Das Seepferdchen ist raus: Was Anna Loos zur Enthüllung sagt

Kaum hatte sie ihre Maske abgenommen, sah man Schauspielerin Anna Loos strahlen. „Diese Tänzer, die Choreografien ... Das ist einfach Wahnsinn“, lobte sie die Show direkt. Außerdem offenbarte sie, dass ihr Mann Jan Josef Liefers, der im Känguru steckte, von ihrem Kostüm wusste. Vor ihren Kindern hielten sie die Teilnahme an „The Masked Singer“ jedoch geheim. Jan freut sich nun auch, dass sie ausgeschieden ist, denn die beiden haben eine Fahrradreise für den nächsten Samstag geplant. Anschließend performte sie ein letztes Mal als Seepferdchen auf der Bühne, dieses Mal jedoch ohne Maske.

Im Seepferdchen steckte Schauspielerin und Sängerin Anna Loos.

Enthüllung: In dem Seepferdchen steckte Anna Loos

Der große Moment der vierten Live-Show: die nächste Enthüllung, bei der der ausgeschiedene Undercover-Star seine Maske abnehmen musste. Das Seepferdchen ist rausgeflogen und musste sein Gesicht offenbaren. Die Enthüllung zeigte: Hinter der Maske steckte Anna Loos!

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist raus?

Jetzt wurde auch in Show 4 ein Star enthüllt. Nach den Auftritten mussten zunächst noch vier Kostüme zittern. Nach der erneuten Zuschauer-Abstimmung war klar, für welchen Undercover-Star es nicht gereicht hat: Das Seepferdchen ist raus.

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voteten wie gewohnt für ihre Favoriten. Die Kostüme mit den meisten Stimmen sind eine Runde weiter und treten in der fünften Live-Show erneut an:

Schuhschnabel

Igel

Diamantula

Toast

Frotteefant

Das sind die Kostüme in Staffel 8

In der vierten Folge von Staffel 8 traten sechs Kandidaten an. Welche Kostüme am 22.04.2023 mit dabei waren, seht ihr in der Liste. In den einzelnen Artikeln findet ihr alle Indizien, Vermutungen und weitere Infos zu den Masken.

„The Masked Singer“ 2023: Das war das Rateteam in Folge 4