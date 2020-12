Die Ersatz-Show für das „Dschungelcamp“ 2021 startet am 15. Januar in Deutschland.

Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und Dr. Bob sind Teil von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“.

Die Kandidaten kämpfen um die Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2022.

Wales statt Australien, Deutschland statt Wales, Absage, Kandidaten... Die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat in den vergangenen Wochen und Monaten für etliche Schlagzeilen gesorgt. Klar war nur, dass es im kommenden Jahr kein reguläres „Dschungelcamp“ geben wird. Jetzt hat RTL bekannt gegeben, was anstelle der großen Jubiläumsstaffel geplant ist.

„Dschungelcamp“ 2021: So wird „Die große Dschungelshow“

Nach der Corona-bedingten Absage des regulären „Dschungelcamps“ verschiebt RTL das große Jubiläum mit Staffel 15 auf das Jahr 2022. Stattdessen hat der Sender ein neues Format entwickelt, um den TV-Zuschauern im Januar trotzdem Dschungel-Unterhaltung zu bieten: In „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ suchen die Moderatoren gemeinsam mit Dschungel-Liebling Dr. Bob den ersten Kandidaten für das „Dschungelcamp“ 2022. Außerdem blicken sie gemeinsam mit Studiogästen auf die Highlights der vergangenen 14 Staffeln zurück.

„Dschungelcamp“ 2021 Kandidaten: Wer ist dabei?

Schon Monate vor dem Start wurde bereits über die Kandidaten 2021 spekuliert. Wer angeblich dabei sein soll, erfahrt ihr hier:

Start, Sendetermine, Sendezeit: Wann läuft die „Dschungelshow“?

Das Ersatz-Format „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ startet am Freitag, 15. Januar 2021 auf RTL. Die 15 Folgen laufen immer live um 22:15 Uhr.

Die voraussichtlichen Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 15.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 2: 16.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 3: 17.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 4: 18.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 5: 19.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 6: 20.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 7: 21.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 8: 22.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 9: 23.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 10: 24.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 11: 25.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 12: 26.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 13: 27.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 14: 28.01.2021 um 22:15 Uhr

Folge 15: 29.01.2021 um 22:15 Uhr

„Dschungelcamp“ Gewinner: Die bisherigen „IBES“-Sieger

In den bisherigen Staffeln gab es so manche Sieger-Überraschung. Oft konnten sich Kandidaten durchsetzen, von denen man es am Anfang nicht gedacht hätte.

Wer die Show in den vergangenen Staffeln gewonnen hat, seht ihr hier: