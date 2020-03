Bei der Coronavirus-Seuche ist alles in stetem Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Asien, Europa oder Afrika: Auf der ganzen Welt sind inzwischen Coronavirus-Fälle gemeldet und vierorts gibt es Tote zu beklagen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend und breitet sich längst in Deutschland sowie in Baden-Württemberg und der Region aus. Hier der aktuelle Stand:

Rund 2000 Corona-Tests aus Baden-Württemberg sind unbrauchbar

Update, 22. März 2020, 22:11 Uhr

Ein privates Labor hatte für mehrere Landkreise Corona-Tests ausgewertet. Doch rund 2000 Proben, die vergangene Woche dort eingegangen sind, wurden gar nicht auf das Coronavirus getestet. Die rund 2000 Proben aus insgesamt vier Landkreisen in Baden-Württemberg sind jetzt unbrauchbar und die Betroffenen müssen zum Teil nochmal getestet werden. Doch nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Angela Merkel muss nach Kontakt zu Infiziertem in Quarantäne

Update, 22. März 2020, 19:41 Uhr

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten. Merkel muss sich mitten in der Corona-Krise selbst in häusliche Quarantäne begeben.

Erster bestätigter Corona-Todesfall in Stuttgart

Update, 22. März 2020, 18:31 Uhr

In der baden-württembergischen Landeshauptstadt ist erstmals ein Mensch nachweislich am Coronavirus gestorben. Die Zahl der infizierten im Südwesten steigt aktuell rasant an.

Bundesweites Kontaktverbot statt Ausgangssperre wegen Corona

Update, 22. März 2020, 17:16 Uhr

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Sonntag auf eine bundesweite Regelung gegen die Ausbreitung des Coronavirus geeinigt: Ein umfassende Kontaktverbot in ganz Deutschland anstatt einer bundesweiten Ausgangssperre.

Geld für Forschung - Institut in Reutlingen sucht Impfstoff gegen Coronavirus

Update, 22. März 2020, 15:14 Uhr

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert die Forschung zum Coronavirus am Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) in Reutlingen mit 210.000 Euro. Dort wird nach einem Impfstoff gegen Corona gesucht.

Wie viele Menschen sind Infiziert oder an Corona gestorben?

Update, 22. März 2020, 10:11 Uhr

Täglich gibt es Meldungen zu neuen Corona-Fällen. Doch wie viele Menschen sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet und wie viele sind daran gestorben? Die aktuellen Zahlen für Ulm, den Alb-Donau-Kreis und den Landkreis Neu-Ulm auf einen Blick.

Zahl der Corona-Infizierten nur noch vom Ministerium

Update, 21. März 2020, 21:54 Uhr

Auf Landesebene hat man sich darauf verständigt, dass alle Kommunen künftig auf die Nennung selbst erhobener Zahlen von Infizierten verzichten. Stattdessen soll es nur noch Zahlen für den Landkreis geben, die vom Sozialministerium veröffentlicht werden. Die aktuellen Zahlen Corona-Infizierter im Landkreis Schwäbisch Hall, Ostalbkreis, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und Ansbach sowie aktuell eingerichtete Corona-Hotlines gibt es hier.

Baden-Württemberg will französische Corona-Patienten aufnehmen

Update, 21. März 2020, 19:03 Uhr

Das gefährliche Coronavirus Covid 19 wütet besonders schlimm im französischen Elsass. Das benachbarte Baden-Württemberg hat Hilfe zugesagt und will schwerkranke französische Corona-Patienten aufnehmen. Vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Mannheim und Ulm haben sich nun bereiterklärt, sofort neun Patienten aufzunehmen, die dringend auf Beatmung angewiesen sind, wie das baden-württembergische Wissenschaftsministerium am Samstag in Stuttgart mitteilte.

Entscheidung über Ausgangssperre für ganz Deutschland

Update, 21. März 2020, 16:32 Uhr

Noch am Wochenende soll über einheitliche Regeln und eine bundesweite Ausgangssperre entschieden werden. Im Laufe der nächsten sollen zudem weitreichende Rettungsmaßnahmen auf den Weg gebracht werden.

In mehreren Städte starten Corona-Test-Drive-ins

Update, 21. März 2020, 12:12 Uhr

Am Samstag sind weitere Corona-Abstrich-Zentren (CAZ) in Betrieb gegangen. In mehreren Städten Baden-Württembergs ist jetzt der Test auf das gefährliche Coronavirus durch das Autofenster möglich. Wie es dort abläuft, zeigt eine Reportage vom Tag der Eröffnung von Ulms ersten Corona-Test-Drive-in auf dem Messegelände.

Stadt Ulm erlässt Eltern die Kitagebühren wegen Corona

Update, 20. März 2020, 21.31 Uhr

Die Stadt Ulm erlässt Eltern die Kitagebühren für den Monat April, da die Betreuung wegen des Coronavirus nicht geleistet werden kann und die Kinder daheim sind, weil die Kitas seit Mitte März geschlossen sind.

Inzwischen 17 Tote in Baden-Württemberg

Update, 20. März 2020, 21 Uhr

In Baden-Württemberg sind inzwischen 17 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit um sechs, wie das Gesundheitsministerium am Freitagabend in Stuttgart mitteilte. Die Zahl der Infektionen im Land ist deutlich auf 3665 gestiegen - am Vortag hatte das Ministerium 2748 gemeldet. Von den 3665 Fällen mit Angaben zum Geschlecht waren 2045 männlich, das entspricht 56 Prozent. Das Durchschnittsalter der Betroffenen beträgt 47 Jahre - bei einer Spannweite von 0 bis 98.

Weitere Einschränkungen in Baden-Württemberg wegen Corona

Update, 20. März 2020, 15:16 Uhr

Wegen des Coronavirus Covid 19 und der Gefahr einer rasanten Ausbreitung hat die Landesregierung von Baden-Württemberg weitere Maßnahmen beschlossen: Gaststätten dürfen in ihren Räumlichkeiten und auch im Außenbereich keine Gäste mehr bewirten. Zudem sind Gruppenansammlungen im öffentlichen Raum verboten werden.

Allgemeine Abschlussprüfungen an Schulen wegen Corona verschoben

Update, 20. März 2020, 14:22 Uhr

Das Kultusministerium hat bekanntgegeben, dass alle allgemeinen Abschlussprüfungen an Schulen in Baden-Württemberg verschoben werden. Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat entschieden: Der Start der Prüfungen wird auf die Zeit ab dem 18. Mai verlegt.

Bayerns Ministerpräsident Söder kündigt weitreichende Ausgangsbeschränkungen an

Update, 20. März 2020, 12:52 Uhr

Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt.

Landesregierung will Niederlassungsverbot für Gruppen in Öffentlichkeit

Update, 20. März 2020, 10:02 Uhr

Auf öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg werden wegen des grassierenden Coronavirus Menschenansammlungen verboten. Die Landesregierung bereitet ein Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen vor.

Freiburg erlässt als erste deutsche Großstadt eine Ausgangssperre – mit Ausnahmen

Update, 20. März 2020, 6:32 Uhr

Als erste Großstadt in Deutschland hat Freiburg eine Ausgangssperre verhängt. Ab Samstag, 21. März, gilt für öffentliche Orte ein „Betretungsverbot“. Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen: Die Wohnung darf bei dringenden Angelegenheiten verlassen werden, für Arztbesuche, Lebensmitteleinkäufe und sportliche Betätigung im Freien – sofern dies alleine oder nur mit Familienmitgliedern ausgeübt wird.

BWK-Mitarbeiterin mit Corona hatte viele Kontakte zu Patienten in Ulm

Update, 19. März 2020, 22:02 Uhr

Eine Mitarbeiterin am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm hat Corona. Nachdem sie sich mit dem Coronavirus Covid 19 infiziert hat, hatte sie noch viele Kontakte zu Patienten des BWK.

Drei weitere bestätigte Todesfälle in Baden-Württemberg

Update, 19. März 2020, 16:34 Uhr

In Baden-Württemberg sind drei weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Alle waren über 80 Jahre alt. Unter den Todesopfern ist auch eine Frau aus dem Kreis Esslingen.

Alb-Donau-Klinik in Ehingen stellt planbare Operationen ein

Update, 19. März 2020, 16:00 Uhr

In der Alb-Donau-Klink werden offenbar angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus planbare Eingriffe eingestellt.

Kretschmann droht wegen Corona mit Ausgangssperre

Update, 19. März 2020, 11:28 Uhr

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann denkt offenbar über eine Ausgangssperre nach.

Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen.

Am Vormittag hatte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder eine Ausgangssperre im kompletten Freistaat Bayern ins Spiel gebracht.In seiner Regierungserklärung am Donnerstag sagte er: „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein.“

Regierung plant milliardenschweres Hilfspaket für Selbstständige

Update, 19. März 2020, 10:39 Uhr

Die Bundesregierung plant in der Coronavirus-Krise ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen.

Lufthansa streicht Flüge wegen Corona weiter zusammen

Update, 19. März 2020, 7:15 Uhr

Der Lufthansa-Konzern streicht sein Flugprogramm wegen der Coronakrise noch stärker zusammen als bisher bekannt. Bis 19. April fänden nur noch rund fünf Prozent der ursprünglich geplanten Flüge statt, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Frankfurt mit. Rund 700 von 763 Passagierjets des Konzerns blieben vorläufig am Boden. Fernverbindungen bietet die Lufthansa vorerst nur noch ab Frankfurt und dreimal pro Woche mit der Tochter Swiss ab Zürich an. In München sollen nur noch Kurzstreckenflüge des Ablegers Cityline abheben. Die Maschinen sollen vorwiegend Deutsche aus dem Ausland zurückholen.

Ausgangssperre in Bayern: Mitterteich unter Quarantäne

Update, 18. März 2020, 19:30 Uhr

In der Gemeinde Mitterteich in Oberfranken gibt es seit Mittwoch die erste Ausgangssperre Bayerns. Ministerpräsident Markus Söder hatte am Sonntag und Montag davon gesprochen, dass zwar der Katastrophenfall ausgerufen, nicht aber Ausgangssperren verhängt werden sollen.

Acht bestätigte Todesopfer im Südwesten

Update, 18. März 2020, 18:20 Uhr



In Baden-Württemberg sind mittlerweile acht Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das Gesundheitsministerium teilte in Stuttgart den Tod eines über 80-jährigen, stationär behandelten Patienten aus dem Landkreis Emmendingen mit, der am Mittwoch starb. Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am Mittwochnachmittag außerdem 543 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 2184 an. Von den 2184 Fällen sind 1210 männlich (55 Prozent).

Coronavirus beschäftigt auch die Polizei

Update, 18. März 2020, 17:26 Uhr

Rund 850 der insgesamt 24.500 baden-württembergischen Polizeibeamten befänden sich derzeit in Isolation, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. In aller Regel handle es sich um Urlaubsheimkehrer aus Risikogebieten. Die Infektionen bei der Polizei lägen im „niedrigen zweistelligen Bereich“.

Erster Coronavirus Fall im Raum Ehingen

Update, 18. März 2020,16:45 Uhr

Auch im Raum Ehingen, genauer in Allmendingen, hat es nun einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall gegeben.

Nach Daimler: Auch Evobus in Neu-Ulm stoppt Produktion

Update, 18. März 2020, 15:40 Uhr

Nach Daimler stoppt auch die Bussparte Evobus in Neu-Ulm, wo Setra-Omnibusse hergestellt werden, die Produktion. Mitarbeiter sollen Resturlaub oder Freischichten nehmen.

Porsche stoppt Produktion

Update, 18. März 2020, 15:05 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie setzt nun auch der Sportwagenbauer Porsche seine Produktion ab kommender Woche aus. Gestoppt wird die Produktion zunächst für zwei Wochen

Glastonbury-Festival wegen Coronavirus abgesagt

Update, 18. März, 14.00 Uhr

Das Glastonbury-Festival in Großbritannien am 24. bis 28. Juni wurde von den Veranstaltern abgesagt. Das Festival soll um ein Jahr verschoben werden.

Mediziner wollen Medikament gegen Corona testen

Update, 18. März, 13:08 Uhr

Das Tübinger Institut für Tropenmedizin will das Medikament Chloroquin im Kampf gegen Corona-Erkrankungen testen.

Forschung nach Therapien und Impfungen

Update, 18. März, 11:38 Uhr

Der Schutz vor und Therapien gegen das Coronavirus beschäftigen Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Es gibt einige hoffnungsvolle Ansätze. Doch Forschung und Entwicklung benötigen ihre Zeit.

Bayern verschiebt Abitur-Prüfungen

Update, 18. März, 9:38 Uhr

Bayern verschiebt wegen des Coronavirus die Abschlussprüfungen für das Abitur 2020. Statt am 30. April ist der Start jetzt am 20. Mai geplant. In Baden-Württemberg wird das noch geprüft.

Daimler stoppt wegen Corona Produktion in Deutschland und Europa

Update, 18. März 2020, 9:30 Uhr

Die Folgen der Corona-Pandemie schlagen in Deutschland und Europa auf die Produktion durch. Der Autobauer Daimler stoppt einen Großteil seiner Produktion in Europa. Die Maßnahme beginne noch in dieser Woche und dauere zunächst zwei Wochen. Betroffen seien sowohl die Pkw- und Transporter- als auch die Nutzfahrzeug-Produktion.

EU macht die Grenzen dicht – Einreiseverbot für 30 Tage

Update, 17. März 2020, 22 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstagabend in Berlin bekannt gegeben, dass ein Einreiseverbot in die EU verhängt wird. Deutschland folgt mit der Einreisesperre einem Vorschlag, den EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bereits am Montag vorgelegt hatte.

Zahl der Corona-Fälle in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis steigt

Update, 17. März 2020, 19:30 Uhr

Wie das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mitteilt, haben sich im Stadtkreis Ulm mittlerweile 19 Menschen, mit dem Coronavirus infiziert. Im Alb-Donau-Kreis sind es 26 Personen. Insgesamt liegen somit 45 bestätigte Fälle vor.

Immer mehr Landratsämter und Verwaltungen schließen

Update, 17. März 2020, 18:50 Uhr

Der Landkreis Neu-Ulm hat den Publikumsverkehr in den Behörden seit Dienstag, 17.03., bis auf Weiteres geschlossen. Als Maßnahme des Infektionsschutzes schließt auch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis seine Dienststellen in Ulm und in Ehingen für die Öffentlichkeit. Ebenso stellt das Landratsamt Biberach in allen seinen Dienst- und Außenstellen wegen des Coronavirus den Publikumsverkehr ein. Im Landkreis Biberach wurden zudem 20 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Fußball-EM wird wohl verschoben

Update, 17. März 2020, 13:50 Uhr

Die EM 2020 soll wegen des Coronavirus verschoben werden. Betroffen sind zwölf Gastgebernationen, 24 Teilnehmer und Millionen Fans. Noch ist unklar, wie der Modus aussehen soll.

Lucha: Nur schwer erkrankte Corona-Patienten kommen ins Krankenhaus

Update, 17. März 2020, 13:08 Uhr

In Baden-Württemberg sollen nur noch schwer erkrankte Patienten nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus in Krankenhäusern behandelt werden. Das sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Er bestätigte, dass Ausstattung wie Schutzmasken in den Krankenhäusern knapp seien. Baden-Württemberg habe aber grünes Licht dafür bekommen, Ausrüstungen und Masken im Wert von einer „starken zweistelligen Millionensumme“ erwerben zu können. Nach Luchas Worten gibt es rund 3200 Intensivbetten im Südwesten. Die Kliniken seien dabei, planbare Eingriffe an Patienten zu verschieben. Es werde geschätzt, dass im Südwesten mittlerweile 17 Menschen eine Infektion überstanden und jetzt wieder symptomfrei seien.

Coronavirus: Fake News kursieren im Netz

Update, 17. März 2020, 11:49 Uhr

Alkohol hilft gegen Corona, Supermärkte schließen: Nicht nur das Virus grassiert, auch einen Haufen gefährlicher Falschmeldungen zum Coronavirus.

Richtige und aktuelle Informationen rund um das Coronavirus und seinen Ausbreitung werden über offizielle Stellen veröffentlicht. In Deutschland bietet sich die Website des Robert-Koch-Instituts an und international die Weltgesundheitsorganisation.

Aktuelle Corona-Situation wirkt sich auf Bahnverkehr aus

Update, 17. März 2020, 10:23 Uhr

Ausfälle, Verspätungen, zu kurze Züge: Das Coronavirus wirkt sich auf den Bahnverkehr im Land aus.

Robert-Koch-Institut stuft das Gesundheitsrisiko in Deutschland als hoch ein

Update, 17. März, 10:45 Uhr

Das RKI stuft das Gesundheitsrisiko durch das Coronavirus für die deutsche Bevölkerung als hoch ein. Zuvor wurde es als mäßig eingestuft.

Rückholaktion wegen Corona: Maas will Deutsche aus dem Ausland zurückholen

Update, 17. März 2020, 9:15 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas plant offenbar, Deutsche, die wegen des Coronavirus im Ausland festsitzen, nach Deutschland zurückzuholen. Das gab er auf einer PK am Dienstag bekannt.

Ikea schließt wegen Corona alle Häuser in Deutschland

Update, 17. März 2020, 9:00 Uhr

Das schwedische Einrichtungshaus Ikea schließt von Dienstag, 17. März, an alle 53 Häuser in Deutschland. Damit will das Möbelhaus Mitarbeiter und Kunden schützen sowie die Ausbreitung des Coronavirus hemmen.

Bayern: Neuer Todesfall in Bayern bestätigt

Update, 16. März 2020, 18:53 Uhr

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montag über einen weiteren bestätigten Coronavirus-Todesfall informiert. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamts Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten aus Würzburg." Damit gibt es in Bayern seit vergangenem Donnerstag insgesamt fünf Coronavirus-Todesfälle.

Der Verstorbene war Bewohner des gleichen Pflegeheims, aus dem bereits zwei andere Coronavirus-Todesfälle in Bayern stammten.

Shutdown für Deutschland: Bundesregierung beschließt drastische Maßnahmen

Update, 16. März 2020, 18:00 Uhr

Das Coronavirus zwingt Deutschland zum Stillstand. Der Staat verordnet den Bürgern auf absehbare Zeit ein Leben fast nur Zuhause. Das Allernötigste des täglichen Lebens funktioniert jedoch trotz Shutdown weiter.

Bayern: Zahl der Coronavirus-Fälle steigt auf mehr als 1000

Update, 16. März 2020, 16:30 Uhr

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Bayern hat nun die 1000er Grenze überschritten. Das ganze Bundesland bereitet sich auf einen medizinischen Ausnahmezustand vor.

Baden-Württemberg: Öffentliches Leben wird immer mehr eingeschränkt

Update, 16. März 2020, 15:52 Uhr

Museen, Schwimmhallen und auch Restaurants: viele Einrichtungen im Land werden wegen der Coronakrise geschlossen.

Landesregierung stellt Flugverkehr ein

Update, 16. März 2020, 11.50 Uhr

Mit strammen Schritten zum absoluten Stillstand: An den Grenzen wird strenger kontrolliert, die Schulen werden geschlossen, nun machen auch die Flughäfen in Baden-Württemberg dicht.

Katastrophenfall in Bayern ausgerufen

Update, 16. März 2020, 11.00 Uhr

Markus Söder hat auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass in ganz Bayern der Katastrophenfall ausgerufen gelte. Ab Dienstag werden dann unter anderem Freizeiteinrichtungen, Kino, Schwimmbäder, Bars, Spielhallen, Bordellbetriebe, Tierparks geschlossen.

Alle norddeutschen Inseln werden für Touristen gesperrt

Update, 16. März 2020, 6:30 Uhr

Alle norddeutschen Küstenländer sperren wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Montag ihre Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am Sonntag verständigt, teilte die Staatskanzlei in Schwerin mit. Für den Tourismus auf dem Festland kündigten die Landesregierungen auch Regelungen an. „Morgen werden wir uns darüber unterhalten, wie wir mit dem Festland umgehen“, sagte der Regierungssprecher von Mecklenburg-Vorpommern.

Bayern will Katastrophenfall ausrufen

Update, 15. März 2020, 22:40 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat angekündigt. Mit dem Katastrophenfall sind vor allem organisatorische Fragen verbunden. Damit kann das Land im Kampf gegen das Coronavirus Maßnahmen ergreifen. Ab Dienstag wird zudem das öffentliche Leben noch einmal massiv eingeschränkt. Zunächst sollen dann alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden, bevor ab Mittwoch auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen. Der Katastrophenfall soll zunächst für 14 Tage gelten.

Uniklinik Ulm: Begrenzter Zugang

Update, 15. März 2020, 20:21 Uhr

Die Corona-Pandemie hat auch in der Uniklinik Ulm weitreichende Konsequenzen. Die Klinikleitung berichtet, dass ab Montag, 16. März 2020, von 6 Uhr an alle Zugänge in das Universitätsklinikum reduziert und kontrolliert würden. Am Oberen Eselsberg gelangen Patientinnen und Patienten, die mutmaßlich nicht am Coronavirus erkrankt sind, sowie Patienten, die einen Termin haben oder zur stationären Aufnahme ohne Coronavirus-Symptome kommen, nur noch über den Haupteingang am Zentrum für Chirurgie in das Klinikum.

Jetzt fast 1000 Infizierte Corona-Patienten im Land

Update, 15. März 2020, 20:02 Uhr

Die Zahl der infizierten in Baden-Württemberg steigt weiter. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilt, wurden am Sonntag 150 weitere Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Infizierten im Land steigt damit weiter an auf insgesamt 977 Fälle. COVID-19 Fälle wurden mittlerweile aus allen 44 Stadt- und Landkreisen berichtet. Das sind die Zahlen in ausgewählten Kreisen:

Alb-Donau-Kreis: 12 Fälle

Kreis Biberach: 5 Fälle

Kreis Göppingen: 16 Fälle

Kreis Heidenheim: 21 Fälle

Kreis Ravensburg: 8 Fälle.

Erste Schulen geben Anweisungen für Online-Unterricht

Update, 15. März 2020, 17:23 Uhr

Die ersten Schulen wie etwa die Realschule in Vöhringen haben bereits am Sonntag Anweisungen für den Online-Unterricht verteilt. Verbunden mit dem Hinweis, dass diese verpflichtend zu erledigen sind. Über die Homepage, die bereits entsprechend vorbereitet und mit einem Passwort zugänglich ist, können die Schüler die Aufgaben und Arbeitsblätter, welche die Lehrer einstellen zuhause abrufen und bearbeiten.

Lebensmittelhandel gibt Entwarnung: Lieferketten sind intakt

Update, 15. März 2020, 15:38 Uhr

Die Nachfrage nach Lebensmitteln in Deutschland ist nach Auskunft des Handels in den vergangenen Tagen „sprunghaft angestiegen“. Es gebe aber kein Nachschubproblem und die Supermärkte blieben auch wie bisher sechs Tage die Woche geöffnet, sagte der Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), Christian Böttcher, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Andere Darstellungen etwa in sozialen Medien entsprächen „nicht der Wahrheit“.

„Die Logistikketten arbeiten unter Volllast, aber sie funktionieren“, sagte Böttcher. Der Nachschub sei da, aber teilweise könnten die Regale nicht so schnell aufgefüllt werden, wie die Ware verkauft werde. Der Sprecher empfahl den Verbrauchern, auch an einem Tag unter der Woche einzukaufen und nicht alle Einkäufe am Samstag zu erledigen.

Die Lage sei von Geschäft zu Geschäft, von Region zu Region unterschiedlich. Es sei nicht so, dass Mehl und Nudel in allen rund 30.000 Lebensmittelgeschäften in Deutschland zuletzt gefehlt hätten.

Böttcher wies zudem darauf hin, dass am Sonntag erstmals das sonst gültige Fahrverbot für Lastwagen an diesem Wochentag aufgehoben war. So hätten die Supermärkte nach dem Haupteinkaufstag Samstag gleich wieder mit neuer Ware beliefert werden können.

Deutschland schließt Grenzen

Update, 15. März 2020,15:35 Uhr

Um das Coronavirus einzudämmen - und um Hamsterkäufe zu verringern - schließt Deutschland ab Montagmorgen die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz.

„Ganz Spanien in Quarantäne“ wegen des Coronavirus

Update, 15. März 2020, 15:10 Uhr

Am Sonntag ist wegen der massiven Ausbreitung des Coronavirus in Spanien eine zweiwöchige Ausgangssperre ausgerufen worden.

Wegen Coronavirus: Bahn schränkt offenbar Regionalverkehr

Update, 15. März 2020, 14:30 Uhr

Medienberichten zufolge plant die Deutsche Bahn angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und nach der Entscheidung der Schulschließungen vom Freitag den Regionalverkehr deutschlandweit einzuschränken. Entsprechend werden auch Bayern und Baden-Württemberg von dieser Umstellung auf einen Sonderfahrplan betroffen sein.

Trump will Impfstoff gegen Coronavirus exklusiv für die USA

Update, 15. März 2020, 14:05 Uhr

Zoff um ein Tübinger Unternehmen, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht: US-Präsident Donald Trump versuche laut eines Berichts der „Welt am Sonntag“ deutsche Wissenschaftler mit hohen finanziellen Zuwendungen nach Amerika zu locken oder das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern.

Erster Corona-Toter im Kreis Neu-Ulm

Update, 15. Dezember 2020, 13.20 Uhr

Traurige Nachricht aus Weißenhorn: Wie das Landratsamt und die Kreisspitalstiftung am Sonntagvormittag mitteilen, ist ein Patient in der Nacht auf Sonntag am neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 gestorben. Das Landratsamt berichtet, dass es sich bei dem 83-jährigen Patienten um einen Reiserückkehrer aus Italien handle.

Größtes Schwarzwald-Ferienhotel macht zu

Update, 15. Dezember 2020, 12.50 Uhr

Das Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wird wegen der Corona-Krise seinen Betrieb vorläufig einstellen. Das Haus mit 450 Betten und 185 Mitarbeitern ist nach Angaben der Betreiber das größte Ferienhotel im Schwarzwald. Die Betriebsunterbrechung soll am Mittwoch beginnen und vorerst bis zum 8. April dauern, teilte die Geschäftsführung am Sonntag mit.

Vatikan feiert Ostern ohne Besucher

Update, 15. März 2020, 9:45 Uhr

Wegen der Coronavirus-Epidemie hat der Vatikan alle öffentlichen Veranstaltungen zu Ostern abgesagt. Das Osterfest im Vatikan werde in diesem Jahr ohne Besucher gefeiert, hieß es in einer Mitteilung des Vatikans.

Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg steigt

Update, 15. März 2020, 8:15 Uhr

Laut den Zahlen vom Samstagabend sind in Baden-Württemberg 827 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag seien vom Landesgesundheitsamt 258 weitere bestätigte Fälle gemeldet worden, teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit.

Strobl fordert Grenzkontrollen wegen Corona

Update, 14. März 2020, 21 Uhr

Zur Eindämmung des Coronavirus dringt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) weiter auf eine stärkere Überwachung der Grenze zu Frankreich. „Mir ist bewusst, dass eine solche Maßnahme in einem vereinten Europa eine schwierige Entscheidung ist“, schrieb Strobl. „Die weitere Ausbreitung des Coronavirus macht es aber notwendig, dass wir diese Verbindung zumindest vorübergehend stärker kontrollieren, um so das Risiko weiterer Ansteckungen für die Menschen im Grenzraum zu reduzieren.“

Notfallpraxen unter Notfallnummer nur per Festnetz erreichbar

Update, 14. März 2020, 20:39 Uhr

Wer wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion eine Notfallpraxis erreichen will, darf die Notfallnummer nur vom Festnetz aus anrufen. Die Nummer laute 116117 und habe keine Vorwahl, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Samstag mit. Anrufe von einem Mobiltelefon aus würden aus technischen Gründen über ein bundesweites Call-Center geleitet, das wegen des großen Andrangs jedoch völlig überlastet ist.

Landeskirche empfiehlt Absage aller Gottesdienste

Update, 14. März 2020, 19:50 Uhr

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen sichtlich schwer gefallen. Aber die aktuelle Situation rund um das Coronavirus lässt keine andere Wahl. Am Samstag hatte die Evangelische Landeskirche in Württemberg ihren Gemeinden empfohlen, vorerst auf Gottesdienste zu verzichten. In der „aktuellen Ausnahmesituation“ sei dies dringend zu empfehlen. Dies betrifft unter anderem auch das Münster in Ulm.

Bayern reagiert auf Anstieg der Corona-Zahlen und fordert Bundeswehreinsatz

Update, 14. März 2020, 16:55 Uhr

Das Coronavirus verbreitet sich mehr und mehr, die Zahl der Infizierten steigt - und das öffentliche Leben im Freistaat liegt weitgehend lahm. Seit dem Wochenende sind auch Schloss Neuschwanstein und die weiteren Schlösser in Bayern sowie die Spielbanken geschlossen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert, die Bundeswehr stärker für den Kampf gegen die Corona-Epidemie einzusetzen. „Wir sollten überlegen, die Bundeswehr stärker einzubinden. Sie muss mit Pflegepersonal, Ärzten, Laboreinrichtungen und Kapazitäten in ihren Krankenhäusern mithelfen“, sagte der CSU-Vorsitzende.

Warnung vor gefährlichen WhatsApp-Kettenbriefen

Update, 14. März 2020, 13:30 Uhr

Die Angst vor dem gefährlichen Coronavirus führt zu immer absonderlicheren Phänomenen. Jetzt warnen Verbraucherschützer etwa vor Kettenbriefen, die aktuell vor allem beim Nachrichtendienst WhatsApp kursieren - und viele Menschen zusätzlich verunsichern.

Spahn fordert alle Reiserückkehrer auf, daheim zu bleiben

Update, 14. März 2020, 11:55 Uhr

Angesichts der Corona-Pandemie sollten sich alle Reiserückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz nach Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums selbst in Quarantäne begeben. Unterdessen schränken die meisten Länder das öffentliche Leben immer mehr ein.

Forderung nach Betreuungslösungen für Eltern

Update, 14. März 2020, 9:24 Uhr

Angesichts der bevorstehenden Schul- und Kita-Schließungen wird der Ruf nach schnellen Lösungen für berufstätige Eltern laut. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte die Arbeitgeber auf, ihren Beschäftigten entgegenzukommen und mit ihnen „flexible Lösungen“ zu finden.

Öffentliches Leben kommt vielerorts zum Stillstand

Update, 13. März 2020, 21:55 Uhr

Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu mindern, ziehen Städte in Deutschland Konsequenzen: In Stuttgart beispielsweise werden alle Bars, Kinos und Bäder wegen des Virus geschlossen, in Ulm schließen die meisten kulturellen Einrichtungen.

WHO-Chef Tedros: Europa jetzt Epizentrum der Coronavirus-Pandemie

Update, 13. März 2020, 17:15 Uhr

Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt. In Europa würden mehr Infektionen und Todesfälle gemeldet als in allen anderen Ländern außerhalb Chinas zusammen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. „Europa ist jetzt zum Epizentrum der Covid-19-Pandemie geworden“, sagte er. „Es werden jeden Tag mehr Fälle gemeldet als auf der Höhe der Epidemie in China“, sagte er.

Tedros rief alle Länder der Welt auf, weiter rigoros gegen die Ausbreitung zu kämpfen, Infizierte zu finden, zu isolieren, Kontaktpersonen der Infizierten zu überwachen und Abstand zu anderen Menschen zu halten.

Dritter Todesfall in Baden-Württemberg - insgesamt acht in Deutschland

Update, 13. März 2020, 16:44 Uhr

Im Kreis Göppingen ist ein Mann an den Folgen des Coronavirus gestorben. Es ist der dritte Todesfall im Land aufgrund des Virus.

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg im Laufe des Freitags um mindestens 115 Fälle auf 569 Kranke. „Bei den in Baden-Württemberg bislang aufgetretenen Fällen handelt es sich fast ausschließlich um solche mit nachvollziehbaren Infektionsketten“, teilte das Ministerium mit. Acht Patienten werden laut dem Landesgesundheitsamt derzeit auf Intensivstationen betreut.

In Deutschland sind bislang mehr als 3300 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der dpa hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. In einer ähnlichen Erhebung vom Vortag hatte der Wert bei mehr als 2400 gelegen.

Besonders stark betroffen sind Nordrhein-Westfalen mit mehr als 1200, Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils mehr als 550 Fällen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Deutschland bisher acht Todesfälle bekannt.

Coronavirus in Italien: Menschen singen, um sich nah zu sein

Update, 13. März 2020, 15:28 Uhr

Italien ist in Europa am schlimmsten von der aktuellen Corona-Pandemie betroffen. Etliche Menschen stehen unter Quarantäne, das Land gilt als Sperrzone. Dennoch finden die Menschen Wege, um sich gegenseitig nah zu sein:

Land schließt wegen Corona offenbar alle Schulen und Kitas

Update, 13. März 2020, 12:43 Uhr

Die Landesregierung in Baden-Württemberg geht bei der Eindämmung des Coronavirus offenbar einen Schritt weiter: So sollen offenbar Schulen und Kitas im Land voraussichtlich bis Ostern geschlossen bleiben.

Fußball-Bundesliga unterbricht Spielbetrieb

Update, 13. März 2020, 10:45 Uhr

Die Fußball-Bundesliga soll wegen der Coronavirus-Pandemie ab kommendem Dienstag bis zum 2. April unterbrochen werden. Diesen Vorschlag des Präsidiums will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag den Proficlubs unterbreiten.

Schulschließung in Bayern: Ab Montag offenbar Schulen geschlossen

Update, 13. März 2020, 8:10 Uhr

Nach dem Saarland folgt nun offenbar Bayern: Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass sie aus Regierungskreisen erfahren habe, dass ab Montag alle Schulen in Bayern geschlossen blieben. Als erstes Bundesland hatte das in der Nacht das Saarland beschlossen. Baden-Württemberg könnte am Freitag folgen.

Schulschließung in Bayern und Baden-Württemberg? Was Arbeitnehmer wissen müssen

Update, 13. März 2020, 7:30 Uhr

Seit Donnerstag sind angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auch Schulschließungen in Bayern und Baden-Württemberg nicht mehr ausgeschlossen. Diesbezügliche Entscheidungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann stehen am Freitag an. Was Arbeitnehmer wissen müssen, wenn die Kinder aufgrund möglicher Schulschließungen nicht in Schule oder Kita gehen können, haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Schulschließung im Saarland: Schulen und Kitas ab Montag geschlossen

Update, 13. März 2020, 6:30 Uhr

Als erstes Bundesland in Deutschland hat indes das Saarland in der Nacht zu Freitag bekanntgegeben, dass Schulen und Kitas bis über Ostern hinweg geschlossen bleiben werden.

Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg steigt

Update, 12. März 2020, 19.54 Uhr

Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am Donnerstagabend vom Landesgesundheitsamt 119 weitere Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl im Land steigt damit weiter deutlich an auf insgesamt 454 Corona-Fälle. Außerdem meldeten am Donnerstag Bayern und Baden-Württemberg je einen Corona-Todesfall. Damit gibt es in Deutschland nun fünf Tote, die mit dem Virus infiziert waren.

Kreis Neu-Ulm: Kein Zutritt mehr für Besucher in Pflegeheimen und Kliniken

Update, 12. März 2020, 16:35 Uhr

Der Landkreis Neu-Ulm erlässt eine Allgemeinverfügung. Seniorenheime in Ulm reagieren unterschiedlich auf die Ausbreitung des Coronavirus.

Schulschließungen nicht mehr ausgeschlossen

Update, 12. März 2020, 16:00 Uhr

Die Landesregierung kündigt weitere Maßnahmen an. Ministerpräsident Kretschmann beruft eine Sondersitzung des Kabinetts für diesen Freitag ein.

Coronavirus bringt die Sport-Welt fast zum Stillstand

Update, 12. März 2020, 14:55 Uhr

Das Coronavirus löst Chaos im Sport aus. Reals erste Mannschaft ist in Quarantäne, die NBA pausiert, Südamerika will die WM-Quali verschieben, der Formel-1-Auftakt steht vor der Absage. Und der DFB denkt auch über einen Saisonabbruch nach.

Erster Todesfall in Baden-Württemberg

Update, 12. März 2020, 11:50 Uhr

Im Land gibt es den ersten bestätigten Todesfall durch das Coronavirus. Ein 67-jähriger Mann ist an den Folgen des Virus gestorben.

Sky überträgt Bundesliga-Konferenzen frei für alle

Update, 12. März 2020, 11:38 Uhr

Aufgrund der durch den Coronavirus ausgelösten Geisterspiele übertragt Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Konferenz der Fußball-Bundesliga sowie die Konferenz der 2. Bundesliga frei empfangbar.

Fiebertests und Einreiseverbot: Länder reagieren auf das Coronavirus

Update, 12. März 2020, 11:23 Uhr

Kontrollen an den Grenzen, Grenzschließungen, Einreiseverbote: Weltweit reagieren Ländern auf das Coronavirus und versuchen die Ausbreitung zu mindern. Was das für Reisende aus Deutschland bedeutet:

Wegen Coronavirus: Landtag in Stuttgart vor Schließung

Update, 12. März 2020, 09:55 Uhr

Wie am Donnerstagmorgen bekanntgeworden ist, gibt es im baden-württembergischen Landtag offenbar einen Coronavirus-Verdachtsfall. Es soll sich um einen Abgeordneten der Grünen-Fraktion handeln. Nun wird darüber diskutiert, ob und falls ja, für wie lange der Landtag geschlossen wird.

Dänemark: Land schließt Schulen, Kitas und öffentliche Einrichtungen

Update, 12. März 2020, 09:40 Uhr

Für zwei Wochen schließen in Dänemark alle Schulen, Kitas, Bibliotheken und andere Freizeiteinrichtungen. Auch Mitarbeiter im öffentlichen Sektor, die nicht in wichtigen Funktionen sind, sollen daheim bleiben. Außerdem will das Land diese Woche noch ein Gesetz verabschieden, um Ansammlungen von 100 Menschen zu untersagen.

Verbraucherschützer wollen gegen Wucherpreise wegen Corona vorgehen

Update, 12. März 2020, 09:23 Uhr

Wucherpreise wegen des neuartigen Coronavirus nimmt nun der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ins Visier. „Der schlimmste Fall war die Zehnerpackung Atemschutzmasken für 999,99 Euro“, sagte vzbv-Chef Klaus Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). „Das ist Wucher. Da versuchen schlimme Finger, das schnelle Geld zu machen.“ Müller kündigte ein hartes Vorgehen an. „In mehreren Fällen hat der Verbraucherzentrale Bundesverband bereits Abmahnungen verschickt. Wenn die Anbieter keine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreiben, werden wir Gerichtsverfahren einleiten“, sagte er.

Der vzbv-Chef pocht zudem auf ein Recht auf Home Office. „Es ist ja auch im Interesse des Arbeitgebers, die Sorgen der Mitarbeiter ernst zu nehmen und ein Infektionsrisiko für die eigenen Betriebsabläufe möglichst auszuschließen.“ Müller sagte, angesichts der Ausbreitung des Virus wäre es „sehr sinnvoll, wenn es für Menschen deutlich leichter wäre, von zuhause aus zu arbeiten“.

Europäer dürfen nicht mehr in die USA einreisen

Update, 12. März 2020, 9:14 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa. „Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen“, sagte Trump im Weißen Haus. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien.

In Italien bleiben Geschäfte und Restaurants geschlossen

Update, 12. März, 8:19 Uhr

In ganz Italien bleiben seit Donnerstagmorgen die meisten Geschäfte und Restaurants wegen des Coronavirus geschlossen. Das gilt auf Anordnung der Regierung für mindestens zwei Wochen. Es gibt wenige Ausnahmen: Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen dürfen weiterhin offen bleiben.

Tom Hanks und Rita Wilson mit Corona infiziert

Update, 12. März 2020, 7:15 Uhr

Es gibt einen Weltstar, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Tom Hanks postete in den sozialen Medien Twitter und Instagram, dass er uns seiner Frau Rita Wilson mit dem Virus infiziert seien. Sie waren gerade in Australien unterwegs.

WHO stuft Coronavirus als „Pandemie“ ein

Update, 11. März 2020, 17:35 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des Coronavirus offiziell als „Pandemie“ eingestuft. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom laut tagesschau.de am Mittwoch in Genf.

Elf bestätigte Corona-Infektionen im Alb-Donau-Kreis

Update, 11. März 2020, 17:28 Uhr

In Ulm und dem Alb-Donau-Kreis ist die Zahl der Coronavirus-Fälle auf elf angestiegen. Das Landratsamt des ADK bezeichnet die Lage als „vergleichsweise stabil“.

Frühlingsfest in Stuttgart abgesagt

Update, 11. März 2020, 16:15 Uhr

Da in Baden-Württemberg Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ab sofort verboten sind, wird auch das Frühlingsfest in Stuttgart abgesagt. Die 821. Auflage des Volksfestes war für den 18. April bis 10. Mai 2020 geplant.

Augsburger Plärrer wegen Corona-Krise abgesagt

Update, 11. März 2020, 15:45 Uhr

Wegen des Coronavirus hat die Stadt Augsburg das größte Volksfest Schwabens, den Plärrer, abgesagt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch.

Die Verantwortlichen reagierten damit auf Beschlüsse der Staatsregierung vom Vortag. Danach sind bis zum Ende der Osterferien (19. April) alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Mit der Maßnahme sollen die Ausbreitung des Virus verlangsamt und die Risiken für große Verbreitungsszenarien verringert werden.

Der Augsburger Plärrer, als Frühjahrs- wie als Herbstveranstaltung, gilt als das größte Volksfest Schwabens mit insgesamt bis zu 1,2 Millionen Besuchern pro Jahr. 1878 fand der Augsburger Plärrer das erste Mal statt.

Baden-Württemberg verbietet Großveranstaltungen ab 1000 Menschen

Update, 11. März 2020, 16:11 Uhr

Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg hat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen des Coronavirus nun offiziell verboten. Zunächst unbefristet. Der Erlass gelte ab sofort

Biberacher Musiknacht wegen Corona abgesagt

Update, 11. März 2020, 15:49 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coconavirus auch in Stadt und Kreis Biberach ist die 26. Biberacher Musiknacht am 27. März 2020 abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es nicht. Hintergrund ist eine neue Vorgabe der Stadt Biberach, derzufolge Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern abgesagt werden.

Baden-Württemberg verlängert Semesterferien – Heftiger Streit um Schulschließungen

Update, 11. März 2020, 14:45 Uhr

Wegen der Corona-Krise verschärft das Land Baden-Württemberg seine Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. So werden die Semesterferien für alle Hochschulen verlängert. Außerdem werden Staatstheater und Landtag für die Öffentlichkeit geschlossen. Heftigen Streit gibt es um generelle Schulschließungen.

Merkel ruft zu Solidarität in Corona-Krise auf

Update, 11. März 2020, 13:04 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ruft zur Solidarität in der Corona-Krise auf. Mit Blick auf besonders gefährdete ältere und chronisch kranke Menschen sagte sie in Berlin: „Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen.“ Merkel bekräftigte, es sei die zentrale Aufgabe, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Gymnasiallehrer fordern Schließung aller Schulen

Update, 11. März 2020, 11:36 Uhr

Aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus fordern Lehrer im Südwesten weitreichende Konsequenzen: „Wenn nicht sofort drastische Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet werden, könnten in drei Wochen in Baden-Württemberg Zehntausende infiziert sein“, teilte der Philologenverband am Mittwoch mit. Daher fordern die Gymnasiallehrer im Südwesten eine sofortige präventive Schließung aller Schulen bis zu den Osterferien.

Österreich stellt Personen-Zugverkehr von und nach Italien ein

Update, 11. März 2020, 10:17 Uhr

Der Personen-Zugverkehr von und nach Italien über die österreichische Grenze ist eingestellt. „Wir folgen den Anweisungen der Behörden“, sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Mittwoch. Nicht betroffen sei der Güterverkehr.

20 Veranstaltungen in Biberach wegen Corona abgesagt

Update, 11. März 2020, 9:44 Uhr

Auch im Kreis Biberach breitet Covid-19 sich aus, es gibt dort zwei Infizierte. Grund genug für die Stadt Biberach, ebenfalls auf diese Entwicklungen zu reagieren: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat der Verwaltungsstab Hinweise zum Umgang mit städtischen Veranstaltungen erarbeitet. Die Vorgabe: Veranstaltungen mit mehr als 200 zu erwartenden Teilnehmern werden abgesagt.

Auch in anderen Städten werden Veranstaltungen gestrichen. So etwa in Göppingen. Dort steht die Show des Comedian Bülent Ceylan in der EWS-Arena vor ausverkauftem Haus vor der Absage. Grund: Das Land plant ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Die ausverkaufte „Schwaben Darts Gala 2020“ in der Ratiopharm-Arena wird wegen des Coronavirus verschoben.

Coronavirus: Menschen meiden Shopping-Meilen

Update, 11. März 2020, 8:44 Uhr

Ist es das miserable Wetter oder die Angst vor dem Coronavirus? Die Menschen scheinen öffentliche Orte wie die Shoppingmeile „Outletcity Metzingen“ derzeit zu meiden.

Bund: Ausstattung für Intensivstationen zentral beschaffen

Update, 11. März 2020, 5:00 Uhr

Die Bundesregierung bringt weitere Krisenmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus auf den Weg. Der Bund soll nun auch für die intensivmedizinische Versorgung in Kliniken eine zentrale Beschaffung übernehmen, wie nach einer Sitzung des Krisenstabs von Gesundheits- und Innenministerium mitgeteilt wurde. Um Liefer- und Versorgungsengpässe zu vermeiden, sollen Lastwagen ausnahmsweise auch sonntags fahren dürfen und mehr Sonntagsarbeit möglich werden. Die Bundespolizei soll ihre Kontrollen „insbesondere an den Südgrenzen“ Deutschlands nochmals intensivieren.

Baden-Württemberg plant Verbot von Großveranstaltungen

Update, 10. Mär 2020, 17:04 Uhr

Die Landesregierung in Stuttgart plant weitere Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) habe in der Kabinettssitzung am Dienstag angekündigt, eine Verordnung auf den Weg zu bringen, wonach Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern verboten werden sollen.

Reisegruppe aus Balingen unter Quarantäne

Update, 10. März 2020, 14:35 Uhr

Eine 65-jährige deutsche Touristin ist auf Zypern positiv auf den Coronavirus getestet worden. Sie soll Teil einer 30-köpfigen Reisegruppe aus Balingen sein, die nun in einem Hotel in der Hafenstadt Famagusta unter Quarantäne steht.

Kretschmann: Zahl der Infektionen wird noch stark steigen

Update, 10. März 2020, 14:20 Uhr

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg wird nach Angaben der Regierung deutlich steigen. Man stehe erst am Anfang der Ausbreitung, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Das Ziel bestehe weiter darin, die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen.

Söder: Bayern untersagt Großveranstaltungen bis 19. April

Update, 10. März 2020, 13:12 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zunächst bis einschließlich 19. April. Das Gesundheitsministerium wurde beauftragt, solche Großveranstaltungen bis zum Ende der Osterferien zu untersagen, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, das betreffe auch alle sportlichen Großveranstaltungen. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen sollen die Behörden eine Risikobewertung vornehmen. „Im Zweifel lieber absagen“, sagte Söder.

Erstes Geisterspiel in der Bundesliga wegen Coronavirus

Update, 10. März 2020, 11:09 Uhr

Das Rheinderby Mönchengladbach gegen Köln muss aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen im Borussia-Park stattfinden. Es ist das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte.

Auswirkungen des Virus auf sportliche Großveranstaltungen

Update, 10. März 2020, 09:48 Uhr

Die Ausbreitung des Coronavirus könnte auch für den deutschen Sport große Konsequenzen haben. Zu befürchten sind Geisterspiele und Terminchaos.

Corona-Fall in Sachsen-Anhalt - nun alle Bundesländer betroffen

Update, 10. März 2020, 09:41 Uhr

Mit einem ersten Nachweis in Sachsen-Anhalt sind nun alle Bundesländer in Deutschland vom Coronavirus betroffen. Bei einem Mann aus Halle sei Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium am Dienstag in Magdeburg mit.

Infektionen in China und Südkorea sinken

Update, 10. März 2020, 08:06 Uhr

Mit nur noch 19 neu nachgewiesenen Virusfällen haben Chinas Behörden den niedrigsten Anstieg der Infektionen seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen gemeldet. An der neuartigen Lungenkrankheit sind in China 17 weitere Menschen gestorben, wie die Gesundheitskommission am Dienstag in Peking ferner berichtete. Der tägliche Zuwachs der Todesfälle war der niedrigste seit sechs Wochen. Damit sind in der Volksrepublik 3136 Tote zu beklagen.

Auch in Südkorea ist die Zahl der täglich neu erfassten Infektionen rückläufig. Am Montag habe es 131 weitere Fälle gegeben, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Das war die niedrigste Zunahme an einem Tag seit zwei Wochen. Die Gesamtzahl stieg auf mehr als 7500. Bisher gab es in Südkorea 54 Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden.

Appell an Blutspender: Keine Angst vor Coronavirus - Spenden wichtig

Update,, 10. März 2020, 07:54 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz hat an Blutspender appelliert, nicht aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus auf das Spenden zu verzichten. Beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost komme es derzeit zu einem verstärkten Rückgang der Spenderzahlen, wie der medizinische Geschäftsführer, Prof. Torsten Tonn, erklärte. Hintergrund sei die Corona-Epidemie, aber auch die jahreszeitlich bedingte Zunahme von Erkältungs- und Influenzaerkrankungen.

„Es ist wichtig, dass gerade jetzt in einer Frühphase der Epidemie verstärkt gespendet wird, wo die Durchseuchung noch auf Einzelfälle beschränkt ist, um einen Vorrat anlegen zu können, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, erläuterte Tonn.

Spenden könne nur jemand, der gesund sei und in den vier Wochen davor auch keine Erkältung oder andere Krankheit gehabt habe. Auch Rückkehrer aus Covid-19-Risikogebieten müssten vier Wochen bis zur nächsten Blutspende warten. Bei einer weiteren Ausbreitung des Virus könnte das die Zahl der potenziellen Spender verringern.

Coronavirus: Allergiker anfälliger für Infektion

Update, 10. März 2020, 06:30 Uhr

Wer Heuschnupfen und allergisches Asthma hat, ist nur etwas anfälliger für Viren. Allergologen sehen für die Betroffenen keine besondere Bedrohung durch das Coronavirus.

Über tausend Infizierte in ganz Deutschland

Update, 10. März 2020, 06:25 Uhr

Laut Angeben des Robert-Koch-Instituts gibt es bisher (Stand: Montagnachmittag) 1139 Infizierte in ganz Deutschland. Zwei Menschen sind laut offizieller Stellen am Coronavirus in Deutschland gestorben.

Coronavirus: Italien wird zur Sperrzone

Update, 10. März 2020, 06:17 Uhr

Italien bekommt die Ausbreitung des Coronavirus nicht in den Griff. Immer mehr Menschen sterben. Der Premier zieht nun die Notbremse. Und erklärt ganz Italien zur Sperrzone. Die Botschaft an rund 60 Millionen Einwohner: Bleibt endlich zuhause.

Erste Erkrankung mit Coronavirus im Kreis Schwäbisch Hall

Update, 9. März 2020. 18:55 Uhr

Im Landkreis Schwäbisch Hall hat sich ein 16-Jähriger mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte das zuständige Gesundheitsamt.

Erster Todesfall in Deutschland

Update, 9. März 2020. 16:47 Uhr

In Deutschland sind erstmals im Zusammenhang mit dem Coronavirus Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt.

Mehr Nachschreibe-Termine für das Abitur?

Update, 9. März 2020. 15:25 Uhr

Die Kultusbehörden bereiten sich auf die Folgen von Schulschließungen wegen des Coronavirus vor. „Bei uns beginnen in den nächsten sechs, acht Wochen Prüfungen. Pauschale Absagen wären ein Riesenproblem“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Eventuell müsse man mehr Nachschreibe-Termine etwa fürs Abitur anbieten als bisher geplant. „Darauf bereiten wir uns tatsächlich vor.“ Eisenmann sprach sich aber weiterhin gegen pauschale Schulschließungen aus. „Wir müssen den Einzelfall betrachten“, sagte sie. „Alle Schulen oder alle Kitas zu schließen, wäre tatsächlich der Ausdruck von Panik und Unübersichtlichkeit. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.“

Desinfektionsmittelrückstände machen keine Probleme

Update, 9. März 2020, 13:39 Uhr

Die Tatsache, dass derzeit mehr Desinfektionsmittelrückstände ins Abwasser gelangen als sonst üblich, bereitet der Kläranlage Metzingen keine Probleme, wie die Stadtwerke Metzingen (SWM) mitteilen. „Das hat keine Auswirkungen“, sagte ein Sprecher der SWM auf Anfrage der Südwest Presse.

Geisterspiele wegen Coronavirus

Update, 9. März 2020, 12:15 Uhr

Aufgrund des Coronavirus dürfen zum Gastspiel von Borussia Dortmund in Paris keine Zuschauer ins Stadion. Auch in der Bundesliga drohen Geisterspiele.

Coronavirus in Ulm: Lebendiger Kreuzweg 2020 abgesagt

Update, 9. März 2020, 11:45 Uhr

Der Lebendige Kreuzweg 2020 in Ulm wird abgesagt. Die Prozession durch Ulm und Neu-Ulm, die den Leidensweg Jesu Christi nachstellt, werde aus Vorsicht vor dem Coronavirus nicht stattfinden, teilten die Veranstalter mit.

Südtirol will Ski-Saison beenden

Update, 9. März 2020, 10:36 Uhr

Die Auswirkungen des Coronavirus treffen Südtirol besonders hart. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die Wintersaison in vielen Skigebieten vorzeitig beendet werden.

Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt auf über 1000

Update, 9. März 2020, 9:58 Uhr

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf 1112 gestiegen. Das geht aus der Auflistung des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen hervor. Am stärksten betroffen ist demnach weiterhin Nordrhein-Westfalen, dort vor allem der Landkreis Heinsberg.

Weltweit haben sich inzwischen weit mehr als 100.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert, die Dunkelziffer liegt Experten zufolge noch wesentlich höher. Es gibt weder eine schützende Impfung noch eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung Covid-19. Die meisten Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwindet, oder gar keine Symptome. Etwa 15 von 100 Infizierten erkranken schwer, betroffen sind vor allem ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen.

Erste „Drive-In“-Teststationen in Leinfelden und Nürtingen in Betrieb

Update, 9. März 2020, 9:48 Uhr

Im Landkreis Esslingen können Einwohner künftig mit dem Auto vorfahren, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Dafür gibt es nun „Drive-In“-Stationen. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen dann direkt am Wagen einen Abstrich für den Test. Voraussetzung für den Test ist allerdings ein Anruf beim Hausarzt.

Welche Symptome verursacht das Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

Coronavirus: Epidemie oder Pandemie?

Da sich das Coronavirus inzwischen nicht mehr auf China beschränkt, kann inzwischen von einer „Pandemie“ gesprochen. Den Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten erklären wir euch hier:

