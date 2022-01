Omikron-Variante des Corona-Virus wird Experten zufolge bald die in Deutschland vorherrschende Variante und für hohe Die-Variante des-Virus wird Experten zufolge bald die invorherrschende Variante und für hohe Corona-Zahlen sorgen. Auch die strengeren Corona-Regeln über die Weihnachsfeiertage und Silvester konnten die Fallzahlen nicht ausreichend senken.

In diesem Artikel sind Informationen zu Omikron zusammengefasst:

Wie ansteckend ist die Omikron-Variante?

Wirken die Schnelltests bei Omikron?

bei Omikron? Welche Symptome treten bei der Infektion auf?

treten bei der Infektion auf? Wie lange muss man in Quarantäne ?

? Wie lange ist die Inkubationszeit ?

? Wirken die Impfstoffe ?

? Wie verläuft die Infektion bei Kindern ?

? Wie hoch sind die aktuellen Fallzahlen in Deutschland?

Corona: Wie ansteckend ist Omikron?

Die Omikron-Variante gilt als ansteckender als die bislang in Deutschland vorherrschende Delta-Variante. Auch wird der Mutation die Fähigkeit zugeschrieben, den durch die Impfung aufgebauten Schutz - zumindest teilweise - zu umgehen. Wie ansteckend Omikron tatsächlich eingeschätzt wird, zeigen aktuelle Hochrechnungen. Omikron verbreite sich drei- bis viermal schneller als die Delta-Variante. "Die Hochrechnungen gehen bei der Omikron-Variante von schlimmstenfalls 700.000 neuen Infektionen pro Tag aus", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller (CDU) der "Welt".

Nach bisherigem Wissensstand sei Omikron zwar ansteckender, aber nicht gefährlicher. Das RKI stuft das Ansteckungsrisiko für zweifach Geimpfte und Genesene als "hoch" ein. Mit Booster ist die Wirkung der Impfung deutlich erhöht. Nach Angaben des RKI ist das Risiko für Geboosterte aktuell "moderat".

Wie gut erkennen Schnelltests Omikron?

International wird die Sorge geäußert, dass die gängigen Schnelltests die neue Omikron-Variante möglicherweise weniger gut erkennen. Die meisten der in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests sind nach Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) jedoch auch zum Nachweis der Omikron-Variante geeignet. Die große Mehrheit der Tests schlage auf ein Protein des Virus an, das von den Omikron-Mutationen vergleichsweise wenig betroffen sei. Für eine „endgültige, qualitative und quantitative Aussage“ seien allerdings weitere Untersuchungen erforderlich.

Welche Symptome treten bei einer Omikron-Infektion auf?

Omikron wird aktuell ein milderer Krankeitsverlauf zugeschrieben. Es gebe mehr und mehr Daten, die darauf hindeuten, dass „die Krankheitsschwere vielleicht abgemildert ist oder in einigen Fällen sogar sehr wahrscheinlich abgemildert ist“, sagte der Virologe Christian Drosten am 30.12.2021 im Deutschlandfunk. Das sind die Symptome bei Omikron:

Schnupfen

Husten

Halsschmerzen

Müdigkeit

Schweißausbrüche in der Nacht

Kopf- und Gliederschmerzen

Fieber

Weitere Covid-19-Symptome sind laut RKI:

Atemnot

Appetitlosigkeit

Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

Gewichtsverlust

Übelkeit

Bauchschmerzen

Erbrechen

Durchfall

Bindehautentzündung

Hautausschlag

Lungenentzündung

Lymphknotenschwellung

Apathie

Wie lange muss man bei einem Omikron-Verdacht in Quarantäne?

Omikron-Variante des Coronavirus angesteckt haben, und deren Kontaktpersonen für 14 Tage in Quarantäne. Ob sie Laut RKI sollen Menschen, die sich mit der-Variante des Coronavirus angesteckt haben, und deren Kontaktpersonen fürOb sie geimpft oder genesen sind, spielt dabei keine Rolle. Aktuell steht jedoch eine Verkürzung der Quarantäne im Raum, da sich Omikron so rasant ausbreitet, dass viele Experten Engpässe bei der kritischen Infrastruktur - zum Beispiel bei der Polizei und Feuerwehr sowie im Gesundheitswesen - befürchten:

Wie lange ist die Inkubationszeit bei Omikron?

Als Inkubationszeit wird die Dauer von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung bezeichnet. Diese beträgt beim Coronavirus SARS-CoV-2 ungefähr vier bis sechs Tage, je nach Virusvariante. Verschiedene Studien zeigten, dass bei 95 Prozent der Infizierten, die Krankheitszeichen entwickelten, diese spätestens nach etwa 12 Tagen aufgetreten waren. Zur exakten Inkubationszeit bei Omikron gibt es keine genauen Daten.

Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca: Wirken die bisherigen Impfstoffe bei Omikron?

Gute Ergebnise mit dem Impfstoff hat das US-Pharmaunternehmen Moderna in ersten Labortests mit Booster-Impfungen verzeichnet. Nach Angaben des Unternehmens kann eine halbe Dosis bei der Auffrischungsimpfung die Zahl der Omikron bekämpfenden Antikörper um das 37-fache erhöhen. Die Angaben sind aber noch nicht wissenschaftlich überprüft worden. Tests der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA ergaben aber eine ähnliche Steigerung der Antikörper.

Die dritte „Booster“-Dosis gilt inzwischen als wichtig für einen wirksamen Schutz vor der ansteckenderen Virusvariante Omikron.

© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Bei dem Impfstoff von Biontech/Pfizer bieten zwei Dosen keinen ausreichenden Schutz, das ergab eine Bevölkerungsstudie in Großbritannien. Demnach sinkt bei einer Infektion mit Omikron die Wirksamkeit auf 34 Prozent. Menschen, die mit zwei Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca hatten keinen Schutz mehr vor symptomatischer Infektion. Zwei Wochen nach einer Booster-Impfung stieg die Effektivität bei Moderna und Biontech / Pfizer auf über 70 Prozent.



Wie ist der Verlauf bei Omikron?

Die WHO erklärte, das Risiko durch Omikron sei weltweit weiterhin "sehr hoch". Omikron habe gegenüber der Delta-Variante einen Wachstumsvorteil mit einer Verdopplungsrate von zwei bis drei Tagen.

In vielen Ländern sei daher bereits ein "schneller Anstieg der Inzidenz" zu beobachten. Dieser Anstieg sei "wahrscheinlich" auf eine Kombination aus dem allmählich abnehmenden Schutz durch Impfung oder Genesung sowie der höheren Übertragbarkeit zurückzuführen.

Die WHO erwartet, dass Omikron in Europa zu einer "großen Zahl von Klinikeinweisungen" führen könnte. Dies liege an der zu erwartenden Masse an Infektionen, sagte Catherine Smallwood von der WHO-Europadirektion. Die WHO sieht zwar Hinweise darauf, dass eine Infektion mit Omikron grundsätzlich seltener zu Krankenhausaufenthalten führt - solche Auswertungen müssten aber noch "mit Vorsicht" betrachtet werden, betonte Smallwood. Laut der WHO-Erklärung fehlen nach wie vor Daten zu Krankheitsverlauf und Ansteckungsrisiko.

Wie verläuft Omikron bei Kindern?

Genaue Daten zum Verlauf von Omikron bei Kindern gibt es noch nicht. Erste Berichte über schwere Verläufe bei kleinen Kindern sind deutschen Fachleuten zufolge noch als vorläufig zu betrachten. Der Virologe Christian Drosten sagte dazu, er erwarte nicht, dass Omikron harmlos sei für Menschen, deren Immunsystem weder durch Impfung noch durch Infektion auf Sars-CoV-2 vorbereitet ist.

Wieviele Omikron-Fälle gibt es in Deutschland?

Die Zahl der übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland hat sich laut Robert Koch-Institut (RKI) binnen einer Woche mehr als verdreifacht. Nunmehr 35.529 würden der neuen Variante zugeordnet, hieß es auf einer RKI-Übersicht am 04. Januar 2022. Vor einer Woche waren es 10.443. Die Zahl bezieht sich auf Fälle seit November 2021.

In diesen Bundesländern dominiert die Omikron-Variante

Omikron ist zur dominierenden Variante des Coronavirus in Baden-Württemberg geworden. Eine aktuelle Abfrage bei den Laboren zeige, dass bereits jetzt bei über 50 Prozent aller SARS-CoV-2 Diagnosen die Omikron-Variante nachgewiesen werde, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart am Dienstag mit. Es könne daher spätestens in 7 bis 14 Tagen damit gerechnet werden, dass die allermeisten Infektionen im Land auf Omikron zurückgehen werden. Omikron ist bereits in mehreren Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg die vorherrschende Variante des Coronavirus.

