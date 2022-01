Heute findet die nächste MPK, auch Omikron-Variante diskutieren Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) mit den Länderchefs über eine Anpassung der Ergebnisse und Beschlüsse sind von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu erwarten? findet die nächste, auch Corona-Gipfel genannt, von Bund und Ländern statt. Angesichts der sich rasch ausbreitendendiskutieren Kanzlerund Gesundheitsminister(beide SPD) mit den Länderchefs über eine Anpassung der Corona-Regeln in Deutschland . Welcheundsind von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu erwarten?

Im Gespräch sind neue Quarantäne- und Isolationsregeln für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte sowie Änderungen bei den Kontaktbeschränkungen. Bisher gibt es allerdings noch keine Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz zu den neuen Maßnahmen für Deutschland. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wann startet die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) heute?

Wann ist die Pressekonferenz zu Beschlüssen und Ergebnissen?

Welche neuen Corona-Regeln und Maßnahmen wurden beschlossen?

Verordnungen der Bundesländer: Ab wann gilt was?

Wann ist die MPK heute? – Beginn und Ende des Corona-Gipfels am 07.01.22

Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, den Länderchefs und mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist am Freitag, 07.01.22. Eine genaue Uhrzeit des Corona-Gipfels ist bei der Bundesregierung nicht angegeben. In der Vergangenheit starteten die Bund-Länder-Treffen meist gegen Mittag und endeten am Nachmittag. Wie die dpa berichtete soll die MPK um 13 Uhr starten.

Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz: Wann kommen die Beschlüsse?

Ergebnisse und Beschlüsse des Corona-Gipfels vorgestellt. Die Bekanntgabe ist meist am Nachmittag oder frühen Abend, wenn die Beratungen abgeschlossen sind. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz folgt wie immer ein Statement des Bundeskanzlers Olaf Scholz . Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz sowie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) werden bei der Pressekonferenz am 07.01.22 zu Wort kommen. Dort werden dann dievorgestellt. Die Bekanntgabe ist meist am Nachmittag oder frühen Abend, wenn die Beratungen abgeschlossen sind.

Bereits vor der Konferenz der Ministerinnen und Minister liegt auch dieses Mal eine Beschlussvorlage vor. Darin steht, welche Forderungen die Minister haben, um neue Maßnahmen zu beschließen. Auf dieser Grundlage wird bei der MPK dann diskutiert. Hier findet ihr die aktuelle Beschlussvorlage:

Diskutiert werden soll dabei unter anderem:

In Innenräumen wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen. Das soll ausdrücklich auch beim Einkaufen und im ÖPNV gelten

Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Nur bis zu zehn geimpfte Personen sollen zusammenkommen dürfen. Wenn Ungeimpfte dabei sind, darf sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen.

bleiben bestehen: Nur bis zu zehn geimpfte Personen sollen zusammenkommen dürfen. Wenn Ungeimpfte dabei sind, darf sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen. In der Gastronomie soll 2G-Plus bundesweit gelten. Das bedeutet, auch Geimpfte und Genesene brauchen einen Test. Geboosterte werden ausgenommen

Welche neuen Corona-Regeln werden bei der MPK heute beschlossen?

Lauterbach kündigte bereits Tage vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen an, dass es neue Maßnahmen geben werde. Der Gesundheitsminister rechnet mit einer schnellen Entscheidung über eine etwaige Verkürzung der Quarantäne. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern empfehlen, die Isolation nach einer Corona-Infektion bei Beschäftigten in wichtigen Bereichen bereits nach fünf Tagen zu beenden.

Mit Blick auf den Corona-Gipfel am heutigen Freitag, 7. Januar, äußerte sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit dem Wunsch nach einheitlichen Corona-Regeln im Kampf gegen die Omikron-Variante. Außerdem sind neue Regeln zu den Kontaktbeschränkungen im Gespräch. Auch die Kontrollen der 2G-Regeln werden beim Bund-Länder-Gipfel wohl Thema sein.

Quarantäne, Kontaktbeschränkungen und Co. – Neue Corona-Regeln in den Bundesländern

Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz wirken sich nicht sofort auf die geltenden Regeln in einzelnen Bundesländer aus. In den meisten Bundesländern gelten die aktuellen Corona-Verordnungen noch bis Mitte Januar. Sie können aber angepasst werden. Das genaue Vorgehen, wann eine neue Verordnung oder Regel gilt, wird in den Kabinetten der Länder selbst beschlossen. Hier die aktuellen Maßnahmen und Änderungen in einigen Bundesländern im Überblick: