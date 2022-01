Kaum hat das neue Jahr 2022 begonnen, denken die Länderchefs schon wieder über neue Corona-Maßnahmen nach. Am Freitag, 7. Januar, findet bereits die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Medienberichten zufolge liegt die Beschlussvorlage vor.

Karl Lauterbach hat bereits klare Vorstellungen, welche Corona-Regeln bei der MPK besprochen werden sollen.

hat bereits klare Vorstellungen, welche Corona-Regeln bei der besprochen werden sollen. Unter anderem ist die Quarantänepflicht Thema beim Treffen der Minister und Ministerinnen.

Thema beim Treffen der Minister und Ministerinnen. Was steht in der Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel?

Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz liegt vor

Corona-Gipfel ist zum Teil bekannt, was Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordern wird. Die Beschlussvorlage zur Konferenz von Schon vor demist zum Teil bekannt, was Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordern wird. Diezur Konferenz von Kanzler Olaf Scholz und den Ministern soll laut Bild-Zeitung schon jetzt da sein. Was steht drin? Hier die Forderungen, die in der Vorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz stehen soll:

Für Ungeimpfte und Genesene soll gelten: Ein Freitesten aus der Quarantäne ist als Kontaktperson nur mit negativem PCR-Test möglich.

ist als Kontaktperson nur mit negativem PCR-Test möglich. Bei Geimpften kann die Isolationszeit durch einen Schnelltest nach sieben Tagen enden.

nach sieben Tagen enden. Nach Kontakt zu Infizierten können Personen aus systemrelevanten Berufen nach fünf Tagen aus der Quarantäne – aber nur mit PCR-Test.

können Personen aus systemrelevanten Berufen nach fünf Tagen aus der Quarantäne – aber nur mit PCR-Test. Geboosterte oder Personen, deren zweite Impfung weniger als drei Monate zurückliegt, müssen nach Kontakt mit Infizierten nicht in Quarantäne.

Lauterbach fordert neue Beschlüsse beim Corona-Gipfel

Beim RTL-Sender ntv sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 02.01.2022, es werde am Freitag bei der Konferenz „auf jeden Fall neue Beschlüsse geben“. Im Interview erklärte er: „Die Fallzahlen werden sehr stark steigen, und das wird dann auch viele Ungeimpfte treffen, und die sind nicht geschützt. Daher mache ich mir da große Sorgen.“

Quarantänezeit und Kontaktbeschränkungen sind Thema der MPK

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit einer schnellen Entscheidung über eine Verkürzung der Quarantänefristen bei Corona-Infektionen. Dabei gehe es um eine Änderung der Quarantäneverordnung, aber zum Beispiel auch um die Frage, welche Kontaktbeschränkungen angemessen seien. Geklärt werden müsse unter anderem, inwieweit die Fristen für Menschen mit Auffrischungsimpfung geändert werden könnten, sagte er. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte kürzlich eine Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen ins Gespräch gebracht. Ob auch kürzere Isolationszeiten für Infizierte erwägt werden, ist noch offen.

Schärfere Corona-Regeln wegen Omikron im Gespräch?

Omikron-Variante schon bald vorherrschend sein wird. Schleswig-Holstein ist das erste Bundesland, indem die Mutation bereits überwiegend nachgewiesen wird. Dort verschärft die Landesregierung bereits ab Dienstag, 04.01.22, die aktuellen Maßnahmen. Ob auch in anderen Bundesländern wie In vielen Bundesländern steigen die Coronazahlen wieder. Der besorgte Gesundheitsminister Lauterbach rechnet auch für Deutschland damit, dass dieschon bald vorherrschend sein wird. Schleswig-Holstein ist das erste Bundesland, indem die Mutation bereits überwiegend nachgewiesen wird. Dort verschärft die Landesregierung bereits ab Dienstag, 04.01.22, die aktuellen Maßnahmen. Ob auch in anderen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg schon bald neue Corona-Regeln kommen, bleibt abzuwarten.

2G-Regeln und deren Kontrollen werden Thema beim Corona-Gipfel

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will beim für Freitag geplanten Bund-Länder-Treffen besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, zusätzliche Kosten für die Kontrolle der 2G-Regel auszugleichen. „Wir wissen ja, dass viele Bereiche, viele Branchen, die jetzt offen bleiben, ob das der Einzelhandel ist, die Gastronomie oder andere, durch die Kontrollen bei 2G natürlich zusätzliche Belastungen haben“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nach einer Sitzung des Berliner Senats am Dienstag. Nach der 2G-Regel haben nur noch vollständig Geimpfte oder Genesene Zutritt zum Beispiel zu Restaurants und zu vielen Geschäfte. Das Personal, das an den Eingangsbereichen entsprechend kontrolliere, verursache zusätzliche Kosten.