Wie die Landesregierung mitteilt, werden die Maßnahmen unabhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Zahlen und der zur Einstufung verantwortlichen Kennwerte beibehalten. Auf der Regierungswebsite heißt es dazu: „Baden-Württemberg friert aus diesem Grund die Maßnahmen der Alarmstufe II bis zum 1. Februar 2022 ein, die dann unabhängig von der Auslastung der Intensivbetten und der Hospitalisierungsinzidenz bestehen bleiben.“

Was gilt in Baden-Württemberg für Feste und private Treffen nach dem aktuellen Stufenplan in den jeweiligen Alarmstufen? Die Corona-Regeln laut Verordnung in der Übersicht als Grafik. © Foto: baden-wuerttemberg.de

Das Land macht Druck auf den Bund, damit künftig auch in Bussen und Bahnen eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken kommt. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringen Sozialminister Manne Lucha und sein Verkehrskollege Winfried Hermann (beide Grüne) darauf, diese Verschärfung endlich in die Tat umzusetzen. Angesichts der rasant steigenden Inzidenzen durch die Omikron-Variante sei es „ein unbedingtes Gebot der Stunde, schnell, klar und einheitlich eine ausschließliche FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr bundesgesetzlich zu regeln", schreiben die beiden Grünen-Politiker in dem Brief, der der DPA vorliegt.