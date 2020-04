Auch Großbritannien ist von der Corona-Pandemie zunehmend schwer getroffen: Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind derzeit, Stand 27. April, 10.31 Uhr,

154.037 Menschen an Covid-19 erkrankt

Es gibt 20.795 Todesopfer

780 Personen gelten als genesen

Premier Johnson zurück in der Downing Street

Der britische Premierminister Boris Johnson ist von seiner Covid-19-Erkrankung wieder genesen. Am Montag, 27.04. ist er an seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückgekehrt. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Covid-19-Erkrankung sagte Johnson, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie beginne sich in Großbritannien "das Blatt zu wenden". Zugleich rief er die Briten aber auf, die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiter zu befolgen, um einen Wiederanstieg der Infektionszahlen zu vermeiden. Johnson hatte sich in den vergangenen zweieinhalb Wochen auf dem offiziellen Landsitz Chequers nahe London von der Lungenkrankheit erholt. Zuvor musste er nach der Infektion mit dem Corona-Virus eine Woche im Krankenhaus verbringen, drei Tage sogar auf der Intensivstation. Vertreten wurde er von Außenminister Dominic Raab.

Corona in Europa: Wird Großbritannien am schlimmsten betroffen sein?

Experten befürchten, dass Großbritannien mit Blick auf die Sterbequote das am schlimmsten betroffene Land in Europa werden könnte. Die Ausgangsbeschränkungen sind daher um drei Wochen bis zum 7. Mai verlängert worden.Viele fürchten, dass das Gesundheitssystem der Krise nicht standhalten werde und Großbritannien schon bald das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa sein könnte.

Aktuell liegt es in Bezug auf die Todeszahlen noch hinter Italien, Spanien und Frankreich auf Rang vier in Europa.

Möglicher Impfstoff für klinische Tests zugelassen

Am Jenner Institute der Universität Oxford wird ab Donnerstag 520 Freiwilligen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren ein möglicher Impfstoff verabreicht, der aus bei Schimpansen gefundenen Viren gewonnen wurde. Forschungsleiterin Sarah Gilbert schätzt die Chance, dass die erste Testphase erfolgreich ist, auf 80 Prozent. Bereits bis September will ihr Institut eine Million Dosen des potenziellen Impfstoffs produzieren und diese nach einer Zulassung schnellstmöglich verabreichen.

Über 750 weitere Corona-Tote in Großbritannien an einem Tag

Großbritannien hat am Mittwoch 759 weitere Corona-Tote binnen eines Tages gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Krankenhäusern infolge des neuartigen Coronavirus stieg damit auf über 18.100, wie das britische Gesundheitsministerium mitteilte. Die Gesamtzahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Menschen lag bei rund 133.500.

Großbritannien ist damit zusammen mit Italien und Spanien das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land in Europa. Gesundheitsminister Matt Hancock hatte zuvor gesagt, Großbritannien habe "die Spitze" bei den Corona-Erkrankungen erreicht.

Schätzung: Zahl britischer Corona-Toter doppelt so hoch wie angegeben

In Großbritannien könnten einem Bericht der „Financial Times“ zufolge bereits doppelt so viele Menschen infolge der Coronavirus-Pandemie gestorben sein – nämlich 41.000 – wie bisher angenommen. Das geht aus Hochrechnungen der Zeitung auf Grundlage von Zahlen des britischen Statistikamts ONS hervor. Demnach könnten bereits 41 000 Menschen im Zuge der Pandemie gestorben sein. Dem Gesundheitsministeriums zufolge starben nachweislich bis Montag etwa 17.300 Menschen an der Lungenkrankheit in Krankenhäusern des Landes. Nicht eingerechnet sind dabei die Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten.

Corona-Krise treibt tausende Unternehmen in die Pleite

In Großbritannien ist die Zahl der Unternehmenspleiten wegen der Corona-Krise stark angestiegen. Zwischen Anfang März und Mitte April seien 21.200 Firmen mehr pleite gegangen als im Vorjahreszeitraum, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des britischen Zentrums für Unternehmensforschung ERC. Dies entspreche einer Zunahme um 70 Prozent. Im selben Zeitraum sei die Zahl der Unternehmensgründungen im Vorjahresvergleich um 23 Prozent eingebrochen. Am stärksten betroffen von der Pleitewelle ist der Untersuchung zufolge der Verkehrssektor. Zudem seien auch die Immobilienbranche sowie der Großhandel schwer getroffen. Die Autoren der Studie betonen, dass neben der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen auch die anhaltenden Unsicherheiten über die künftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs mit der EU nach dem Brexit zu der gestiegenen Zahl an Pleiten beigetragen habe.

Kliniken: Personalmangel und Ausrüstung wird knapp

In den britischen Kliniken werden Ausrüstungen zum Schutz gegen das Coronavirus bedrohlich knapp - auch die für Ärzte und Pfleger empfohlenen langärmeligen, flüssigkeitsabweisenden Einweg-Kittel auf vielen Intensivstationen. Daher haben die Behörden auch die Verwendung anderer Kittel erlaubt. Dies stieß am Wochenende auf heftige Kritik unter anderem von Gewerkschaften. Sie befürchten ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für Ärzte und Pfleger. Ein Lichtblick: Aus der Türkei wurden 84 Tonnen Schutzausrüstungen in Großbritannien erwartet - sie reichen Kritikern zufolge aber nur für drei Tage.

Im Vereinigten Königreich mangelt es auch an Klinikpersonal und Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten. Sauerstoff-Lieferungen für die Beatmung gehen Ärzten zufolge ebenfalls zurück. Bislang starben nach offiziellen Angaben vom Sonntag mehr als 16.000 Menschen in Kliniken. Die Statistiken zu Infizierten und Todesfällen sind wenig aussagekräftig, unter anderem weil in Großbritannien im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wenige Tests vorgenommen worden sind. In den Statistiken zu Sterbefällen sind keine Toten in Pflegeheimen berücksichtigt. Deren Zahl soll in die Tausende gehen.

Briten gewöhnen sich nur schlecht an Homeoffice

In Großbritannien kann die Hälfte der Angestellten nicht besonders gut mit dem ständigen Arbeiten von Zuhause umgehen. Homeoffice belaste die Psyche stark und viele wünschen sich den Normalzustand so schnell wie möglich zurück. Das ergab eine Umfrage mit 2000 Beschäftigten des Kommunikationsunternehmens Moneypenny. Vor allem frustriere die Arbeitnehmer, dass sie nicht die nötigen Ressourcen haben, um ein voll funktionierendes Homeoffice aufbauen zu können.

Brexit-Verhandlungen per Video

Elf Wochen nach dem Brexit versuchen Großbritannien und die EU, endlich Fortschritte auf dem Weg zu einem Handelsabkommen zu erreichen. Am Montag beginnt die erste von drei einwöchigen Verhandlungsrunden per Videokonferenz. Die nächsten Etappen sind für Mitte Mai und Anfang Juni geplant.

Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Doch bis zum Jahresende gilt noch eine Übergangsfrist, so dass sich im Alltag praktisch nichts geändert hat. Großbritannien gehört also weiter zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, hält sich an EU-Regeln und zahlt in den Haushalt ein. Gelingt in der Frist jedoch kein Vertrag über die künftigen Beziehungen, droht ein harter Bruch mit heftigen Turbulenzen für die Wirtschaft.

Großbritannien verlängert Ausgangsbeschränkungen

Großbritannien verlängert die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie um mindestens drei Wochen. Das bestätigte der britische Außenminister Dominic Raab am Donnerstag in London. Eine Lockerung der Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt könne sowohl die öffentliche Gesundheit als auch die Wirtschaft in Gefahr bringen. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsrat zum Thema getagt. Politiker hatten bereits signalisiert, dass an eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen im Land noch nicht zu denken ist. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte dem Sender BBC: „Für Änderungen ist es noch zu früh. Die Zahlen gehen noch nicht zurück.“ Die Ausgangsbeschränkungen waren am 23. März verhängt worden.

Mehr als 100.000 Infektionen nachgewiesen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle überschritt am Donnerstag die Marke von 100.000. In Großbritannien sind binnen 24 Stunden weitere 861 Menschen in Krankenhäusern nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das waren fast hundert neue Todesfälle mehr als am Vortag, wie das britische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Tagen hatte sich der Anstieg der Opferzahlen noch verlangsamt.

IWF-Chefin warnt vor Einhaltung der Brexit-Fristen

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, hat Großbritannien dazu angehalten, angesichts der Corona-Pandemie die Verhandlungsfrist zur Klärung der Beziehungen zur Europäischen Union nach dem Brexit zu verlängern. Wegen der „beispiellosen Unsicherheit“ sei es „klug, nicht noch mehr hinzuzufügen“ und auf eine Vereinbarung über die künftigen Handelsbeziehungen zum 31. Dezember zu bestehen, zitierte der Sender BBC IWF-Direktorin Kristalina Georgieva am Donnerstag.

99-jähriger Brite sammelt 1,5 Millionen Pfund für Ärzte und Pfleger

Mit einer Spendenaktion zugunsten des Gesundheitspersonals hat ein 99-jähriger britischer Weltkriegsveteran schon mehr als 1,5 Millionen Pfund gesammelt – und nebenbei die Website zum Einsturz gebracht, auf der er seinen Aufruf veröffentlicht hatte.

Der frühere Hauptmann Tom Moore hat sich nach der erfolgreichen Behandlung eines Hüftbruchs vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern lassen. Das Geld soll Organisationen zugute kommen, die Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) unterstützen. Diese stünden derzeit im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front, sagte Moore.

Nach Angaben der Spendensammel-Website JustGiving unterstützen bis Dienstag 74.000 Menschen Moores Aktion.

Jetzt über 12.000 Corona-Todesopfer in Großbritannien

Mit mehr als 770 neuen Todesfällen innerhalb eines Tages ist die Zahl Menschen, die in Großbritannien an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorbenen sind, auf mehr als 12.000 gestiegen. Die britische Regierung meldete am Dienstag, 14. April, 778 neue Todesopfer, womit die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle anstieg. Einen Tag zuvor hatten die Behörden noch 717 neue Todesfälle registriert.

Britische Altenheime schlagen Alarm

Seniorenvertreter und Betreiber haben sich alarmiert über die Lage in britischen Altenheimen in der Corona-Krise gezeigt. Alte Menschen würden in der Pandemie einfach ihrem Schicksal überlassen und tauchten in den Statistiken nicht auf, schrieb Ros Altmann, die sich seit Jahrzehnten für die Rechte alter Menschen einsetzt, in einem Meinungsbeitrag für die „Daily Mail“ vom Dienstag. Angesichts der Tatsache, dass in der offiziellen Statistik zu Corona-Toten nur im Krankenhaus gestorbene Patienten aufgeführt werden, sprach Altmann von zahlreichen „stillen und versteckten Todesfällen“ in den Altenheimen.

Die offiziellen Regierungszahlen blendeten alte Leute einfach aus, „als ob sie nicht wichtig wären“, kritisierte die Direktorin der Wohlfahrtsorganisation Age UK, Caroline Abrahams. Abrahams und die Vorsitzenden mehrerer weiterer Hilfsorganisationen hatten Gesundheitsminister Matt Hancock am Montag in einem Brandbrief aufgefordert, Altenheime mit mehr Virus-Teskits und Schutzausrüstung zu versorgen.

Eine aktuelle Studie der London School of Economics zur Lage in fünf europäischen Ländern geht dagegen davon aus, dass Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zwischen 42 und 57 Prozent aller Corona-Todesfälle ausmachen.

Zahl der Todesopfer überschreitet die 10.000

Mehr als 10.600 Menschen sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Großbritannien an ihrer Infektion mit Sars-CoV-2. Experten rechnen allerdings mit einer hohen Dunkelziffer; vor allem zahlreiche Opfer in Seniorenheimen sind noch nicht erfasst. Die meisten Toten wurden in England - insbesondere in der britischen Hauptstadt - registriert. Gesundheitsminister Matt Hancock sprach angesichts des Überspringens der 10.000er Marke von einem „düsteren Tag“.

Regierungschef Johnson aus dem Krankenhaus entlassen

Der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie ein Sprecher des Regierungschefs am Sonntag in London weiter mitteilte, wird Johnson auf ärztlichen Rat hin die Regierungsgeschäfte aber nicht sofort wieder aufnehmen. Er werde seine Genesung am Landsitz Chequers des Regierungschefs außerhalb Londons fortsetzen, fügte der Sprecher hinzu.

„The Sunday Times“: Regierung muss Ausweg aus dem Lockdown finden

Zum Umgang der britischen Regierung mit der Corona-Pandemie meint die Londoner „Sunday Times“:

„Die Öffentlichkeit steht nach Umfragen fest hinter dem Lockdown. Diejenigen, die Regeln brechen, werden weithin als egoistisch oder dumm oder beides angesehen. Polizeiliche Maßnahmen, die man unter normalen Umständen als absurd grobschlächtig ansehen würde, werden nicht so verurteilt, wie sie das vielleicht verdient hätten.

Eine Regierung, die bei der Bewältigung der Krise schwerwiegende Fehler gemacht hat und von Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS, die an vorderster Front stehen, laufend wegen fehlender Tests und persönlicher Schutzausrüstung kritisiert wird, genießt trotzdem in der Öffentlichkeit hohe Anerkennung für ihren Umgang mit der Pandemie. So etwas geschieht in einem nationalen Notfall - und das ist eine gute Sache. (...)

Dennoch wird die Regierung einen Ausweg aus dem Lockdown finden müssen. Selbst eine solidarische Öffentlichkeit beginnt zu verzweifeln, wenn sie liest, dass es noch ein Jahr lang Restriktionen geben könnte. Andere Länder beginnen bereits, ihre Maßnahmen auf kontrollierte Weise zu lockern.“

Osterbotschaft der Queen: Das Coronavirus wird uns nicht bezwingen

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich am Samstag erstmals mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. „Ostern ist nicht abgesagt, tatsächlich brauchen wir Ostern so sehr wie eh und je“, sagte die Monarchin in einer Audiobotschaft, die auf dem Twitter-Account der Königsfamilie veröffentlicht wurde.

Die Geschichte über die Auferstehung Christi vom Tod könne nun Hoffnung geben, so die beinahe 94-Jährige. „Wir wissen, dass uns das Coronavirus nicht bezwingen wird. So düster der Tod sein kann - vor allem für Trauernde - Licht und Leben sind größer.“ Sie wünsche allen, gleich welchen Glaubens und welcher Konfession ein gesegnetes Ostern, sagte die Queen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass sich die Königin innerhalb kurzer Zeit mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit wendet. Bereits an Palmsonntag hatte sie ihren Landsleuten in einer Ansprache im Fernsehen Mut gemacht. Dass sie sich nun erneut zu Wort meldet, wird als Zeichen dafür gewertet, dass sie die Krise als sehr schwerwiegend empfindet.

Über 900 weitere Corona-Tote in Großbritannien binnen eines Tages

In Großbritannien sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 900 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Gesundheitsministerium in London meldete am Samstag 917 Tote seit Freitag, wodurch die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem Land auf fast 10.000 anstieg. Gleichzeitig wurden von den Behörden 5234 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle lag demnach bei 78.991.

Großbritannien meldet mehr Tote an einem Tag als Italien

Großbritannien hat erstmals mehr Todesfälle an einem einzigen Tag durch das Coronavirus verzeichnet als Italien. Die Zahl der Toten stieg bis Donnerstagabend um 980, wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag mitteilte. Italien hatte an seinem bislang schlimmsten Tag am 27. März 969 Tote erfasst.

Premierminister Johnson hat die Intensivstation verlassen

Großbritanniens Premier Boris Johnson hat die Intensivstation verlassen und liegt jetzt auf einer normalen Station. Er sei in der Genesungsphase und werde weiterhin gut beobachtet.

Boris Johnsons Gesundheitszustand verbessert

Die Behandlung beim britischen Premiere Boris Johnson, der mit dem Coronavirus infiziert ist, zeige Wirkung. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Mittwoch mit. Er werde weiterhin auf der Intensivstation des St. Thomas's Hospital in London behandelt und sei gut gelaunt. Ein Regierungssprecher sagte Journalisten zudem, Johnson erhalte eine reguläre Sauerstoffbehandlung, könne aber selbstständig atmen. Er arbeite nicht, sei aber in der Lage, die für ihn notwendigen Kontakte zu pflegen.

Am Donnerstag zeigte sich die Regierung optimistisch: Der Gesundheitszustand Johnsons habe sich "weiter verbessert", hieß es.

Prinz William und Herzogin: Videoanruf an Schüler

Prinz William und seine Frau Herzogin Kate haben Schülern in Großbritannien per Videoanruf einen Besuch abgestattet. Dabei lobten sie die Arbeit von Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS und Lehrern in der Corona-Krise. Die beiden Royals zeigten sich locker und lachten viel. „Wie sind eure Namen? Es ist sehr schön euch zu treffen. Ich bin Catherine und neben mir sitzt William“, sagte Kate zu Beginn des einstündigen Gesprächs. Die Schule, die Casterton Primary Academy in Burnley nördlich von Manchester, liegt in der Nähe einer Klinik. Dort werden die Kinder von Eltern unterrichtet, die trotz Pandemie weiter arbeiten müssen, darunter Ärzte und Krankenpfleger. Kate nannte das Angebot der Schule „fantastisch“.

Studie rechnet mit 66.000 Corona-Toten in Großbritannien

Einer Studie des IHME-Instituts der University of Washington zufolge könnte es europaweit in Großbritannien während der ersten Corona-Welle die meisten Todesopfer geben: bis Juli 66.000 Tote. Das wären weit mehr als in Italien, das den Berechnungen zufolge bis dahin 20.000 Tote zu verzeichnen hätte. Europaweit rechnen die Forscher mit 151.680 Toten.

Für die Untersuchung hat das IHME Daten zu Fallzahlen sowie Daten zur Sterblichkeit nach Alter der Bevölkerung in Italien, China und den USA zusammengetragen und die erwarteten Todeszahlen auf Basis jedes einzelnen Landes berechnet. Ein wichtiger Gesichtspunkt waren dabei auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen der Länder. In Großbritannien stößt das Gesundheitssystem bereits jetzt an seine Grenzen.

Premierminister Boris Johnson auf Intensivstation: Sauerstoffzufuhr aber kein Beatmungsgerät

Der britische Premierminister Boris Johnson leidet seit zehn Tagen an Covid-19. Am Sonntagabend ist er wegen andauernder Symptome vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, am Montagabend wurde Johnson sogar auf die Intensivstation verlegt. Sein Zustand sei stabil, hieß es. Er soll bei Bewusstsein sein und musste bislang nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.

Am 27. März hatte Boris Johnson bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Daraufhin zog er sich zur Selbstisolation in seine Dienstwohnung in der Downing Street zurück.

Am Samstag hatte es zunächst geheißen, der britische Premierminister werde die Regierungsgeschäfte bis auf Weiteres wohl aus dem Krankenhaus heraus führen: Auch während seines Klinikaufenthalts werde der Premier laufend über die aktuelle Entwicklung informiert und leite weiterhin die Regierungsgeschäfte, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Montag in der BBC. Das war allerdings vor der Meldung, dass Johnson auf die Intensivstation verlegt worden sei.

Historische Rede: Queen Elizabeth II. spricht zum Volk

Angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich die britische Königin Elizabeth II. in einer Sonder-Ansprache an ihr Volk gewendet. Die erst vierte Ansprache dieser Art in der 68-jährigen Regentschaft der Queen wurde am Sonntagabend ausgestrahlt. Königin Elizabeth II. hat die Briten in einer historischen Rede zum Durchhalten in der Coronavirus-Pandemie aufgerufen - und ihnen Mut zugesprochen. „Wir bekämpfen diese Krankheit gemeinsam“, sagte die 93 Jahre alte Monarchin in der mit Spannung erwarteten Ansprache. „Wenn wir vereint und entschlossen bleiben, werden wir sie überwinden.“

Abgesehen von den traditionellen Weihnachtsansprachen ist es erst die vierte solche Rede des seit 1952 amtierenden britischen Staatsoberhaupts. Zuvor hatte sich Elizabeth II. 2002 beim Tod ihrer Mutter, Queen Mum, sowie vor der Beisetzung Prinzessin Dianas 1997 und während des Golfkriegs 1991 an die Briten gewandt.

Trauer in England um kleines Kind

Ein fünf Jahre altes Kind mit Vorerkrankungen ist in Großbritannien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte der britische Staatsminister Michael Gove am Samstag bei einer Pressekonferenz in London mit. Es soll sich Medienberichten zufolge um das bisher jüngste Opfer der Corona-Pandemie in Großbritannien handeln.

Großbritannien will Zahl der Corona-Tests massiv erhöhen

Nach scharfer Kritik an fehlenden Corona-Testmöglichkeiten in Großbritannien hat Regierungschef Boris Johnson angekündigt, die Zahl der Tests "massiv zu erhöhen". Der Premierminister meldete sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Videobotschaft von Downing Street aus, wo er unter Quarantäne steht. "Wir werden die Tests massiv ausweiten", sagte der Premierminister. Zuvor war die britische Regierung heftig kritisiert worden, weil selbst von den rund eine halbe Million Mitarbeitern im öffentlichen Gesundheitsdienst NHS gerade einmal 2000 bisher auf das Coronavirus getestet wurden.

Tatsächliche Zahl der Infizierten ist vermutlich höher

Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte allerdings sehr viel höher sein. Großbritannien hat bislang im Vergleich zu Deutschland nur wenige Tests durchgeführt und lange mit der Einführung drastischer Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gezögert. Die nun bislang mit Abstand höchste Opferzahl für einen Tag weist auf eine beschleunigte Ausbreitung des Erregers hin.

Ausgangssperre kam in Großbritannien erst spät

Regierungschef Johnson war wegen seines lange zögerlichen Umgangs mit der Corona-Krise heftig kritisiert worden. Erst Anfang vergangener Woche war in Großbritannien eine dreiwöchige Ausgangssperre in Kraft getreten - viel später als in den meisten Ländern in Kontinentaleuropa wurde das öffentliche Leben in Großbritannien drastisch eingeschränkt. Kritiker fürchten, das Land könnte von der Pandemie noch härter getroffen werden als Italien.

Johnson wies seine Landsleute an, das Haus nur noch so wenig wie möglich zu verlassen. Alle Läden, die nicht zur Grundversorgung dienen, werden mit sofortiger Wirkung geschlossen. Sportliche Aktivitäten sind nur noch einmal am Tag und nur gemeinsam mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Ansonsten dürfe das Haus nur noch für den Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente und für den Weg zur Arbeit verlassen werden, sagte Johnson. Versammlungen von mehr als zwei Personen seien nicht mehr erlaubt und würden von der Polizei aufgelöst.

Mangel an medizinischer Ausstattung

Ein großes Problem in Großbritannien ist, dass viel zu wenig Beatmungsgeräte bereitstehen und der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) chronisch unterfinanziert und marode ist. Es mangelt unter anderem auch an Schutzausrüstungen wie Masken.

Wegen Corona: Tennis-Turnier Wimbledon fällt 2020 aus

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt Wimbledon aus. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das bedeutendste Tennis-Turnier der Welt in diesem Jahr auch nicht zu einem anderen Termin nachgeholt, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Ursprünglich sollte der Rasen-Klassiker vom 29. Juni bis 12. Juli in London ausgetragen werden. Nun soll die 134. Auflage der prestigeträchtigen Veranstaltung vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

13-jähriges Kind ohne Vorerkrankung stirbt an Coronavirus

Schockierende Nachricht aus England: In London ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Londoner Krankenhauses King’s-College sowie der Familie des Jungen mit Namen Ismail sei über eine Vorerkrankung nichts bekannt gewesen. Die Familie warte noch auf das Obduktionsergebnis, berichtete am Mittwoch die Nachrichtenagentur PA.

Boris Johnson und Prinz Charles mit Corona infiziert

Am Freitag war bekannt geworden, dass sich auch Premierminister Boris Johnson und Gesundheitsminister Matt Hancock mit dem Erreger angesteckt haben. Auf Twitter sprach Johnson über seine Symptome. Er habe sich selbst isoliert und arbeite von zu Hause. Auch Thronfolger Prinz Charles hatte sich mit Sars-CoV-2 infiziert – er ist aber wieder gesund. Der britische Thronfolger ist nach seiner überstandenen Corona-Infektion aus der Selbstisolation entlassen worden. Das teilte ein Sprecher seiner Residenz Clarence House am Montag in London mit.

Expertin: Leben in Großbritannien könnte sich im Herbst normalisieren

Das Leben in Großbritannien dürfte sich nach Expertenangaben frühestens in etwa einem halben Jahr normalisieren. Ein zu schnelles Aufheben der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie könnte eine zweite Infektionswelle auslösen, warnte Jenny Harries, die die Regierung in Medizinfragen berät, am Sonntagabend in London. „Das bedeutet aber nicht, dass wir sechs Monate lang eine komplette Ausgangssperre haben werden.“ Die Maßnahmen müssten regelmäßig überprüft und angepasst werden.