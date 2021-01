Der Startschuss für die „Dschungelshow“ 2021 ist gefallen. Gestern, am 16.01.2021, ging die RTL-Show um 22:15 Uhr bereits mit Folge 2 weiter.

In „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ stellen sich die Promi-Teilnehmer zwei Wochen lang verschiedenen Prüfungen. Das große Ziel: das „Goldene Ticket“, das die Teilnahme an der Jubiläumsstaffel 2022 bedeutet.

Folge 2 der „Dschungelshow“ gestern am 16. Januar 2021

In jeder Folge der 15-teiligen Show begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ehemalige Ex-Kandidaten des „Dschungelcamps“ als Talkgäste im Studio. Gemeinsam blicken sie in jeder Show auf eine vergangene Staffel zurück.

Nachdem am Freitag Melanie Müller und Julian F. M. Stoeckel aus Staffel acht da waren, durften sich die Zuschauer am Samstag über ein Wiedersehen mit Désirée Nick, Dolly Buster und Willi Herren freuen. Die Gäste blickten zusammen mit den Moderatoren zurück auf die 2. Dschungelcamp-Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und schwelgten in gemeinsamen Erinnerungen.

Nach der ersten „Dschungelprüfungseignungsprüfung“ von Freitag, warteten am Samstag bereits eine neue Prüfung auf die Kandidaten.

„Dschungelprüfung“ und Voting am Samstag, 16.01.2021

In der Prüfung vom Samstagabend hatte jeder der drei Dschungelshow-Kandidaten drei Minuten Zeit, Zahlencodes in einer Box frei zu legen. Diese musste sich die Kandidaten merken, um damit Schlösser zu öffnen. Das Problem: Die Zahlencodes waren in einer Box mit Tieren wie Vogelspinnen, Schlangen und Kakerlaken versteckt. Zwar traten alle Kandidaten an, jedoch schaffte es keiner von ihnen, einen Stern zu erspielen.

Die Voting-Zwischenbilanz platzierte Mike Heiter auf dem ersten und Zoe Saip auf dem letzten Platz. Das GNTM-Model Zoe Saip wäre damit – Stand jetzt – ausgeschieden. Mike Heiter und Frank Fussbroich wären damit weiter und im Halbfinale. Das Zwischenergebnis ist unverändert zum Vortag. Allerdings handelt es sich hierbei um einen Zwischenstand, der sich in der heutigen Folge noch ändern kann.

Die Kandidaten der „Dschungelshow“ 2021

Im neuen RTL-Format kämpfen zwölf Kandidaten um das Goldene Ticket und damit um die Teilnahme am „Dschungelcamp" 2022.

Die Übertragung der „Dschungelshow“ 2021

Die Ersatz-Show umfasst 15 Folgen, die ab dem 15. Januar jeden Abend live gezeigt werden.

