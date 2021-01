Von GNTM auf ProSieben in die „Dschungelshow“ 2021 von RTL: Zoe Saip ist eine der zwölf Dschungel-Anwärter des neuen Formats. Ab dem 15. Januar kämpft sie um die Teilnahme am nächsten „Dschungelcamp“.

Doch wer ist Zoe Saip überhaupt? Wir stellen euch das Model im Porträt vor.

Steckbrief: Alter, Herkunft, Geburtstag

Wer ist Zoe Saip? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name: Zoe Saip

Alter: 21

Geburtstag: 12. August 1999

Sternzeichen: Löwe

Staatsangehörigkeit: Österreich

Instagram: zoesalome

Zoe Saip bei GNTM und „Kampf der Realitystars“

Zoe Saip war eine der Kandidatinnen der 13. Staffel von GNTM 2018. Von Anfang an zog sie mit ihren emotionalen Ausbrüchen die Aufmerksamkeit auf sich. Den TV-Zuschauern sind bestimmt noch das Umstyling und der Streit mit ihrer ehemaligen besten Freundin Victoria in Erinnerung. In der Show selbst schaffte Zoe es auf Platz 10.

Beim „Kampf der Realitystars“ im Sommer 2020 trat Zoe ebenfalls in den Ring. Sie sorgte auch in diesem Format für Furore. Dabei ist sie doch eigentlich ganz anders – das sollen die Zuschauer jetzt merken: Zoe Saip möchte beweisen, dass sie keine österreichische Zicke ist, „sondern auch nur ein liebes Mädchen, das ihr Leben lebt und versucht in der Branche Fuß zu fassen“.

Zoe Saip auf Instagram

Dem Model folgen vor der „Dschungelshow“ rund 100.000 Fans auf Instagram. Dort zeigt sie sich natürlich im Alltag und offen. Außerdem gibt es viel zu sehen: Tiere und Sport.

