Eine Schutzmaske dient einzig und allein, meine Mitmenschen vor einer eventuellen Ansteckung mit dem gefährlichen Coronavirus zu schützen. Um die Infektionsketten zu unterbrechen, sollte am besten jeder beim Sprechen einen Mundschutz tragen. Einen hundertprozentigen Schutz bieten die Masken trotzdem nicht.

Professioneller Corona-Mundschutz für medizinisches Personal

Lungenärzte weisen daraufhin, das professionelle Atemschutzmasken nur medizinischem Pflegepersonal vorbehalten bleiben müssen. Denn durch das private Tragen dieser medizinischen Produkte, kommt es zu Engpässen bei der Versorgung in Kliniken und anderen pflegerischen Einrichtungen.

Corona-Mundschutz selber nähen - Tipp des RKI

Bei Verwendung eines selbstgenähten Mundschutzes reicht es schon, diesen beim Sprechen vor den Mund hochzuziehen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt deshalb weiterhin Standard-Hygienemaßnahmen, wie Händewaschen und Abstandhalten, um so das Risiko einer Atemwegsinfektion zu vermindern.

Das ist beim Tragen eines Mundschutz zu beachten

Vor dem An - und Ausziehen gründlich Händewaschen

Maske nur an Riemen anfassen

Beim ersten Anziehen der Maske testen ob sie genügend Luft durchlässt

Eng über Mund und Nase ziehen

Nicht mit den Fingern in die Maske fassen

Innenseite der Maske nicht berühren

Wer länger unterwegs ist sollte eine Maske zum Wechseln dabei haben

Mundschutz nach dem Tragen waschen und trocknen

Lange Haare zu einem Zopf nach hinten binden.

Bart abrasieren; am besten glatt, jedoch mindestens so weit, dass er komplett unter der Maske verschwindet.

Atemschutzmaske nicht mit anderen Personen teilen

Auch mit Maske den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhalten

Feuchte Maske umgehend abnehmen

Durch das Tragen einer Maske machst auf den Ernst der Situation aufmerksam

Corona-Mundschutz richtig reinigen - So geht’s

Da sich nach dem Tragen sich im Mundschutz sehr viel Feuchtigkeit sammelt ist es wichtig diesen richtig zu reinigen. Und so reinigt man die Schutzmasken am besten, damit die Viren abgetötet werden:

Mundschutz in der Waschmaschine reinigen

Zum reinigen und desinfizieren reicht es die Masken ab 60 Grad in der Waschmaschine zu waschen. Selbstgenähte Schutzmasken können auch höhere Temperaturen vertragen.

Mundschutz Abkochen

Wer Masken aus Stoff trägt muss diese auch täglich waschen, da es aber wenig sinnvoll ist deshalb jedes mal die Waschmaschine laufen zu lassen, empfiehlt es sich die Masken in kochendem Wasser auszuwaschen. Am besten drei bis vier Minuten in siedendes Wasser legen.

Mundschutz im Backofen erhitzen

Das Reinigen einer funktioniert auch im Backofen. Dazu den Backofen etwa zehn Minuten auf 80 Grad vorheizen, danach die Maske für 30 Minuten im Ofen lassen. So werden die Viren materialschonend abgetötet.

Mundschutz mit Bügeleisen erhitzen

Durch bügeln können die Masken ebenfalls desinfiziert werden. Da das Bügeleisen ziemlich hohe Temperaturen erreicht, tötet es Viren ebenfalls ab. Dabei ist darauf zu achten, dass die Maske keine Risse oder andere Schäden aufweist.