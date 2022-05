Die Festivalzeit 2022 startet und gleich zu Beginn ist das Traditionsfestival Rock am Ring an der Reihe. Zwei Jahre lang mussten sich Rockfans coronabedingt gedulden – nun dürfen sie sich wieder auf die volle Dröhnung Musik an Deutschlands bekanntester Rennstrecke freuen. Wer beim Rockfestival vom 3. bis zum 5. Juni 2022 nicht live vor Ort teilnehmen kann, hat trotzdem die Möglichkeit dabei zu sein. Denn in diesem Jahr überträgt RTL Plus Rock am Ring direkt ins Wohnzimmer der Fans.

Wann gibt es die Übertragung auf RTL Plus ?

? Ist der Stream von Rock am Ring 2022 kostenlos ?

von Rock am Ring 2022 ? Wird Rock am Ring 2022 auch im TV übertragen?

Wir geben euch in diesem Artikel einen Überblick, wie ihr von Zuhause aus das Festival-Feeling von Rock am Ring mitbekommt.

Rock am Ring 2022 im Live-Stream bei RTL Plus sehen

Wer Green Day, Muse oder Marteria bei Rock am Ring hören möchte, aber nicht selbst dabei sein kann, darf sich auch in diesem Jahr über einen Livestream freuen. 2022 rockt RTL Plus. Der Streamingdienst wird das Festival live und exklusiv übertragen gemeinsam mit CTS EVENTIM. RTL Plus bringt das Line-Up von Freitag, 03.06. bis Sonntag, 05.06.2022, via Stream zu den Fans nach Hause.

Ist die Übertragung von Rock am Ring 2022 auf RTL Plus kostenlos?

RTL Plus bietet das führende deutsche Entertainment-Angebot im Streaming-Markt. Dort gibt es sowohl freie als auch kostenpflichtige Bereiche. Wie sieht es also bei der Festival-Übertragung aus? Wird Rock am Ring 2022 kostenlos übertragen? Wie der Sender mitteilt, bringt RTL Plus das Line-up vom 3. bis 5. Juni kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL Plus Premium User ins heimische Wohnzimmer.

„Wir bauen RTL+ gerade zur größten Entertainmentplattform Deutschlands aus und werden dort zukünftig auch ein umfangreiches Musikangebot zum Streamen bereitstellen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir durch die neue Partnerschaft mit EVENTIM schon jetzt die Möglichkeit haben, unseren Kundinnen und Kunden das größte Traditionsfestival mit hochkarätigen Musikacts im Livestream anzubieten2, sagt Frauke Neeb, Programmdirektorin von RTL+.

Wird Rock am Ring 2022 im TV übertragen?

In den vergangenen Jahren vor der Pandemie kamen Fans, die nicht live vor Ort am Nürburgring dabei sein konnten in den Genuss, Rock am Ring zumindest vor dem Fernseher verfolgen zu können. Denn der Sender 3sat hatte etwa schon Auftritte übertragen. Früher war auch schon der Sender ARTE Partner des Traditionsfestivals. Zu Übertragungen im Free-TV in diesem Jahr ist derzeit nichts bekannt.