ProSieben wieder gerätselt: Die Musik-Rate-Show „The Masked Singer" ging am 1. April 2023 in die achte Runde. Wie gewohnt treten auch in der neuen Staffel Undercover-Stars in ausgefallenen Kostümen auf die große Bühne. Das prominente Rateteam rätselt jede Woche, welche Undercover-Stars sich darin verstecken könnten.

Nachdem es in der vorigen Staffel erstmals nur ein festes Rateteam-Mitglied gegeben hat, dürfen sich die Zuschauer jetzt wieder auf das altbewährte und beliebte Duo freuen. Dieses wird in jeder Live-Show von einem prominenten Rategast unterstützt.

„The Masked Singer“ 2023: Das war das Rateteam in Folge 1

Zum Auftakt der achten Staffel gab es direkt einige Indizien zu den neuen Masken. Wer dahinter stecken könnte, rätselte in dieser Show das feste Rateteam gemeinsam mit einem Rategast:

Sänger Wincent Weiss unterstützt das Rateteam in Folge 1.

© Foto: ProSieben/Julian Essink

Das ist die feste Jury in Staffel 8

In der ersten Staffel bestand die Jury der Show noch aus drei festen Mitgliedern und einem wöchentlich wechselnden Rategast. Ab der zweiten Staffel gab es nur noch zwei feste Juroren und die wechselnden Gastjuroren. In Staffel 7 hatte ProSieben nur noch ein festes Rateteam-Mitglied engagiert: Da Rea Garvey bereits für „The Voice of Germany“ vor der Kamera stand, musste er pausieren. Für die achte Staffel kehrt er nun an der Seite von Ruth Moschner zurück.

Ruth Moschner

Sie ist von Anfang an dabei und ist der absolute Rätsel-Profi: Die Rede ist natürlich von Ruth Moschner. Die Moderatorin sitzt seit 2019 auf dem Rateplatz. Ihr Telefonbuch ist längst Kult, ihre Expertise lässt die Zuschauer nicht selten staunen. Lediglich in der dritten Staffel pausierte sie und überließ ihren Stuhl Sonja Zietlow. In Staffel 7 war sie erstmals das einzige feste Rate-Mitglied in der Jury.

Ruth Moschner ist das Rate-Urgestein bei „The Masked Singer“.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Rea Garvey

Sänger Rea Garvey feierte in Staffel 2 sein Rate-Debüt. Gemeinsam mit Ruth Moschner setzte er in der dritten Staffel aus, in der ihn Bülent Ceylan vertrat. Ab Staffel 4 war er wieder fest in der Jury dabei und sorgte mit seinen Tipps regelmäßig für große Lacher beim Publikum. Nachdem er in der siebten Staffel noch einmal ausgesetzt hat, kehrt er in Staffel 8 ins feste Rateteam zurück.

Rea Garvey kehrt in Staffel 8 wieder ins feste Rateteam von „The Masked Singer“ zurück.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Wer sind die Gastjuroren von „The Masked Singer“ 2023?

In jeder der sechs Live-Shows nimmt ein Gastjuror bzw. eine Gastjurorin neben dem festen Rateteam Platz. Wer die Jury von Staffel 8 in den einzelnen Folgen unterstützt, gibt ProSieben wie gewohnt erst jeweils kurz vor der Ausstrahlung bekannt.

Die Rategäste im Überblick: