Die Mittelmeerinsel Malta lockt mit Stränden und historischen Stätten Urlauber aus ganz Europa zu sich. Doch die Corona-Lage dort ist angespannt und wie überall in Europa steigen auch auf der Insel die Zahlen. Nun hat das RKI das Land zum Risikogebiet hochgestuft.

Das Robert Koch-Institut hat nun ganz Malta zum Risikogebiet erklärt. Die Mittelmeerinsel gilt damit ab Sonntag 25.Juli als einfaches Risikogebiet.

Bei der Rückreise aus einem einfachen Risikogebiet gilt die Pflicht sich zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Diese entfällt für Geimpfte und Genesene Personen und auch wenn man einen negativen Test nachweisen kann. Die Nachweise muss man in einem Einreiseformular online hinterlegen. Auch wenn man nicht geimpft, genesen oder getestet ist, muss man dieses ausfüllen.

Malta akzeptiert derzeit dasund dendes britischen staatlichen Gesundheitssystems NHS sowie den maltesischen Corona-Impfnachweis für die Einreise. Die maltesische Regierung macht damit als eine der ersten in Europa eine. Bislang mussten nur Urlauber aus Großbritannien nachweisen, dass sie durchgeimpft sind. Für EU-Bürger reichte ein negativer PCR-Test.

Die Corona-Zahlen für Malta nach Angaben der Johns Hopkins-University und der Webseite Corona in Zahlen im Detail: (Stand: 23.07.2021)

Der Urlaub ist vorbei, die Koffer gepackt und ab geht`s nach Hause. Doch was müssen Urlauber bei der Rückreise nach Deutschland beachten? Wo muss man in Quarantäne? Und was gilt für Virusvariantengebiete? Ein Überblick