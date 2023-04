Die beliebte Musik-Rate-Show „The Masked Singer“ geht auf ProSieben in eine neue Runde. Ab dem 1. April 2023 treten in Staffel 8 wieder neue Kostüme auf die große Bühne von ProSieben. Hinter den Masken verbergen sich Undercover-Stars, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch der Waschbär.

Welche Geschichte steckt hinter dem Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zum Waschbär? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur nerdigen Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist der Waschbär

Der Waschbär betreibt einen von seinem Ururgroßvater gegründeten Waschsalon. Tagsüber ist er oft müde, da er ein unwissender Schlafwandler ist. Nachts wandert er umher, stibitzt Dinge und wundert sich am nächsten Morgen über das Diebesgut. Mit seiner runden Brille, seinem karierten Pullunder und den glänzenden Lackschuhen zelebriert der Waschbär den Nerd-Look. Darüber hinaus ist er der Erfinder des „Washy Dance“ – seinem Signature-Dance-Move. Die Kostümabteilung investierte insgesamt 300 Arbeitsstunden in die Maske, die komplett mit Airbrush bearbeitet wurde, um das Gesicht möglichst echt aussehen zu lassen.

Die Indizien und Hinweise zum Waschbär

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Waschbär im Überblick:

betreibt einen eigenen Waschsalon

waschen, spülen, schleudern

nach fünf Stunden ist die Maschine fertig

Wäsche ist eingegangen

männlicher Star

singt „Hey Ya“ von Outkast in Folge 1

verteilt Flyer für seinen Waschsalon

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Die Vermutungen zum Waschbär

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Waschbär im Überblick:

Tahnee

Olaf Schubert

Hugo Egon Balder

Daniel Boschmann

Henry Maske

Steffen Hallaschka

Joko Winterscheidt

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)