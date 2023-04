Die beliebte ProSieben-Show „The Masked Singer“ geht in eine neue Runde. Ab dem 1. April 2023 treten in Staffel 8 neun neue Kostüme auf die große Bühne von ProSieben. Hinter den Masken verbergen sich wieder Promis, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch der Toast.

Welche Geschichte steckt hinter dem Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zum Toast? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist der Toast

Der Toast ist ein echter Entertainer und immer gut drauf. Mit seinem besten Kumpel, dem Toaster, hängt er am liebsten ab. Dabei hat der Toast immer eine gute Geschichte parat. Der Undercover-Star kann die Augen von innen bewegen. Für die Herstellung benötigte die Kostümabteilung 800 Stunden.

„Wir haben uns eine ausgeklügelte Unterkonstruktion ausgedacht, damit der Toast seine Form behält und sich möglichst gut auf der Bühne bewegen kann“, erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner dazu.

Die Indizien und Hinweise zum Toast

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Toast im Überblick:

singt „Pump up the jam“ von Technotronic und „I’m so excited“ von The Pointer Sisters in Folge 1

sehr junge Stimme

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Die Vermutungen zum Toast

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Toast im Überblick:

Verona Pooth

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)