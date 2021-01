Teilnehmer für 15. Januar 2021 kämpfen die zwölf Promi-Kandidaten um die Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2022. Auch Lydia Kelovitz ist bei dem neuen Format von RTL mit dabei. Wir stellen euch Lydia Kelovitz im Porträt vor. Diefür „Die große Dschungelshow“ stehen fest. Ab demkämpfen die zwölf Promi-um die Teilnahme am2022. Auchist bei dem neuen Format vonmit dabei. Wir stellen euch Lydia Kelovitz imvor.

Steckbrief: Alter, Instagram, Sternzeichen

Wer ist Lydia Kelovitz? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name: Lydia Kelovitz

Alter: 30

Geburtstag: 08. März 1990

Sternzeichen: Fische

Geburtsort: Neunkirchen, Österreich

Staatsangehörigkeit: Österreich

Instagram: lydiakelovitz

Ausbildung und Werdegang von Lydia Kelovitz

Lydia Kelovitz absolvierte eine Lehre zur Versicherungs- und Bankkauffrau. Aktuell arbeitet sie im Backoffice bei einer Versicherung in Wien. Schon in ihrer Jugend trat sie als Sängerin auf und konnte einen Plattenvertrag ergattern. Ihre zwei Singles waren aber nicht erfolgreich. Auch ihre fünfjährige Ehe scheiterte.

Schließlich entschied sie sich, an der 17. Staffel von DSDS teilzunehmen. Bei ihrem ersten Auftritt schockierte Lydia mit knappem Leder-Outfit in Begleitung von zwei spärlich bekleideten Background-Tänzerinnen. Mit der Kombination aus Show und Stimme schaffte sie es bis in das Halbfinale. Im Rahmen ihres Plattenvertrages arbeitet sie aktuell wieder an ihrer Gesangskarriere.

Wenn sie nicht singt, probiert sie sich im Wrestling aus. Ihr Wrestling-Name lautet „Rude Lude“, was übersetzt „unverschämter Zuhälter“ bedeutet.

DSDS: Lydia Kelovitz im TV

Nach DSDS ist die Dschungelshow ihre erste Teilnahme in einem Reality-TV-Format.

Ihre Chancen sieht Kelovitz gut, die 30-Jährige schreckt vor nichts zurück: „Ich bin mutig, traue mich alles und habe vor nichts und niemandem Angst. Ich bin eine Wilde, die aussieht wie eine Barbie. Gewinnen werde aber nur ich.“

Diese Kandidaten sind außerdem in der „Dschungelshow“ dabei:

Lars Tönsfeuerborn

Zoe Saip

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Filip Pavlovic