Ein Impfstoff täuscht dem Körper eine Infektion vor, damit er gegen den jeweiligen Erreger Antikörper bildet. Infiziert sich der Körper dann wirklich mit dem Krankheitserreger, zum Beispiel mit dem Coronavirus, kann das Immunsystem direkt reagieren - idealerweise bevor die Krankheit wirklich ausbricht. Aufgrund der Corona-Pandemie hoffen momentan natürlich viele Menschen auf einen Impfstoff. Alle aktuellen Infos dazu gibt es hier:

Kann ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen?

Nein, es gibt noch keinen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Laut WHO wird zurzeit aber an rund 40 Impfstoff-Kandidaten gearbeitet.

Wann kommt ein Impfstoff gegen das Coronavirus?

Mit Sicherheit kann das natürlich keiner voraussagen. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs viele Jahre, denn bevor er bedenkenlos herausgegeben werden kann, sind sehr viele Tests nötig. Nach einem Bericht des Deutschlandfunks lässt sich die Entwicklung eines Impfstoffs in sechs Phasen gliedern:

Wahl des Impfziels und des Impfstofftyps

Tierversuche zur Wirksamkeit des Impfstoffs

Klinische Studien: Phase I: Welche Nebenwirkungen treten auf?

Klinische Studien Phase II und III: Schutzwirkung des Impfstoffs testen

Zulassung beantragen

Produktion kann starten

Zu jedem Punkt gibt es viele Faktoren zu beachten, denn in Deutschland gelten strenge Vorgaben zur Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe. Der Vorteil bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus: Die genetische Sequenz, die Forscher für ihre Arbeit benötigen, war schnell verfügbar. Außerdem lagen bereits Daten zu Impfstoffen gegen die nah verwandten Viren SARS und MERS vor. So konnten viele verschiedene Forschergruppen schnell die für sie vielversprechendsten Genabschnitte in schon vorhandene Impfsysteme integrieren.

In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt für Impfstoffe zuständig. Nach Angaben des Deutschlandfunks wird mit der Zulassung eines COVID-19-Impfstoffs frühestens in einem Jahr gerechnet.

Helfen andere Impfungen gegen das Coronavirus? Zum Beispiel eine Pneumokokken-Impfung?

Eine Pneumokokken-Infektion kann eine schwere Lungenentzündung oder Sepsis auslösen. Ein Patient müsste zur Behandlung womöglich auf die Intensiv-Station und an ein Beatmungsgerät, was bei der derzeitigen Lage eine zusätzliche Belastung für unser Gesundheitssystem bedeuten würde.

Die Ständige Impfkommission (STKI) rät daher - auch unabhängig von der Covid-19-Pandemie - Personen, die besonders durch eine Pneumokokken-Infektion gefährdet sind, zu einer Impfung. Diese Impfstoffe sind in Deutschland zurzeit aber sehr knapp, daher sollten hauptsächlich Risiko-Patienten geimpft werden.

Gegen das Coronavirus hilft eine solche Impfung also nicht, sie kann aber andere schwere Lungenerkrankungen vermeiden und somit das Gesundheitssystem entlasten.

Kann ich andere Impfungen auffrischen? Oder sollte ich damit warten?

Laut RKI spricht nicht dagegen, andere Impfungen vorzunehmen oder Grundimpfungen auffrischen zu lassen. Das kann in der akuten Situation sogar helfen: ist man gesund und hat eine gute Grundimmunisierung, ist man weniger anfällig für Krankheiten und entlastet damit das Gesundheitssystem. Wenn du dich impfen lassen möchtest, muss bei einer Terminvereinbarung sicher gestellt werden, dass der Impfstoff vorhanden ist und dass es in der Praxis zu keiner Übertragung von SARS-CoV-2 kommen kann (z.B. durch die Einhaltung der geltenden Hygiene-Standards und Sicherheitsregeln).

Wie wird das Coronavirus behandelt?

Das kommt auf die Schwere der Symptome an. Generell gilt: Wer Corona-Symptome bei sich bemerkt, sollte sich mit dem Gesundheitsamt oder den Hausarzt in Verbindung treten. Wichtig ist auch: Kontakt mit anderen Menschen unbedingt vermeiden.

Bei milden Krankheitsverläufen sollte man zuhause bleiben und sich auskurieren. Das heißt schlafen, viel trinken und sich warm halten.

Bei schweren Verläufen stehen unterstützende Maßnahmen im Zentrum der Behandlung, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Dazu zählt beispielsweise die Sauerstoffgabe, der Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes oder auch „Antibiotikagabe zur Behandlung von bakteriellen Superinfektionen“, ebenso die Behandlung von Grunderkrankungen. Eine spezifische Therapie gegen das Virus gibt es derzeit noch nicht, es wird aber an verschiedenen Therapieansätzen geforscht. Mehr dazu kannst du auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) lesen.

Gibt es ein Medikament gegen SARS-CoV-2?

Nein, es gibt noch kein Medikament. Verschiedene bestehende Medikamente werden eingesetzt, um die Symptome einer Erkrankung zu lindern. Diese können eine Infizierung aber weder verhindern noch heilen. Derzeit wird intensiv an Präparaten und Therapiemöglichkeiten geforscht.

Und was ist mit Antibiotika?

Antibiotika helfen nur bei einer bakteriellen Infektion, nicht bei einer Virus-Infektion! Antibiotika helfen also nicht bei einer Vermeidung oder Behandlung von Covid-19.