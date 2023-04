Die beliebte ProSieben-Show „The Masked Singer“ geht in eine neue Runde. Ab dem 1. April 2023 treten in Staffel 8 neue Kostüme auf die große Bühne von ProSieben. Hinter den Masken verbergen sich wie gewohnt Promis, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Unter den neuen Kandidaten ist auch der Pilz.

Welche Geschichte steckt hinter dem Kostüm? Was für Indizien gibt es? Und wie lauten die Vermutungen zum Pilz? In diesem Artikel sammeln wir euch alle Infos zur Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist der Pilz

Der Pilz ist oft einsam, da Fliegenpilze giftig sind und somit von vielen gemieden werden. Das soll sich bei „The Masked Singer“ ändern. In der Show möchte der Pilz zum Glückssymbol werden. Daher sammelt er weiße Punkte. Die sehr gebildete Maske nutzt nur wohlüberlegte Worte und liebt es, Glücks-Analogien zu verwenden.

Der Pilz leuchtet nachts im Wald und fällt durch seine Schuppen auf – deren Herstellung war recht aufwendig, wie Gewandmeisterin Alexandra Brandner erklärt: „Wir haben jede einzelne der 10.000 Schuppen vom Pilz mit der Hand ausgeschnitten, dann verstärkt und übereinandergelegt.“ Insgesamt arbeitete das Team 600 Stunden an dem Kostüm.

Die Indizien und Hinweise zum Pilz

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Pilz im Überblick:

Glücksweg

„Holt mich hier jemand raus?“

„Buch des Glücks“

muss sieben goldene Glückspunkte sammeln

singt „In the shadows“ von The Rasmus in Folge 1

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Die Vermutungen zum Pilz

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Pilz im Überblick:

Gernot Hassknecht

Bernhard Hoecker

Michael Patrick Kelly

Otto Waalkes

Marianne Rosenberg

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)