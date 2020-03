Aktuell erkranken in Deutschland immer mehr Menschen am Coronavirus. Das öffentliche Leben in Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg wird mit einem Shutdown heruntergefahren, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Es herrscht Kontaktverbot, zu Hause bleiben lautet die Devise.

Doch zur Zeit haben auch andere Erkrankungen wie Erkältung und Grippe Hochsaison. Nicht jeder Kranke hat automatisch Corona, auch wenn viele das befürchten, da das Covid 19 und die damit verbundenen Symptome gerade in aller Munde sind. Doch welche Krankheit hat welche Symptome? Hier die Anzeichen und Symptome der drei Krankheiten in einer Tabelle im Vergleich.

Die Symptome von Corona, Erkältung und Grippe im Vergleich.

© Foto: SWP-Grafik, Quelle: WHO, CDC

So lange dauert es nach der Ansteckung, bis das Coronavirus ausbricht

Bis Krankheitszeichen auftreten kann es nach einer Ansteckung 1 bis 14 Tage dauern. Die durchschnittliche Inkubationszeit beträgt 5 bis 6 Tage. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat auf der Seite des infektionsschutz.de dazu Informationen zusammengestellt.

Erste Anzeichen und Verlauf von Corona CoV-2 Sars

Das Corona-Virus ist tückisch. Am Anfang verläuft die Krankheit harmlos. Leichter Husten, Heiserkeit. Dann wird es sehr schnell sehr unangenehm. „Erst hustet man leicht und das wird dann immer mehr, denn die Lunge will den Schleim, der sich bildet, loswerden. Nach dem Husten kommt es relativ schnell zu Temperaturerhöhungen. Das Fieber beginnt oft schon nach wenigen Stunden, spätestens aber am nächsten Tag steigen die Temperaturen“, sagt der Berliner Virologe Prof. Klaus-Dieter Zastrow im Interview mit Bild.

Wer Corona-Symptome bemerkt, sollte so schnell wie möglich das Gesundheitsamt oder den Hausarzt anrufen. Wichtig ist aber: Kontakt mit anderen Menschen unbedingt vermeiden.

Händewaschen soll eine der effektivsten Maßnahmen gegen das Coronavirus sein.

© Foto: DPA

Das musst du zum Coronavirus Covid 19 wissen

Beim Coronavirus in Deutschland gibt es viele Fragen. Alle Infos zu Infektion, Symptomen, Schutz und Risiko sowie Arbeitsrecht, öffentlichem Nahverkehr, Ämter und Freizeit und vielem mehr gibt es hier.