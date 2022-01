Corona-Pandemie zu diskutieren. Angesichts der Omikron-Welle soll bei dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise unter anderem über Regeln zu Quarantäne und Kontaktbeschränkungen gesprochen werden. Bund und Länder treffen sich am Freitag, 07.01.2022, zur Ministerpräsidentenkonferenz , um erneut über die aktuelle Entwicklung derzu diskutieren. Angesichts dersoll bei dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise unter anderem über Regeln zuundgesprochen werden.

Welche der in Baden-Württemberg geltenden Corona-Regeln könnten bei der MPK am Freitag verschärft werden?

Die aktuell in BW geltenden Maßnahmen und mögliche Änderungen im Überblick.

MPK am 07.12. – Änderungen der Corona-Regeln zu Kontaktbeschränkungen und Quarantäne

Die Regeln zu Kontaktbeschränkungen und Quarantänefristen könnten sich nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 07.12.2022 ändern. Um zu verhindern, dass die Omikron-Welle zu groß werde, werde es bei der Bund-Länder-Runde „auf jeden Fall neue Beschlüsse geben“, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit Blick auf die Regeln zu Kontakten und Quarantäne. Im Gespräch sind kürzere Zeiten insbesondere für Beschäftigte wichtiger Versorgungsbereiche, um zu viele Personalausfälle zu vermeiden. Dazu zählen etwa Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung.

Auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), sagte in der ARD, bei der Ministerpräsidentenkonferenz werde unter anderem um Quarantäne-Regelungen gehen, darüber hinaus würde auch über die Fortsetzung der Booster-Kampagne gesprochen sowie über Daseinsvorsorge.

Baden-Württemberg: Testpflicht in Kitas ab dem 10. Januar

Mit Blick auf die Omikron-Variante hat sich die baden-württembergische Landesregierung bereits am 14. Dezember 2021 im Ministerrat darauf verständigt, dass in Kitas und auch in Einrichtungen der Kindertagespflege künftig vermehrt getestet werden soll. Kinder, die das erste Lebensjahr abgeschlossen haben, können ab dem 10. Januar nur noch an den Betreuungsangeboten der Kitas in BW teilnehmen, wenn ein negatives Testergebnis auf das Corona-Virus vorliegt. Die Tests können entweder vor Ort in der Kita durchgeführt werden oder zu Hause von den Eltern. In letzterem Fall müssen die Eltern der Einrichtung gegenüber erklären, dass sie der Testung nachgekommen sind und das Testergebnis negativ war. Tests von anerkannten Teststationen werden ebenfalls anerkannt. Vorgesehen ist, dass entweder drei Mal pro Woche ein Schnelltest vorgenommen oder zwei Mal pro Woche ein PCR-Test gemacht wird.

Quarantäne: Aktuelle Regelung in Baden-Württemberg

Aktuell gilt in Deutschland grundsätzlich: Bei engem Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person soll man für zehn Tage in häusliche Quarantäne. Diese kann mit einem negativen Antigen-Schnelltest auf sieben Tage verkürzt werden, mit einem negativen PCR-Test auf fünf Tage. Die Entscheidung über die Quarantäne liegt beim zuständigen Gesundheitsamt. Zu unterscheiden ist davon die Isolierung: Wer infiziert ist, soll 14 Tage nach Symptombeginn in Isolierung - vollständig Geimpfte fünf Tage, wenn sie danach symptomfrei und negativ PCR-getestet sind.

Regeln zu Kontaktbeschränkungen und privaten Feiern in BW

Aktuell gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe II. Aus der aktuellen Alarmstufe folgen die Regeln für private Treffen und Kontaktbeschränkungen. Für private Treffen in BW gilt aktuell die Regel, dass sich maximal zehn Geimpfte und Genesene privat treffen dürfen. Ist auch nur eine ungeimpfte Person dabei, gelten strengere Kontaktregeln. In diesem Fall dürfen sich Angehörige eines Haushaltes mit höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Haushaltes treffen. Nicht zur Personenzahl zählen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre.

Private Feiern unter Geimpften und Genesenen sind mit maximal zehn Personen in Innenräumen und 50 Personen draußen erlaubt. Wenn Ungeimpfte teilnehmen, wird die Größe der Veranstaltung weiter beschränkt. Dann gelten die Regeln für Ungeimpfte, in diesem Fall dürfen also höchstens zwei Haushalte zusammen feiern.

2G+ und Sperrstunde in Restaurants und Bars: Die aktuellen Regeln für die Gastronomie in BW

In der Gastronomie in Baden-Württemberg gilt aktuell die 2G-Plus-Regel. Auch Geimpfte und Genesene benötigen einen negativen Corona-Test, wenn sie eine Bar oder ein Restaurant besuchen möchten. Dieser kann auch vor Ort per Selbsttest unter Aufsicht gemacht werden und gilt dann nur dort. Menschen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus-Regel ausgenommen. Sie müssen keinen negativen Corona-Test vorlegen, genau so wenig, wie Geimpfte, deren vollständige Impfung maximal 3 Monate alt ist. Auch Genesene, deren Infektion maximal 3 Monate zurückliegt, benötigen kein negatives Testergebnis.

Darüber hinaus gilt in Baden-Württemberg seit dem 27.12.21 eine Sperrstunde von 22:30 Uhr bis 5 Uhr.

Einzelhandel in Baden-Württemberg: Ausnahmen von der 2G-Regel

In Baden-Württemberg gilt für den Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, generell die 2G-Regel. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu diesen Geschäften. Für den Einzelhandel, der der Grundversorgung dient, gilt eine Ausnahme. Hier haben auch Ungimpfte ohne Corona-Test Zutritt. Von der Ausnahmeregel betroffen sind:

Apotheken, Ausgabestellen der Tafeln, Babyfachmärkte, Bäckereien, Banken und Sparkassen, Baumärkte, Baumschulen, Blumenfachgeschäfte, Drogerien, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Getränkemärkte, Hofläden, Hörgeräteakustiker, Konditoreien, Lebensmittelhandel (Supermärkte) einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden), Metzgereien, mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse, Optiker, Orthopädieschuhtechniker, Poststellen und Paketdienste, Reformhäuser, Raiffeisenmärkte, Reise- und Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr, Reinigungen, Sanitätshäuser, Stellen des Zeitschriften- und Zeitungsverkaufs, Supermärkte, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume, Waschsalons sowie Wochenmärkte.

Sport und Kultur in Baden-Württemberg: Diese Regeln gelten für Veranstaltungen

In Baden-Württemberg sind Veranstaltungen in der aktuell geltenden Alarmstufe II nur noch mit bis zu 50 Prozent Kapazität, aber maximal 500 Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. Teilnehmenden vor Ort möglich. Davon betroffen sind alle Sport-, Kultur-, Informations- und Vereinsveranstaltungen sowie Kongresse.