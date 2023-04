Die beliebte ProSieben-Show „The Masked Singer“ geht in eine neue Runde. Ab dem 1. April 2023 treten in Staffel 8 neun neue Kostüme auf die große Bühne von ProSieben. Hinter den Masken verbergen sich wieder Promis, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch die Diamantula.

Welche Geschichte steckt hinter dem mystischen Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zur Diamantula? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist die Diamantula

Die Diamantula lockt mit ihrem schönen Gesang in ihr Netz. Sie kann sowohl krabbeln als sich auch aufrecht fortbewegen. Das Kostüm will zeigen, dass alles zwei Seiten hat – schwarz und weiß, Licht und Schatten, elegant und geheimnisvoll.

Die Herstellung des Kostüms dauerte ganze 1.200 Stunden. Dazu erklärt Alexandra Brandner: „Die Diamantula ist eine technische Meisterleistung. Dass die Maske sowohl im Stehen als auch im Krabbeln gut aussieht, war die größte Schwierigkeit für uns.“ Noch nie in wurden bei „The Masked Singer“ so viele Strass- und Edelsteine für eine Maske verwendet wie für die Diamantula. Diese wurden durch filigrane Handarbeit drapiert.

Die Indizien und Hinweise zur Diamantula

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zur Diamantula im Überblick:

anziehend und abstoßend zugleich

„Können wir eins werden?“

weiblicher Star

singt „Diamonds are forever“ von Shirley Bassey

professionelle Sängerin

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Die Vermutungen zur Diamantula

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zur Diamantula im Überblick:

Ute Lemper

Judith Williams

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)