Dänemark ist besonders für Deutsche ein beliebtes Urlaubsland in Skandinavien – mit Sanddünen, bunten Häusern, Häfen und der aufregenden Hauptstadt Kopenhagen. Das Land gilt aber noch als Risikogebiet, vom Auswärtigen Amt liegt eine Reisewarnung vor. Seit Mai und mit voranschreitenden Impfungen sind die Quarantäne- und Einreisebestimmungen gelockert worden. Das wichtigste für Urlaub in Dänemark im Überblick:

Dänemark hat eine Risikobewertung der Länder in den Kategorien gelb, orange und rotist aktuell „orange“ eingestuft,gilt seit dem 22. Mai 2021 sogar als „gelb“. Aus diesen Stufen darf man ohne triftigen Grund zu Urlaubszwecken einreisen. Die jeweils geltenden Regeln und die Einstufung der Risikogebiete werden auf dem dänischen Behördenportal veröffentlicht. Geimpfte aus einigen Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz können problemlos einreisen. Nach wie vor müssen Ungeimpfte aus Deutschland nach der Einreise in Quarantäne. Bis Ende April mussten alle Einreisenden zehn Tage inund einen negativen Corona-Test vorzeigen, der nicht älter als 24 Stunden sein durfte. Nach vier Tagen erst konnte die Quarantäne durch einenbeendet werden.

Ausdarf man mit einem negativen Corona-Test, oder wenn man als Genesen gilt in Dänemark Urlaub machen. Für Menschen in Schleswig-Holstein gelten diese besonderen Regeln aufgrund sinkender Corona-Zahlen und weil Schleswig Holstein Grenzregion zu Dänemark ist. Grenzpendler und Bewohner des Grenzlandes durften bereits vor den Lockerungen unter Vorlage einesohne Angabe von Gründen nach Dänemark einreisen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Bis zum 1. August 2021 liegt ein Öffnungsplan vor, der schrittweise Lockerungen vorsieht. Das geht mit der Einführung des „Coronapasses“ (Dokument zu Test- bzw. Impfstatus) einher – oder einem Nachweis über eine Impfung oder einen höchstens negativen Crorna-Test. Damit soll man an Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder körpernahen Dienstleistungen teilnehmen können. Schon jetzt sind Einzelhandel und Einkaufszentren geöffnet. Auch körpernahe Dienstleistungen wie Friseur-Besuche sind erlaubt. Restaurants, Cafés, Museen, Bibliotheken und Zoos sind ebenfalls geöffnet. Weitere Öffnungsschritte sollen unter anderem mit einem Corona-Pass möglich werden. Nachtclubs und Diskotheken bleiben geschlossen. Wo möglich soll auf die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs verzichtet werden.

Wie hoch sind die aktuelle Corona-Zahlen in Dänemark zu Inzidenzwert, Infektionen und Impfungen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität? Die neuesten Fallzahlen (Stand: 28.05.2021) auf einen Blick:

Wie Taz schreibt, verzichtet Dänemark nach AstraZeneca nun auch auf Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Nachdem Dänemark als erstes europäisches Land schon im April die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca ganz eingestellt hatte, wird dort nun auch das Vakzin „Janssen“ von Johnson & Johnson nicht verimpft. Grund ist - wenn auch selten vorkommend - Fälle von Blutgerinnseln

Campingplätze sind genau wie Hotels und Ferienwohnungen teilweise geöffnet. Allerdings nehmen sie oft keine Urlauber aus dem Ausland auf. Die Regeln unterscheiden sich stark von Region zu Region. Im Zweifelsfall muss vor Ort beim entsprechenden Platz nachgefragt werden.

Urlaub in Dänemark trotz Corona? Das skandinavische Land hat die Beschränkungen für Einreisende gelockert. © Foto: Julian Hacker Pixabay

Vergnügungsparks haben in Dänemark geöffnet. In Deutschland öffnen die Freizeitparks auch wieder – so auch das beliebte Legoland . Neuerdings ist dort Kopenhagen und Dänemark aus Legosteinen zu begutachten!