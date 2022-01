Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beraten am Freitag, den 07.01.2022, über neue Corona-Regeln. Lauterbach kündigte bereits Tage vor dem nächstenan, dass es neue Maßnahmen geben werde. Der Gesundheitsminister rechnet mit einer schnellen Entscheidung über eine etwaige Verkürzung der Quarantäne - Doch für wen gilt sie und wie lange? Bereits vor den Feiertagen wurde eine Verschärfung der Maßnahmen beschlossen . Diese Corona-Regeln gelten seit dem 28.12.2021 - Lockdown light in Deutschland.

Am Mittwoch (05.01.) geht es bei der Kultusministerkonferenz um das Thema Schule. Wann soll es für die vielen Schülerinnen und Schüler weitergehen? Und vor allem wie – Präsenzunterricht, Homescholing oder Wechselunterricht? Viele Bundesländer waren am Montag (03.01.) nach den Weihnachtsferien bereits wieder in der Unterricht gestartet. Lauterbach plädierte für ein „absolutes Muss“ der Maskenplficht an Schulen, um der neuen Omikron-Variante Herr zu werden.