern und Co.

Zehn neue Kostüme treten in Staffel 6 im Frühling an. Woche für Woche rätselt man: Wer steckt hinter der Maske? Die Vermutungen häufen sich im Laufe der Shows und Indizien-Clips liefern zahlreiche Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. In der ersten Folge gibt es direkt einige Vermutungen.

In dieser Übersicht zu den Kandidaten sammeln wir die Indizien und Tipps zu Staffel 6.

„The Masked Singer“ 2022: Indizien und Tipps

Vor dem Staffel-Start war der Großteil der Kostüme bereits bekannt. Die fehlenden werden in der ersten Show präsentiert. Erstmals ist eine Maske dabei, die von einem jungen Fan vorgeschlagen wurde. Kaum sind die Kandidaten auf die Bühne getreten, hagelt es die ersten Vermutungen, wer dahinter stecken könnte. Jede Woche gibt es weitere Indizien, die wir euch hier im Überblick sammeln.

„The Masked Singer“: Ork

Vom opulenten Auftritt des Orks darf man sich nicht täuschen, denn eigentlich ist er sehr schüchtern und liebenswürdig. 700 Stunden Arbeit stecken im Kostüm.

Hinweise

Lieblingsessen: Felsen, Steine und Granit

lebt in Orkana

meist ist er grummelig und schlecht gelaunt

Jurassic-Park-Musik

Vermutungen

Gianna Nannini

Sophia Thomalla

Jana Ina Zarrella

„The Masked Singer“: Zebra

Das Zebra erhielt durch Airbrush seinen besonderen Look. 700 Stunden Arbeit stecken in dem Kostüm.

Hinweise

Abenteuerspielsplatz

alles ist bunt

trägt nicht nur Streifen, sondern auch Punkte

Motto: „Das Leben bloß nicht so ernst nehmen“

macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt

Vermutungen

Carolin Kebekus

Andrea Berg

Marianne Rosenberg

Marta Jandová

„The Masked Singer“: Seestern

Der Seestern funkelt in der sechsten Staffel. Die Agilität dieses Kostüms stellte die Maskenabteilung vor größere Herausforderungen.

Hinweise

ständig und überall anzutreffen

meist unbemerkt

„Ich bin ein Star“

bisher im Hintergrund anderer unerkannt gebliebenen

„Mich und meine Talente kann man auch buchen“

Sheriffstern und Weihnachtsstern

Vermutungen

Juliette Schoppmann

Beatrice Egli

Bahar Kizil

„The Masked Singer“: Brilli

Brilli ist die erste von einem Fan entworfene Maske bei „The Masked Singer. Die zehnjährige Emma hat mit ihrem Vorschlag die Ausschreibung gewonnen.

Hinweise

meine Lieblingszahl ist die 1,2,3

liebt alle Farben

Zauberpulver

Autos im Hintergrund

Vermutungen

Michelle Hunziker

Lena Gercke

Marie-Luise Marjan

„The Masked Singer“: Koala

Der Koala kostete die Kostüm-Abteilung 700 Stunden Arbeit. Einige Haare wurden einzeln aufgeklebt.

Hinweise

hat einen Imbiss

liebt seine Heimat Australien, aber auch deutsche Bratwurst

langsam aber lecker

Vermutungen

Paul Potts

Bata Illic

Kool Savas

„The Masked Singer“: Galax'SIS

Ein Meteorit vom Planeten „Floristika Neun“ ist in ein Gewächshaus eingeschlagen: Zum Vorschein kommt Galax'SIS – ein Wesen von einem anderen Stern.

Hinweise

Aus dem Weltall

galaktisch schnell

Marathon-Zahl

Motto „Lass die Blumen sprechen“

großer Stein

Vermutungen

Anke Engelke

Linda Zervakis

Judith Williams

„The Masked Singer“: Gorilla

Der Gorilla sieht seinem tierischen Pendant möglichst ähnlich. Er trägt eine Echthaar-Frisur, damit seine Haare besser gestylt werden können.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

noch keine

„The Masked Singer“: Möwe

Für die Möwe wurden drei verschiedenen Kunstfelle und zahlreiche Federn verarbeitet.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

noch keine

„The Masked Singer“: Dornteufel

Dieses Kostüm ist das aufwändigste der aktuellen Staffel: Für den Dornteufel benötigte die Maskenabteilung 1000 Stunden.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

noch keine