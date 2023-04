Ab sofort rätselt TV-Deutschland wieder, wer in den Masken von „The Masked Singer“ steckt. In Staffel 8 treten ab dem 1. April 2023 neun neue Kostüme auf die große Bühne von ProSieben. Darin verbergen sich wie immer Undercover-Stars, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch das Seepferdchen.

Welche Geschichte steckt hinter dem Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zum Seepferdchen? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur schillernden Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist das Seepferdchen

Das Seepferdchen unterrichtet die kleinen Seepferdchen in der versteckten Stadt „Corallica“. Die Kostümabteilung hat 600 Stunden Arbeit in das schillernde Kostüm gesteckt. Die Schuppen sind mit fluoreszierender Farbe besprüht, wodurch die Maske im Dunkeln leuchtet. Das Kostüm hat zudem noch eine große Besonderheit: Die Maske vom Seepferdchen wird auf den Schultern getragen, statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Dadurch wird der Undercover-Star entlastet und hat mehr Bewegungsfreiheit.

Die Indizien und Hinweise zum Seepferdchen

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Seepferdchen im Überblick:

lebt in Corallica

ist auf der Suche nach dem Einsiedler-Krebs, der ihm ein Geheimnis verrät

hat die Energie des Geysirs in sich

ein weiblicher Star

singt „Because of you“ von Kelly Clarkson in Folge 1

vermutlich professionelle Sängerin

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Die Vermutungen zum Seepferdchen

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Seepferdchen im Überblick:

Lena Gercke

Anna R. von Rosenstolz

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)