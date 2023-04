Die beliebte Musik-Rate-Show „The Masked Singer“ geht auf ProSieben weiter. In Staffel 8 treten ab dem 1. April 2023 neun neue Kostüme auf die große Bühne von ProSieben. Darin verbergen sich wie gewohnt Promis, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch der Igel.

Welche Geschichte steckt hinter dem Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zum Igel? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur stacheligen Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist der Igel

Der Igel hat gerade erst das Abitur bestanden. Danach ist er direkt ausgezogen. Er hat eine einzige Bewerbung geschrieben – und zwar an „The Masked Singer“. Das stachelige Kostüm wurde zur Herausforderung für die Kostümabteilung. Die rund 10.000 Stacheln wurden alle einzeln und von Hand aus thermoplastischem Schaumstoff ausgeschnitten, geformt, bemalt und mit glänzender Folie beklebt. Das dauerte ganze 1.000 Stunden. Das zehn Kilo schwere Kostüm beinhaltet auch viel Technik. Die LED-Leuchten, die zwischen den Stacheln versteckt sind, sorgen für den Neon-Look des Igels.

Die Indizien und Hinweise zum Igel

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Igel im Überblick:

erste eigene Wohnung darf nicht weit weg von Papa sein

wohnt in Igelbach

Papa möchte, dass der Igel etwas Anständiges lernt

gerade erst Abitur gemacht

weiblicher Star

Horoskope

singt „There‘s nothing holdin‘ me back“ von Shawn Mendes in Folge 1

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Die Vermutungen zum Igel

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Igel im Überblick:

Andrea Berg

Palina Rojinski

Cindy aus Marzahn

Stefanie Kloß

Inka Bause

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)