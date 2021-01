Kandidaten für den „Dschungelcamp“-Ersatz Bea Fiedler ist bei dem neuen Format von RTL mit dabei. Wir stellen euch Bea Fiedler im Porträt vor. Die Kandidatinnen undfür den „Dschungelcamp“-Ersatz „Die große Dschungelshow“ stehen fest und warten auf den Start der Show am Freitag, 15. Januar 2021. Auch Schauspielerinist bei dem neuen Format vonmit dabei. Wir stellen euch Bea Fiedler imvor.

Steckbrief: Alter, Herkunft, Sternzeichen

Wer ist Bea Fiedler? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name: Bea Fiedler

Alter: 63

Geburtstag: 28. Juni 1957

Sternzeichen: Krebs

Geburtsort: Witten

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Ausbildung und Werdegang von Bea Fiedler

Zuerst machte Bea Fiedler eine Ausbildung zur Friseurin und begann danach aber eine Karriere als Fotomodell. 1977 schaffte sie es als Playmate in die Ausgabe des deutschen Playboys. Dieser Tatsache hat sie eine erfolgreiche Schauspielkarriere zu verdanken. Sie wirkte in 20 Filmen mit und ist beispielsweise bekannt für ihre Rollen in „Eis am Stiel“ oder „Macho Man.“

In den 1990er Jahren arbeitete Bea in einem Lokal in Deutschland und betrieb selbst ein Nachtlokal auf Ibiza. Seit 2012 lebt sie in Erlangen.

Die 63-Jährige gibt sich kämpferisch: „Ich war als Schülerin NRW-Landesmeisterin in Leichtathletik. Zieht euch warm an!“

Die Lüge über den königlichen Vater ihres Kindes

In den 90er-Jahren verbreitete Bea Fiedler die Behauptung, dass Kronprinz Albert von Monaco der Vater ihres Kindes sei. Zwar war der Vaterschaftstest negativ, doch sie blieb bei ihrer Geschichte. Genauso wie ihr Sohn, der die Behauptung Jahre später ebenfalls vorbrachte.

