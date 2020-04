Italien ist eines der Länder, das vom Coronavirus am stärksten betroffen ist. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind dort, Stand 9. April, 9.40 Uhr:

139.422 Menschen an Corona erkrankt.

In Italien am Coronavirus gestorben sind bis dato 17.669 Menschen.

Damit ist Italien mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern hinter den USA und Spanien das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Wie der italienische Zivilschutz mitteilt, ging die Zahl der Todesfälle am Wochenende vom 4. April zurück, am Montag nahm die Zahl der Todesopfer aber wieder zu. Am Sonntag, 5. April, wurden binnen 24 Stunden 525 Todesopfer registriert, am Montag waren es 636 Tote.

Insgesamt sind jetzt weltweit mehr als 88.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

In italienischem Dorf dürfen Männer und Frauen nicht mehr am selben Tag einkaufen

Um die Coronavirus-Pandemie weiter einzudämmen, greift die kleine italienische Gemeinde Canonica d'Adda in der Lombardei zu extremen Maßnahmen: Männer und Frauen dürfen künftig nicht mehr an denselben Tagen Lebensmittel einkaufen.

Frauen sind dienstags, donnerstags und samstags dran.

Männer montags, mittwochs, freitags und sonntags. Wer die Regel bricht, muss bis zu 400 Euro Strafe zahlen.

Es gehe um den „Schutz der öffentlichen Gesundheit“, verteidigte Bürgermeister Gianmaria Ceria seinen Beschluss. Ziel sei es, die Zahl der Menschen in den Supermärkten zu reduzieren.

Papst muss Ostern ohne Gläubige feiern

Wegen der Corona-Pandemie ändert sich im Vatikan zu Ostern einiges. Die Kreuzwegprozession mit tausenden Gläubigen am Karfreitag fällt aus, eine Zeremonie findet auf dem menschenleeren Petersplatz statt. Die traditionelle Messe am Ostersonntag wird wohl per Livestream übertragen. Bislang kam der Vatikan glimpflich durch die Krise. Dennoch wächst die Sorge um den 83-jährigen Papst, dem in seiner Jugend ein Lungenflügel teilweise entfernt wurde

Motorrad-WM: Läufe in Italien verlegt

Im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft hätte der Große Preis von Italien am 31. Mai in Mugello stattgefunden. Der Termin wurde verschoben, ein neuer ist noch nicht gefunden. Der Motorrad-WM droht immer mehr das Aus.

Kein akuter Bedarf mehr an Transport von Schwerkranken nach Deutschland

Am Montagabend war bekannt geworden, dass in Mecklenburg-Vorpommern doch keine schwerkranken Patienten aus Italien behandelt werden, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die italienischen Behörden hätten mitgeteilt, dass die Fallzahlen bei Intensiv-Patienten stark gesunken seien. Darum bestehe kein akuter Bedarf mehr an weiteren Transporten von Schwerkranken nach Deutschland. Weil Italien verzichtet, könnten jetzt Covid-19-Patienten aus Frankreich aufgenommen werden. Eine Entscheidung gebe es diese Woche, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe.

Italiens Serie A: Gehaltskürzung für Spieler

Wie der Sportinformationsdienst am Montagabend mitteilt, hat die italienische Serie A eine Gehaltskürzung für Spieler und Trainer beschlossen. Vorgesehen ist eine Reduzierung von einem Drittel des jährlichen Bruttogehalts aller Spieler, wenn die Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden kann. Kann sie zu Ende gespielt werden, beträgt die Gehaltsreduzierung ein Sechstel.

Die Liga will die Saison unbedingt beenden, Verbandschef Gabriele Gravina schließt nicht aus, die Meisterschaft erst im September oder Oktober fortzusetzen.

Die Spielergewerkschaft AIC kritisiert die Entscheidung heftig. Sie findet, dass die Serie-A-Klubs versuchten, die Spieler die Schäden der Krise alleine zahlen zu lassen.

Weniger Intensivpatienten in Italien

Die weitere gute Nachricht: Erstmals seit gut einem Monat ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Intensivpatienten in Italien gesunken. 3994 Menschen würden derzeit auf Intensivstationen behandelt, 74 weniger als am Vortag, sagte Zivilschutz-Chef Angelo Borrelli am Samstag. "Das sind sehr wichtige Neuigkeiten, denn das verschafft unseren Krankenhäusern eine Atempause."

Hoffen auf sinkende Kurve

In Italien stabilisiert sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus etwas - die Zahl neuer Todesfälle bleibt unterdessen noch hoch. Innerhalb eines Tages sind erneut Hunderte von Corona-Patienten gestorben: Es waren 681 Tote mehr als am Vortag. Der Anstieg der Opferzahlen schwäche sich stetig ab, sagte Borrelli. Ende März seien noch fast tausend Tote innerhalb eines Tages registriert worden.

Bei den Infektionen wird allerdings mit einer immens hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle gerechnet. Die Hoffnung besteht, dass die Kurve demnächst nach wochenlangen Ausgangssperren endlich absinkt. Experten gehen davon aus, dass Italien das Plateau der Ansteckungswelle erreicht haben könnte. Der Präsident der besonders betroffenen Region Lombardei, Attilio Fontana. „In den kommenden Tagen sollte das Absinken beginnen.“

Italien setzt auf Roboter bei der Pflege Corona-Kranker

Italien setzt jetzt verstärkt auf den Einsatz von Robotern. Die Maschinen, die entfernt an die Statur eines Menschen erinnern, können etwa den Puls der hochansteckenden Patienten messen. Nach Angaben der italienischen Ärztevereinigung sind während der Pandemie bereits mindestens 70 Ärzte und Pflegekräfte in dem Land gestorben.

Aktivisten: Erster Häftling in Italien an Covid-19 gestorben

In Italien ist nach Angaben von Aktivisten erstmals ein Häftling an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der Todesfall bestätige "alle unsere Befürchtungen hinsichtlich der tragischen Konsequenzen einer Ansteckung in Gefängnissen", erklärte am Donnerstag die Nichtregierungsorganisation Antigone, die sich für die Rechte von Häftlingen einsetzt. Auch schon zwei Wachleute sollen unter den Corona-Toten sein.

Aus Thüringen geht ein Corona-Helferteam nach Italien

Ärzte und Pfleger des Universitätsklinikums in Jena sind am Mittwoch vom Flughafen Erfurt nach Italien gestartet, um dort zu helfen. Sie sollen in der Lombardei dem dortigen Personal unter die Arme greifen. Außerdem sind medizinisches Material und Geräte mitgeschickt worden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow würdigte die Akteure: „Hilfe leisten und Solidarität üben, gerade in der Krise – das ist eine großartige Leistung, für die ich Ihnen von Herzen danke.“

Italien verlängert Ausgangsverbote bis 13. April

Italiens Regierung verlängert die strengen Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger wegen der Corona-Krise bis zum 13. April. Das kündigte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Mittwoch in Rom im Senat an. Diese Verlängerung hatte die Regierung bereits Anfang der Woche in Aussicht gestellt. Seit 10. März dürfen sich die Menschen im Land nicht mehr frei bewegen. Schulen sind zu, viele Fabriken ebenfalls. Die Beschränkungen galten bisher bis 3. April.

Vorsichtige Hoffnung: Zahl der Neuinfektionen in Italien so niedrig wie schon lange nicht

Italien hat weltweit nach den USA zudem die zweitmeisten Corona-Infizierten. Allerdings scheint sich die Lage zumindest ein bisschen zu entspannen. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) mitteilt, hat sich der Anstieg von Neuinfektionen deutlich verlangsamt.

Am Montag gibt es einen Hoffnungsschimmer: Die Zahl der Neuinfektionen sank auf ein neues Tief von 4,1 Prozent. Das ist laut der Deutschen Presseagentur (dpa) so niedrig wie sie seit Beginn der landesweiten Ausgangssperren vor drei Wochen nicht waren. Letzte Woche war die prozentuale Zuwachsrate noch zweistellig.

Geheilt sind im Land 16.847 Erkrankte (Stand 2. April).

Bald ist in Italien der Höhepunkt der Corona-Pandemie erreicht

Mit mehr als 13.000 Toten verzeichnet Italien weltweit die meisten Opfer. Allerdings sehen die Behörden langsam ermutigende Zeichen: Der Höhepunkt der Corona-Pandemie sei für Italien in sieben bis zehn Tagen zu erwarten, sagte Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri.

Am schlimmsten betroffen vom Coronavirus ist die Lombardei

Besonders schwer betroffen ist die Lombardei im Norden Italiens, zu der auch Mailand gehört. Dort gab es die Hälfte aller Corona-Todesfälle. Nach Angaben des italienischen Zivilschutzes sind dort, Stand 1. April, abends, 7199 Menschen gestorben – insgesamt gab es dort 43.208 Fälle. Zum Vergleich: In Deutschland gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 67.366 an. Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore meldet mittlerweile sogar 74.508 Infizierte in Deutschland. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt, registrierte in Deutschland bislang 732 Todesfälle, die Johns-Hopkins-Universität 821.

Die Region Emilia Romagna, deren Hauptstadt Bologna ist, ist ebenfalls sehr stark betroffen.

Fast stündlich kommen neue Fälle hinzu. Hier findet ihr eine Karte für Italien, mit aktuellen Fallzahlen, Todesfällen und geheilten Corona-Patienten.

Ärzte und Krankenschwestern müssen entscheiden, welche Corona-Patienten behandelt werden

Vor allem die Krankenhäuser in der Lombardei sind überlastet. Dort müssen die Ärzte und Krankenschwester entscheiden, wer am ehesten überlebt, wer beatmet wird. Eine 60-jährige Erkrankte wird demnach eher behandelt als eine 85-Jährige.

In Italien haben wegen der Corona-Pandemie nahezu alle Betriebe geschlossen

Seit dem 9. März gilt im gesamten Italien eine Ausgangssperre. Weil die Zahl an Infizierten aber nicht zurückgehen will, das Gesundheitssystem zu kollabieren droht und das Land immer mehr neue Todesfälle zu beklagen hat, wurde die Ausgangssperre am 21. März nochmal deutlich verschärft und gilt bis zum 12. April. Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte verkündete deshalb, dass im gesamten Land alle Betriebe schließen, die „nicht absolut notwendig, entscheidend und unverzichtbar sind, um die Grundversorgung zu sichern“. Damit sollen noch weniger Menschen auf die Straßen gehen, um sich bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin anzustecken. Geöffnet haben in Italien jetzt unter anderem Apotheken, Banken, die Post und Supermärkte.

Kleiner Hoffnungsschimmer: In Rimini wurde 101-Jähriger geheilt

Nachdem er sich mit Corona infiziert hat und in Rimini in der Region Emilia-Romagna im Krankenhaus behandelt wurde, konnte ein 101-Jähriger am Mittwoch, 25. März, geheilt entlassen werden. Herr P., wie Riminis Vize-Bürgermeisterin Gloria Lisi ihn nannte, sei 1919 geboren worden, als die Spanische Grippe in Europa wütete. Nach seiner Heilung sei der Mann zu seiner Familie gekommen. Sonst töten das Coronavirus in großer Zahl ältere Menschen. Wie Lisi sagt, hätten die Ärzte deshalb mit dieser Nachricht ein Zeichen der Hoffnung gesetzt. „Um uns zu lehren, dass es auch mit 101 Jahren noch eine Zukunft gibt.“

Coronavirus-Zahlen weltweit

In der ganzen Welt ändert sich die Lage ständig, neue Covid-19-Fälle kommen hinzu, andere Länder verzeichnen Rückgänge. Eine Karte der Johns Hopkins Universität zeigt die Lage der Corona-Pandemie weltweit.