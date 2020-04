Spanien zählt zu den Ländern, die von der Corona-Krise besonders stark betroffen sind. Nach aktuellen Angaben der John Hopkins Universität, Stand 9. April, 4.30 Uhr, sind:

148.2200 Menschen an Covid-19 erkrankt.

14.792 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, in Spanien gestorben.

48.021 Menschen wieder geheilt.

Was die Zahl der Infizierten betrifft, ist Spanien nach den USA und mittlerweile vor Italien das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land.

Regierung will Ausgehsperre verlängern

Das Parlament muss dem Vorhaben am Donnerstag noch zustimmen: Die Regierung will den Alarmzustand samt Ausgehsperre ein zweites Mal bis Mitternacht des 25. April verlängern. Ab Ende April soll es dann nach und nach Lockerungen für die Bevölkerung geben.

Zuwachsrate der Neuinfektionen bleibt niedrig – aber weiter viele Tote

In Spanien hat sich die Zuwachsrate bei den Corona-Neuinfektionen weiter stabilisiert. Innerhalb von 24 Stunden stieg die Zahl der registrierten Fälle erneut um nur vier Prozent auf knapp 146 700 (Stand 8. April). Seit Tagen ist die Rate damit gleichbleibend niedrig.

Gleichzeitig kletterte die Zahl der Todesopfer wieder leicht: Seit Dienstag kamen 757 Menschen in Verbindung mit Covid-19 ums Leben. Insgesamt lag die Zahl der Toten damit bei 14.500. Die gute Nachricht: 48.000 Patienten sind bereits wieder gesund, elf Prozent mehr als am Vortag.

Gesundheitsminister Salvador Illa findet, dass sich die Ansteckungskurve stabilisiert hat. „Sie flacht ab und wir sind in der Phase der Abschwächung“, sagt er.

Mutter von Pep Guardiola nach Covid-19-Infektion gestorben

Dolors Sala Carrió, die Mutter vom ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola, ist gestorben. Die 82-Jährige hatte sich davor mit dem Coronavirus infiziert.

Mann klaut in Spanien zwei Millionen Schutzmasken

In Santiago de Compostela hat ein Mann zwei Millionen Schutzmasken vom Typ FFP2 und weiteres Schutzmaterial im Wert von 5 Millionen Euro gestohlen. Das teilt die Polizei der Region Galicien am Montag mit. Er habe die Sachen aus einer Lagerhalle genommen und im Nachbarland Portugal verkauft. Der Mann sei dem Richter vorgeführt und anschließend unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden.

Niedrigster Wert an Neuinfektionen seit gut zwei Wochen

Dennoch herrscht Zuversicht: Die seit gut drei Wochen anhaltende Ausgangssperre im von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffenen Spanien zeigt der Regierung zufolge Erfolge. „Die Ausgangssperre funktioniert“, stellte Gesundheitsminister Salvador Illa am Sonntag nach Bekanntgabe der jüngsten Zahlen fest. Die Daten bestätigten, dass man sich „in der Phase der Abschwächung“ der Pandemie befinde. Die positive Tendenz der vergangenen Tage hat sich fortgesetzt: Am Montag teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit, dass binnen der letzten 24 Stunden nur noch knapp 4300 Neuinfektionen registriert worden waren. Das ist der niedrigste Wert seit dem 22. März. Bei den neu registrierten Todesfällen meldeten die Behörden mit 637 Verstorbenen die niedrigste Zahl seit dem 24. März.

Ausgangssperren und Notstand werden verlängert

Zur Eindämmung der Corona-Krise will die spanische Regierung den Notstand und die strikte Ausgangssperre im ganzen Land um weitere zwei Wochen bis zum 26. April verlängern. Das teilte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag mit. Das Parlament soll die Maßnahme am Donnerstag billigen. Die seit Mitte März geltenden Maßnahmen waren bereits vor zehn Tagen zum ersten Mal verlängert worden.

Menschen sollen nach Ostern wieder arbeiten dürfen

Seit Dienstag müssen zudem alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, ebenfalls zu Hause bleiben. Diese Anordnung sollte bis zum 9. April gelten – und wird nach Angaben von Sánchez voraussichtlich nach Ostern wieder zurückgenommen. Den neuen Plänen muss aber noch das Parlament zustimmen. Das Votum soll voraussichtlich am Donnerstag stattfinden.

Ist der „Peak“ in Spanien erreicht?

Die Corona-Zahlen in Spanien sind erschreckend. Jeden Tag steigt die Zahl der Toten auf neue Rekordwerte. Jedoch gäben die Statistiken der vergangenen Tage auch Grund zu Optimismus, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa. „Die Daten zeigen, dass die Kurve sich stabilisiert hat, wir haben den Höhepunkt erreicht und eine Verlangsamung hat begonnen.“ Gleichzeitig bleibe die Situation auf den Intensivstationen aber noch kritisch. Die Behörden waren sich am Freitag jedoch sicher: Die Kurve flacht ab. Der Zahl der Neuinfektionen auf knapp 118.000 entsprach einem Anstieg von 6,8 Prozent gegenüber dem Vortag. Am Donnerstag hatte die Rate noch bei 7,9 Prozent gelegen, Mitte vergangener Woche waren es 20 Prozent.

Mehr als 10.000 Corona-Tote, Madrid besonders schwer betroffen

Vergangene Woche gab es in Spanien eine traurige Höchstzahl bei den Pandemie-Opfern: Die Zahl der Toten ist auf mehr als 10.000 gestiegen. Wie die Regierung in Madrid am Donnerstag mitteilte, waren in den vergangenen 24 Stunden weitere 950 Infizierte gestorben- eine Tageshöchstzahl. Am Freitag waren es 932 gezählte Todesfälle. Spaniens am schwersten betroffenes Gebiet ist Madrid. Dort wurden 40 Prozent der Todesfälle registriert.

Prinzessin Maria Teresa stirbt an Corona

Das Virus hat auch das spanische Königshaus erreicht. Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen von Corona gestorben. Sie ist somit die erste Adelige die an dem Virus starb.

Drastische Verschärfung der Ausgangssperre in Spanien

Um die Eindämmung der Krise zu beschleunigen, beschloss die spanische Regierung eine ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung des Ausgangsverbots, die am Dienstag in Kraft trat. Sehr zum Ärger vieler Politiker und fast aller Unternehmer. Der bisher trotz einiger Fehler weitgehend geschonte Ministerpräsident Pedro Sánchez wird deshalb plötzlich gnadenlos attackiert.

Spanische Wirtschaft wird lahmgelegt

Bisher durften in Spanien alle Bürger, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten trotz Ausgangssperre zum Arbeitsplatz fahren. Das ist nun vor allem in weiten Teilen der Industrie und im Bausektor für die nächsten knapp zwei Wochen vorbei. Die betroffenen Arbeitnehmer sollen ihr Gehalt zwar weiterhin beziehen, die nicht geleisteten Stunden aber später nachholen. Nur die Menschen, die in „wesentlichen Sektoren“ tätig sind, dürfen weiterhin das Haus verlassen, um ihren Jobs nachzugehen. Ab sofort sollen auch Soldaten zunächst in 87 Gemeinden über die Einhaltung des Ausgangsverbots wachen. Regelbrecher kamen bereits ins Gefängnis. Experten warnen die Regierung, durch den „Winterschlaf“ könnten bis zu vier Millionen Jobs vernichtet werden.

300.000 neue Arbeitslosenmeldungen in Spanien

In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen in Folge der Corona-Krise stark gestiegen. Im März hätten sich mehr als 302.000 Menschen zusätzlich arbeitslos gemeldet, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Spanischen Medienberichten zufolge ist dies der stärkste jemals registrierte Anstieg in der Arbeitslosenstatistik.

Seat startet Produktion von Beatmungsgeräten in Spanien

Die spanische VW-Tochter Seat hat mit der Herstellung von Beatmungsgeräten begonnen. Im Hauptwerk Martorell bei Barcelona sei die Produktion angelaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. 150 Beschäftigte nutzten eine Montagelinie für den Seat Leon zur Serienfertigung der Geräte. Dafür seien größere Umrüstungen nötig gewesen. Man wolle einen „Beitrag zur Entlastung des von der Coronavirus-Krise schwer getroffenen spanischen Gesundheitssystems leisten“, hieß es.

Zara-Gründer Ortega spendet Millionen gegen Corona in Spanien

Der Gründer der Bekleidungskette Zara, Amancio Ortega, hat spanischen Krankenhäusern im Kampf gegen das Coronavirus medizinisches Material im Wert von 63 Millionen Euro gespendet. Über seine Stiftung ließ der spanische Modezar den Kliniken insgesamt 1.450 Beatmungsgeräte, 450 Betten, 3 Millionen Schutzmasken, eine Million Schnelltest-Kits und anderes medizinisches Material zukommen, wie spanische Medien am Dienstag berichteten.

Spanische Krankenhäuser: Zahl der Intensivbetten und Hilfe von deutschen Ärzten

Eine Gruppe von Ärzten aus Deutschland hilft nun in Spanien. Die Klinikgruppe Helios des Gesundheitsunternehmens Fresenius schickte ein Team aus fünf Ärzten und einer Pflegekraft nach Madrid. Das Team traf nach Angaben der Helios-Sprecherin am Montagabend in der spanischen Hauptstadt ein.

Spanien hat 9,7 Intensivbetten je 100.000 Einwohner. Die Kapazitäten sind damit deutlich geringer als etwa in Deutschland. Hierzulande kommen 33,9 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner, in Italien nur 8,6. Diese Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) stammen aus verschiedenen Erhebungen in zehn Mitgliedstaaten in den Jahren 2013 bis 2020.

Militär macht Desinfizierungs-Aktion in Spanien

In Spanien kämpft das Militär auch mit gewaltigen Desinfizierungs-Aktionen gegen das Coronavirus. Im Rahmen der „Operation Balmis“ seien bislang landesweit mehr als 1300 Seniorenheime, 500 Krankenhäuser, 64 Flughäfen, 22 Häfen und fast 250 Metro-Stationen, Bahnhöfe und Bushaltestellen „entseucht“ worden, teilte das Verteidigungsministerium in Madrid am Montag mit.

Spanien verbietet alle Beerdigungszeremonien

Die Teilnehmerzahl bei Bestattungen ist in Spanien bis auf Weiteres auf maximal drei dem Verstorbenen nahe stehende Menschen beschränkt, wie es in einem am Montag veröffentlichten Regierungsdekret heißt. Die Einschränkungen bei Beerdigungen gelten bis zum Ende des derzeitigen offiziellen landesweiten Notstandes, der vorerst bis zum 11. April befristet ist.