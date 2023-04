„The Masked Singer“ 2023 auf ProSieben. Am Samstag, 15.04.2023, läuft bereits die dritte Folge von Staffel 8, in der noch sieben dabei sind. Neben ihren Solos performen die Undercover-Stars dieses Mal noch im Duett oder zu dritt Gemeinschaftssongs, mit denen sie das Publikum von sich überzeugen wollen. Wer steckt dahinter? Das ist die große Frage beiauf ProSieben. Am Samstag, 15.04.2023, läuft bereits die dritte Folge von Staffel 8, in der noch Kostüme dabei sind. Neben ihren Solos performen die Undercover-Stars dieses Mal noch im Duett oder zu dritt Gemeinschaftssongs, mit denen sie das Publikum von sich überzeugen wollen.

Der Pilz ist raus: Was Marianne Rosenberg zur Enthüllung sagt

Marianne Rosenberg war der Pilz. In der Show sang sie vom US-Rapper Lil Nas X den Hit „Industry Baby“ – ein ungewöhnlicher Song für eine Schlagersängerin. Nach der Show erklärte sie ihre Songauswahl mit diesen Worten: „Ich habe im Internet gesurft und fragte mich: Was ist einer der größten Hits überhaupt? Wir müssen wissen, dass diese Art von Musik am meisten Umsatz macht – und so viele Millionen Klicks hatte, dass ich mir dachte: Was ist das denn? Den muss ich unbedingt ausprobieren.“

© Foto: ProSieben / Willi Weber

Der große Moment der dritten Live-Show: die dritte Enthüllung, bei der der ausgeschiedene Undercover-Star seine Maske abnehmen musste. Der Pilz ist rausgeflogen und musste sein Gesicht offenbaren. Die Enthüllung zeigte: Hinter der Maske steckte Marianne Rosenberg!

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist raus?

Noch müsst ihr euch bis zur dritten Enthüllung von Staffel 8 etwas gedulden. Vier Kostüme mussten ums Weiterkommen zittern. Nach der erneuten Zuschauer-Abstimmung war klar, für welchen Undercover-Star es nicht gereicht hat: Der Pilz ist raus.

„The Masked Singer“ 2023: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Die Kostüme mit den meisten Stimmen sind eine Runde weiter und treten in der vierten Live-Show erneut an:

Seepferdchen

Schuhschnabel

Diamantula

Frotteefant

Toast

Igel

Das sind die Kostüme in Staffel 8

In der dritten Folge von Staffel 8 sind diese sieben Kandidaten angetreten. Welche Kostüme am 15.04.2023 mit dabei waren, seht ihr in der Liste. In den einzelnen Artikeln findet ihr alle Indizien, Vermutungen und weitere Infos zu den Masken.

„The Masked Singer“ 2023: Das war das Rateteam in Folge 3