Die beliebte ProSieben-Show „The Masked Singer“ geht in eine neue Runde. Ab dem 1. April 2023 treten in Staffel 8 neue Kostüme auf die große Bühne von ProSieben. Hinter den Masken verbergen sich zehn Undercover-Stars, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch der Frotteefant Elfi.

Welche Geschichte steckt hinter dem Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zum Frotteefant? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist der Frotteefant

Der Frotteefant wurde von Tante Trudi aus alten Handtüchern genäht. Wenn er traurig ist, hängen seine Ohren. Ist er fröhlich, stehen sie aufrecht. Der Frotteefant ist tollpatschig. Mit seinen großen Händen kann er fast nichts greifen und ist immer traurig, wenn ihm was herunterfällt.

Die Herstellung des Kostüms dauerte 400 Stunden. „Der Frotteefant zählt mit vier Kilo zu den leichteren Masken. Für seinen Kuschellook haben wir über zwölf Meter weichen Frottee und einen besonderen Walkloden verarbeitet“, erklärt Alexandra Brandner dazu.

Die Indizien und Hinweise zum Frotteefant

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Frotteefant im Überblick:

war ein altes kratziges Handtuch

Tante Trudi hat ihn entworfen

singt „I‘m never gonna not dance again“ von Pink in Folge 1

Uhr

Nadelkissen

Fernseher

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Die Vermutungen zum Frotteefant

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Frotteefant im Überblick:

Lena Meyer-Landrut

Bibis Beauty Palace / Bianca Claßen

Enissa Amani

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)