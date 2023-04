„The Masked Singer“ 2023 auf ProSieben. Am Samstag, 29.04.2023, lief bereits die fünfte Folge von Staffel 8, in der noch fünf dabei waren. Sie alle versuchten wieder, das Publikum mit ihren Auftritten zu überzeugen. Wer steckt dahinter? Das ist die große Frage beiauf ProSieben. Am Samstag, 29.04.2023, lief bereits die fünfte Folge von Staffel 8, in der noch Kostüme dabei waren. Sie alle versuchten wieder, das Publikum mit ihren Auftritten zu überzeugen.

Der Toast ist raus: Was Inka Bause zur Enthüllung sagt

Besonders Rea Garvey zeigte sich überrascht, als Inka Bause die Maske abnahm, denn: Er hatte ihre Stimme nicht erkannt, obwohl er sie sogar persönlich kennt. Inka Bause präsentierte noch einmal ohne Maske all ihre Stimmen. Im Interview sagte sie: „Ich hatte auch wirklich das beste Kostüm“ und beschrieb, wie toll sie es fand, so viel Platz zu haben. „Ich hab es geliebt, sofort“, schwärmte sie von ihrer Maske.

Im Toast steckte Moderatorin und Sängerin Inka Bause.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Enthüllung: Im Toast steckte Inka Bause

Der große Moment der fünften Live-Show: die nächste Enthüllung, bei der der ausgeschiedene Undercover-Star seine Maske abnehmen musste. Der Toast ist rausgeflogen und musste sein Gesicht offenbaren. Die Enthüllung zeigte: Hinter der Maske steckte Inka Bause!

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist raus?

Die Enthüllung von Staffel 8 steht fest. Nach den Einzelauftritten mussten zunächst noch drei Kostüme zittern. Sie führten jeweils ein Duett mit Rategast Sarah Engels auf, die erneut in ihr Skelett-Kostüm schlüpfte. Nach der erneuten Zuschauer-Abstimmung stand fest, für welchen Undercover-Star es nicht gereicht hat: Der Toast ist raus.

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Die Kostüme mit den meisten Stimmen sind eine Runde weiter und treten im Finale erneut an:

Igel

Schuhschnabel

Diamantula/Mystica

Frotteefant

Das sind die Kostüme in Staffel 8

In der fünften Folge von Staffel 8 treten fünf Kandidaten an. Welche Kostüme am 29.04.2023 mit dabei waren, seht ihr in der Liste. In den einzelnen Artikeln findet ihr alle Indizien, Vermutungen und weitere Infos zu den Masken.

„The Masked Singer“ 2023: Das war das Rateteam in Folge 5