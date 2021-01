Am Montagabend, 18.01.2021, lief Folge 4 der „Dschungelshow“ auf RTL. Ab der vierten Folge kämpft ein neues Kandidaten-Trio um den Einzug ins Halbfinale: Bea Fiedler, Lars Tönsfeuerborn und Lydia Kelovitz.

Welcher Prüfung mussten sich die Kandidaten stellen? Welche Ex-Teilnehmer waren im Studio zu Gast? Das erfahrt ihr im Nachbericht.

„Dschungelshow“ gestern: Bea Fiedler erzählt über ihr Sexleben

Insgesamt kämpfen zwölf Kandidaten in der „Dschungelshow“ um die Teilnahme an der Jubiläumsstaffel des „Dschungelcamps“ im nächsten Jahr. Doch die Teilnehmer ziehen zunächst immer nur zu dritt in ein 18 Quadratmeter großes (oder eher kleines) Tiny House. Drei Tage lang auf engstem Raum und Prüfungen, die sie an ihre Grenzen bringen – ab Folge 4 trifft das diese drei Kandidaten: Lydia Kelovitz, Bea Fiedler und Lars Tönsfeuerborn.

In der Show ging es kunterbunt zu und Ex-Playmate Bea Fiedler erzählte aus ihrer Vergangenheit: „Ich glaube, ich habe mich irgendwann in den 80ern... man könnte fast sagen, da hab ich mich übervögelt.“ Das versetzt die jüngeren Teilnehmer ins Staunen, allerdings ist die 63-Jährige jetzt offenbar nicht mehr sexuell aktiv. So fügt sie hinzu: „Ich habe seit ca. 15 Jahren keinen Sex mehr gehabt. Will ich aber auch nicht. Ich vermisse nichts, ganz im Gegenteil. Die Männer sollen mir vom Leib bleiben. Kein Bock mehr.“

Auch dem Alkohol hat Bea Fiedler abgesagt, lediglich das Rauchen könne sie bislang nicht aufgeben. Im Tiny House vermisste sie vor allem dies.

Darüber hinaus war natürlich auch Dr. Bob in der vierten Live-Show wieder dabei. Er durfte die Kandidaten bei ihrer ersten „Dschungel-Prüfung-Tauglichkeitsprüfung“ betreuen. Bei „Durchkreische“ ging es für die Drei um drei Sterne. Sie standen hinter einer Reihe von drei „Hellholes“ und sahen nicht, was sich in den Boxen befand: Pythons, Flusskrebse und Skorpione. Nacheinander mussten sie in das „Hellhole“ vor sich greifen, Sterne durch sternenförmige Ösen fädeln und an den nächsten Kandidaten weitergeben. Dafür hatten sie neun Minuten Zeit. Der letzte von ihnen musste die Sterne dann aus der Box holen und auf das letzte „Hellhole“ legen. Nur dann wurden sie gewertet. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten schaffte es das Trio zwei von drei Sternen weiterzureichen.

Georgina Fleur, Olivia Jones und Iris Klein als Studiogäste

Wie in jeder Show begrüßten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auch am Montagabend wieder ehemalige Dschungel-Kandidaten bei sich im Studio. Am 18.01.2021 waren Georgina Fleur, Olivia Jones und Iris Klein zu Gast in der Show.Sie waren in Staffel 7 dabei und blickten gemeinsam mit den Moderatoren auf ihr Australien-Abenteuer 2013 zurück.

zwölf Kandidaten um das Goldene Ticket und damit um die Teilnahme am „Dschungelcamp" 2022.

Die Ersatz-Show umfasst 15 Folgen, die ab dem 15. Januar jeden Abend live gezeigt werden.

