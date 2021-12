Neuinfektionen, Inzidenz, Impfquoten – Wie sehen die aktuellen Coronazahlen in Baden-Württemberg und Bayern aus?

Aktuelle Corona-Zahlen für Bayern

Hospitalisierung: 3,0

Neuinfektionen: 2.537

Infektionen seit Pandemiebeginn: 1.312.825

Todesfälle neu: 74

Tote insgesamt: 19.491

Inzidenz: 192,5

Impfquote Erstimpfung: 71,6 %

Impfquote Zweitimpfung: 69,7 %

Impfquote Booster: 36,2 %

Aktuelle Corona-Zahlen für Baden-Württemberg

Hospitalisierung: 3,2

Neuinfektionen: 6071

Infektionen seit Pandemiebeginn: 1.005.986

Todesfälle neu: 61

Tote insgesamt: 12.911

Inzidenz: 210,5

Impfquote Erstimpfung: 80,6 % (Personen 12+)

Impfquote Zweitimpfung: 78,2 % (Personen 12+)

Impfquote Booster: 45,0 % (18+)

Die Lage in der Corona-Pandemie ändert sich ständig, auch in der Region.

So ist die Lage auf den Intensivstationen im Land

Update: 30.12.2021, 13:48 Uhr

Anfang Dezember waren die Prognosen für die Intensivstationen im Land düster. Wie ist nun die Lage kurz vor Silvester? Der Intensivkoordinator für Baden-Württemberg gibt Antworten.

Neue Corona-Regeln kommende Woche denkbar

Update: 30.12.2021, 12:23 Uhr

Angesichts der erwarteten rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Deutschland rücken weitere Krisenmaßnahmen in den Blick. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte für die nächste Woche Vorschläge dazu an. „Wir sind mit einem dynamischen Anstieg der Omikron-Fälle konfrontiert“, sagte er der ARD. Es gelte zu überlegen, was dies etwa für Kontaktreduzierungen und die Dauer von Quarantänezeiten bedeute. Nach Meldeverzögerungen über die Feiertage solle es zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar „sehr zuverlässige Zahlen“ zur Corona-Lage geben. Lauterbach zufolge ist mit einer Verdoppelung der Omikron-Fälle innerhalb von vier bis fünf Tagen zu rechnen.

Experte: Ende der Pandemie 2022

Update: 30.12.2021, 11:22 Uhr

Wie lange wird die Corona-Seuche eine Pandemie bleiben? Der Epidemiologe Prof. Timo Ulrichs geht laut N-TV davon aus, dass die Virusvariante Omikron eine Art Vorankündigung für das Ende der Pandemie, also der weltweiten Ausbreitung, sein könnte. Denn die Entwicklung, dass das Virus sich hin zu leichteren Verläufen und einer Durchseuchung entwickle, deute darauf hin, dass es das pandemische Potenzial langsam verlieren könnte. Für diese Aussage fehle aber noch die Datengrundlage. Wenn nun noch, so der Professor, ein spezifischer Impfstoff hinzukomme und man ein viertes Mal impfe, dann sei man zumindest in den reichen Ländern in der Lage, die Pandemie „sehr gut“ in den Griff zu bekommen. Für den Herbst/Winter 2022/2023 könnte man dann nur noch eher leichte Wellen verzeichnen. Das heißt, berichtete der Experte, dass „wir langsam aus der Pandemielage herausrutschen“ würden. Aber: Das Virus werde „dableiben und müsse immer kontrolliert werden durch gutes Impfen“: Das solle in den Stiko-Impfkalender aufgenommen werden, erklärte der Epidemiologe dem Sender.

Quarantäne-Befreiung für Geboosterte?

Update: 30.12.2021, 9:01 Uhr

Wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante hält der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) eine Befreiung von dreifach Geimpften von der Corona-Quarantäne für möglich. „Wenn sich viele Menschen anstecken und in Quarantäne müssen, besteht die Gefahr, dass wir Probleme bei der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur bekommen“, erklärte Holetschek. Denkbar wäre deshalb „eine Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen“.

Festnahmen wegen Impfpass-Fälschungen

Update: 30.12.2021, 08:10 Uhr

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Hunderter gefälschter Impfpässe - es hat auch schon einige Festnahmen gegeben. „Aktuell sind in Baden-Württemberg Verfahren im Zusammenhang mit ge- bzw. verfälschten Impfnachweisen im niedrigen vierstelligen Bereich polizeilich in Bearbeitung“, teilte ein LKA-Sprecher mit. Genauere Angaben konnte er zunächst nicht machen. Derzeit laufe noch eine statistische Erfassung. Die Dunkelziffer gilt als hoch. Wer einen gefälschten Impfausweis nutzt, begeht eine Straftat - darauf machte das LKA jüngst aufmerksam. Bis zu einem Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe sind möglich.

Bundesweit mehr als 40.000 Neuinfektionen - Lauterbach: Appell zu Silvester

Update: 30.12.2021, 06:05 Uhr

Karl Lauterbach sieht wegen Meldeverzögerungen über die Weihnachtstage eine deutlich kritischere Corona-Lage in Deutschland und mahnt zu Vorsicht an Silvester. Er sei zu der Einschätzung gekommen, „dass die tatsächliche Robert Koch-Institut (RKI) hat Corona-Neuinfektionen. Die amtlichen Corona-Meldungen haben zum Jahreswechsel einen höheren Unsicherheitsfaktor. Bundesgesundheitsministersieht wegen Meldeverzögerungen über die Weihnachtstage eine deutlich kritischereund mahnt zu Vorsicht an Silvester. Er sei zu der Einschätzung gekommen, „dass die tatsächliche Inzidenz derzeit zwei bis drei Mal so hoch ist wie die ausgewiesene“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er appellierte an alle Bürger, den Jahreswechsel so zu verbringen, dass keine neuen Infektionsketten entstehen. Dashat am Donnerstag eine Inzidenz von 207,4 veröffentlicht. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.770

Bund: Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche möglich

Update: 29.12.2021, 19:36 Uhr

Der Bund hat für mehr Klarheit bei sogenannten Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren gesorgt. Diese hätten „unabhängig von den Empfehlungen“ der Ständigen Impfkommission (Stiko) grundsätzlich einen Anspruch auf Auffrisch-Impfungen, heißt es in einem Schreiben, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag unter anderem an die Bundesländer geschickt hat. Für sie komme dabei der Biontech-Impfstoff in Frage. Moderna soll demnach erst ab 30 Jahren verabreicht werden.

Im Falle von Impfschäden bei Kindern und Jugendlichen garantiere der Bund einen Versorgungsanspruch, sofern ein für diese Personengruppe zugelassener mRNA-Impfstoff wie etwa Biontech verwendet werde.

Corona-Ausblick 2022: WHO vorsichtig optimistisch

Update: 29.12.2021, 18:56 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) blickt mit vorsichtigem Optimismus auf die voraussichtliche Corona-Lage im nächsten Jahr. Es sei unter anderem wichtig, dass bis zur Jahresmitte in jedem Land mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sei, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Dann sei es möglich, dass die Pandemie zumindest mit ihren schweren Verläufen auslaufe. „Wir können die Phase der Hospitalisierungen und des Todes zu einem Ende bringen“, sagte WHO-Experte Mike Ryan. Die WHO setzt auch auf weitere Fortschritte beim Einsatz von Medikamenten bei der Therapie gegen Covid-19 im nächsten Jahr.

Die aktuelle Corona-Welle durch die Omikron-Variante sei besorgniserregend. Zusammen mit der Delta-Variante könne es zu einem „Tsunami von Fällen“ kommen, sagte Tedros. Allerdings gebe es erste Hinweise, dass der Verlauf der Erkrankung bei Omikron insgesamt milder sein könne, hieß es. Die Unsicherheiten bei der Beurteilung der Variante seien aber noch groß.

Corona-Fallzahlen weiter auf hohem Niveau - Mehr Omikron-Meldungen

Update: 29.12.2021, 17:54 Uhr

Die Corona-Fallzahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sind weiter auf einem hohen Niveau: Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) mitteilte, haben sich 1.012.194 Menschen im Südwesten nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 6208 Infektionen mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 44.

Omikron schlägt zunächst in anderen Ländern voll zu - So ist die Lage

Update: 29.12.2021, 17:16 Uhr

Während Omikron in anderen Ländern wütet, gehen die Zahlen in Deutschland zunächst weiter nach untern – auch wenn die Datenbasis wegen der Feier­tage alles andere als sicher ist

Lauterbach: Inzidenz liegt zwei bis drei Mal höher als angegeben

Update: 29.12.2021, 15:26 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen liegt nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwei bis drei Mal höher als in den derzeitigen Statistiken ausgewiesen. Wegen der Feiertage gebe es momentan eine „deutliche Untererfassung“ der Corona-Infektionen, sagte Lauterbach am Mittwoch in Berlin. „Die gegenwärtig ausgewiesene Inzidenz unterschätzt die Gefahr, in der wir uns befinden“, warnte der Minister.

Mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich

Update: 29.12.2021, 15:19 Uhr

In Frankreich hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals die Schwelle von 200.000 binnen 24 Stunden überschritten. Innerhalb eines Tages seien rund 208.000 neue Fälle registriert worden, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwoch in einer Anhörung vor der Nationalversammlung. Erst am Dienstag war mit fast 180.000 Neuinfektionen ein Tageshöchstwert erreicht worden.

Hoffen auf genauere Fallzahlen

Update, 29.12.2021, 13.57 Uhr

Die Bundesregierung strebt nach Meldeverzögerungen und weniger Tests über die Feiertage zügig wieder aussagekräftigere Daten zur Corona-Lage an. Mit dem Robert Koch-Institut (RKI) und Experten gebe es Gespräche, um die Zahlen zu Beginn des neuen Jahres wieder sehr aktuell zu haben, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Auf die Frage, ob zum nächsten Corona-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar valide Daten zur Verfügung stehen, hieß es, man gehe davon aus. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte der „Bild“ gesagt, gerade die Dynamik der neuen Virusvariante Omikron sei „in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen“.

Omikron-Fälle nehmen rasant zu

Update, 29.12.2021, 12.29 Uhr

Die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland ist erneut deutlich gestiegen. 13.129 Fälle würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, 26 Prozent mehr als am Vortag, hieß es beim RKI. Die Zahl bezieht sich auf Fälle im November und Dezember, die meisten Nachweise stammen mit 7632 aus der vergangenen Woche (Vorwoche: 3040). Der Anstieg weise relativ sicher darauf hin, dass Omikron einen immer größeren Anteil am Infektionsgeschehen in Deutschland habe. In Baden-Württemberg gibt es jetzt 1287 Fälle, das sind 294 mehr als am Vortag. In Bayern stieg die Zahl um 511 auf 2407. Die Zahlen beschreiben Fälle mit PCR-Testnachweisen und Sequenz-Nachweisen. Unterdessen gibt es Kritik an den Gesundheitsämtern, manche liefern während der Feiertage keine Daten, was die Zahlen verfälscht.

Impfaktion im Ulmer Münster

Update, 29.12.2021, 11.10 Uhr

Die Stadt Ulm und die evangelische Kirche öffnen das Münster für eine Impfaktion. Am Mittwoch, 29. Dezember wird seit 10 Uhr im Ulmer Münster geimpft. Die Aktion dauert bis 17 Uhr. Kommen dürfen alle, egal ob sie die erste, zweite oder eine Boosterimpfung wollen. Es gibt BionTech und Moderna.

Inzidenz sinkt bundesweit - BW über dem Schnitt - Bayern darunter

Update, 29.12.2021, 08.20 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag der Wert bei 205,5. Am Vortag hatte er bei 215,6 gelegen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 289,0. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 40.043 Neuinfektionen verzeichnet. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg lag die Inzidenz neuesten Zahlen vom Dienstagabend zufolge bei 210,5, in Bayern bei 192,5.

Das RKI wies darauf hin, dass sich wegen der Weihnachtsfeiertage weniger Menschen testen ließen und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiteten. Die tatsächlichen Zahlen könnten daher höher liegen.

Strikte Corona-Regeln zu Silvester: Stuttgart rechnet mit weniger Müll

Update, 29.12.2021, 7.30 Uhr

In Stuttgart gelten an Silvester strenge Corona-Auflagen. So darf innerhalb des Cityrings weder Alkohol getrunken noch Feuerwerk gezündet werden. Der Schlossplatz wird zudem eingezäunt und Zutritt erhält nur, wer dort das Riesenrad besuchen möchte, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Als weitere Maßnahme verbietet die Landeshauptstadt in der Silvesternacht das Verweilen von Gruppen mit mehr als zehn Menschen in der Innenstadt.

Als positiven Nebeneffekt dieser Maßnahmen rechnet die Straßenreinigung in Stuttgart mit deutlich weniger Müll als in früheren Jahren. Das könnte auch in anderen Städten der Fall sein. Auf großräumige Verbotszonen für Feuerwerk und Alkohol und ein Versammlungsverbot für Gruppen größer als zehn Menschen setzen etwa auch die Stadt Konstanz und der Bodenseekreis.

Mehr als eine Million nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten

Update, 28.12.2021, 19:31 Uhr

In Baden-Württemberg hat die Zahl der nachweislichen Corona-Infektionen die Marke von einer Million überschritten. Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitteilte, haben sich 1.005.986 Menschen im Südwesten nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 6071 Infektionen mehr als am Vortag.

München geht strikter gegen Corona-Spaziergänge vor

Update, 28.12.2021, 18.43 Uhr

Die Behörden in München gehen schärfer gegen nicht erlaubte Corona-Proteste vor. Die Stadt hat unangemeldete sogenannte Spaziergänge für diesen Mittwoch und Donnerstag untersagt. Damit solle einem Wildwuchs an Demonstrationen mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmern vorgebeugt werden, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen würden, teilte die Stadt am Dienstagabend mit.

Die Stadt untersagte zudem einen für Mittwoch geplanten Demozug durchs Uni-Viertel mit 5000 Teilnehmenden. Der stationäre Kundgebungsteil wurde auf die Theresienwiese verlegt und auf 2000 Teilnehmer mit Maskenpflicht und Abstandsgebot begrenzt.

Immer mehr Omikron-Fälle

Update, 28.12.2021, 17.08 Uhr

Innerhalb eines Tages ist die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland stark gestiegen. 10.443 Fälle würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, 45 Prozent mehr als am Vortag, hieß es am Dienstag auf einer RKI-Übersichtsseite (Datenstand 28. Dezember). Die Zahl bezieht sich auf Fälle im November und Dezember, die meisten Nachweise stammen mit 6257 aus der vergangenen Woche (Vorwoche: 2904). Für drei Menschen aus der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre und einen aus der Gruppe 35 bis 59 Jahre war angegeben, dass sie gestorben sind.

Impfpartys an verschiedenen Orten

Update, 28.12.2021, 16.18 Uhr

Tupperpartys waren gestern: Die Ärztin Dr. Marion Stohlmann veranstaltet im Crailsheimer Raum Impfpartys - im Fitnessstudio, Unternehmen, Friseursalon oder gar in ihrem eigenen Wohnzimmer. Dazu hat sie eine eine Privat-Praxis eröffnet, über die sie Impfstoff beziehen kann - eine interessante Alternative zu den gängigen Impfmethoden

Silvester ohne Feuerwerk und Alkohol: Diese Regeln gelten in den Städten im Land

Update, 28.12.2021, 14:39 Uhr

Bundesweit gibt es in diesem Jahr kein Feuerwerk zu kaufen. Bundesweit gibt es in diesem Jahr kein Feuerwerk zu kaufen. Die Städte im Land erlassen aber zum Teil noch strengere Regeln für die Neujahrsnacht . Es gibt aber auch Alternativen zum Böllern.

Kontrollen und Bußgeld bei Impfpflicht-Verstößen

Update, 28.12.21, 14:31 Uhr

Bundesjustizminister Marco Buschmann setzt im Fall der Einführung einer Corona-Impfpflicht auf stichprobenartige Kontrollen und Bußgelder bei Verstößen. Skeptisch bewertet er jedoch den Aufbau eines nationalen Impfregisters. „Bei nationalen Registern, die Daten über die gesamte Bevölkerung speichern, bin ich stets zurückhaltend“, sagte der FDP-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Datenschützer befürchteten hier den Einstieg in einen umfassenden Zugriff des Staates auf alle Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger. Der Aufbau eines solchen Registers würde zudem Zeit kosten.

Anti-Covid-Medikament: Regierung kauft eine Million Packungen

Update, 28.12.21, 13:10 Uhr

Die Bundesregierung kauft eine Million Packungen des Medikaments Paxlovid der US-Firma Pfizer gegen schwere Covid-Verläufe. Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit ersten Lieferungen werde noch im Januar gerechnet. „Das Medikament ist extrem vielversprechend, weil es in der frühen Gabe den schweren Verlauf von Covid deutlich abschwächen kann. Ich rechne damit, dass wir damit zahlreiche schwere Verläufe auf den Intensivstationen verhindern können.“

Behandelt werden sollen mit dem Medikament positiv getestete Corona-Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung, hatte die FDA geschrieben. Die EU-Arzneimittelbehörde Ema hatte sich vor kurzem zu dem Medikament geäußert und mitgeteilt, mit Paxlovid könnten erwachsene Patienten behandelt werden, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Offiziell zugelassen ist das Medikament in der EU noch nicht, die Prüfung läuft aber.

Corona-Demonstranten immer aggressiver

Update, 28.12.21, 12:26 Uhr

Polizeikette durchbrochen, Angriff auf Beamte und Einsatzwagen: Die Polizei in Ravensburg beklagt zunehmende Aggression bei Corona-Demonstrationen. Nach einer Protestaktion mit 1200 Teilnehmern am Montagabend sagte eine Polizeisprecherin: „So etwas gab es noch nicht. Dieses Aggressionspotenzial war bislang nicht vorhanden.“ Ein Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei habe es auch schon bei vorherigen Demos gegeben. Nun hätten die Beamten aber das Gefühl, als Gegner gesehen zu werden. „Die Hemmschwelle ist gesunken.“ Bei Protesten gegen die Corona-Politik kam es am Montagabend in Baden-Württemberg in mehreren Städten zu Ausschreitungen.

„Klare Kante“ gegen Gesetzesverstöße bei Corona-Demos

Update, 28.12.21, 10:50 Uhr

Der Deutsche Städte-und Gemeindebund hat Polizei und Justiz aufgefordert, konsequent gegen Impfgegner vorzugehen, die auf Demonstrationen gegen Gesetze verstoßen. „Der Staat muss bei den Impfgegner-Demos klare Kante zeigen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Rheinischen Post“. Meistens seien unter den Impfgegnern „nicht vorbestrafte Leute, die nicht aufgefallen sind“, sagte Landsberg. „Vielleicht lassen manche sich noch abschrecken, wenn ihnen bewusst wird, dass schon bei der Teilnahme an unangemeldeten Demos, vor allem aber bei der Beteiligung an gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Polizisten drastische Strafen verhängt werden können. Das geht von hohen Geldstrafen bis zu Haftstrafen.“

Verfassungsgericht: Gesetzgeber muss Behinderte bei Corona-Triage schützen

Update, 28.12.21, 09:45 Uhr

Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingt auftretenden Triage treffen. Andernfalls bestehe das Risiko, dass Menschen in einer Triage-Situation bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlungsressourcen wegen einer Behinderung benachteiligt werden, betonte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss. Auch die Ärzte brauchten Unterstützung, um die dann anstehenden schweren Entscheidungen zu treffen. (Az: 1 BvR 1541/20)

Zahl der Toten in der Region steigt

Update, 28.12.21, 09:10 Uhr

Zwei neue Todesfälle von an Covid-19 erkrankten Menschen hat das baden-württembergische Sozialministerium für Ulm gemeldet. Damit hat die Zahl der in der Pandemie Gestorbenen in der Stadt 100 erreicht. Im Alb-Donau-Kreis sind es bislang 199 Todesfälle, für den Landkreis Neu-Ulm meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 182 Gestorbene. Mehr Informationen zur Lage gibt es hier.

Strobl beklagt fehlenden Respekt für Einsatzkräfte bei „Irrgläubigen“

Update, 28.12.21, 07:30 Uhr

Angesichts zahlreicher Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte beklagt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) fehlenden Respekt bei „einigen Irrgläubigen“. Polizei- und auch Rettungskräfte seien zwar allgemein hoch angesehen, doch: „Ich kann und will nicht akzeptieren, dass auf Demonstrationen und Versammlungen gerade die attackiert werden, die oft buchstäblich ihren Kopf für unsere Sicherheit und unsere Freiheit hinhalten.“

An vielen Orten in Deutschland kam es zuletzt bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen zu Attacken auf Einsatzkräfte. In den vergangenen Jahren hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste gerade zu Silvester und Neujahr solche Angriffe beklagt.

Schärfere Kontaktbeschränkungen treten bundesweit in Kraft

Update, 28.12.21, 06:54 Uhr

Berlin. Ab Dienstag gelten in ganz Deutschland die von Bund und Ländern kürzlich beschlossenen Kontaktbeschränkungen. Drinnen und draußen dürfen sich dann nur noch bis zu zehn Geimpfte und Genesene zusammen aufhalten. Bei den Ungeimpften dürfen sich die Angehörigen eines Haushaltes nur noch mit zwei weiteren Menschen treffen. Clubs und Diskotheken werden geschlossen. Für Freizeit, Kultur und Einzelhandel gilt weiter die 2G- oder 2G-Plus-Regel. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

In einigen Ländern waren verschärfte Corona-Regeln bereits zuvor in Kraft getreten. Bund und Länder hatten sich bei ihrem Spitzentreffen am 21. Dezember darauf verständigt, dass die Regelungen spätestens am 28. Dezember in ganz Deutschland gelten sollen. In einigen Ländern gelten weitergehende Regeln, etwa Sperrstunden in der Gastronomie.

RKI registriert 21.080 Corona-Neuinfektionen

Update, 28.12.21, 06:13 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 215,6 an . Zum Vergleich: Am Vortag hatte die bundesweite Inzidenz bei 222,7 gelegen, vor einer Woche bei 306,4 (Vormonat: 452,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 21 080 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.22 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 23.428 Ansteckungen gewesen.

Polizisten gehen für Ehepaar in Quarantäne einkaufen

Update, 27.12.21, 20:20 Uhr

Auch wenn die Polizei als Freund und Helfer gilt, geht sie normalerweise nicht für Bürger einkaufen. Weil aber ein Ehepaar aus Maulburg in häuslicher Quarantäne steckte, nahmen die Beamten den ungewöhnlichen Auftrag an Heiligabend entgegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, neigten sich die Lebensmittelvorräte des Paares aus dem Landkreis Lörrach dem Ende zu. Nachdem den Angaben zufolge im sozialen Umfeld niemand zur Unterstützung ausfindig gemacht werden konnte, „wandte man sich verzweifelt an die Polizei“. Die Beamten sprangen ein: Eine Streife des Polizeireviers kümmerte sich um den Einkauf und brachte diesen dem dankbaren Paar.

Erneut Demos gegen Corona-Maßnahmen in BW

Update, 27.12.21, 20:05 Uhr

Hunderte Menschen in Baden-Württemberg haben am Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen der Politik demonstriert. In Ravensburg sprach eine Polizeisprecherin am frühen Abend von mehreren Hundert Teilnehmern. Es kämen stetig Menschen hinzu. In Mannheim und Pforzheim konnten die Beamten zunächst keine Zahlen nennen. Eine Polizeisprecherin in Mannheim sagte, in der Innenstadt seien auch sehr viele Menschen unterwegs, die offenkundig Einkäufe nach Weihnachten erledigten. Daher fehlte der Überblick, wie viele Personen wegen der Proteste da sind. Um das Rathaus hatten Dutzende als Zeichen gegen die Aufmärsche und für mehr Solidarität in der Pandemie eine Menschenkette gebildet. Nach ersten Angaben am Montagabend blieb es in den Städten friedlich.

Bald eine Million Corona-Fälle im Südwesten

Update, 27.12.2021, 18:50 Uhr

Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Fälle in Baden-Württemberg dürfte am Dienstag die Millionenmarke reißen. Für Montag (Stand 16.00 Uhr) meldete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart schon 999.915 nachgewiesene Fälle. Das waren 1996 mehr als am Vortag beziehungsweise als beim zuletzt berichteten Wert. Nach den Feiertagen ist mit einem Meldeverzug zu rechnen. Bislang wurden dem Landesgesundheitsamt dabei 980 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) übermittelt.

CDU-Politiker rechnet mit Verkürzung der Quarantäne-Fristen

Update, 27.12.2021, 17:17 Uhr

Die Omikron-Variante könnte das Personal in wichtigen Infrastrukturbereichen stark dezimieren. Um das zu verhindern, Die Omikron-Variante könnte das Personal in wichtigen Infrastrukturbereichen stark dezimieren. Um das zu verhindern, fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller kürzere Quarantäne-Zeiten

Höhere Gefahr von Anschlägen

Update, 27.12.2021, 15:45 Uhr

Mit der zunehmenden Radikalisierung bei Protesten von Corona-Leugnern und Impfgegnern wächst laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auch die Gefahr von extremistischen Straftaten. „Man muss das ernst nehmen, das ist ein Gefahr für unsere Demokratie. Und das hängt nicht nur davon ab, wie viele tausend Menschen unterwegs sind“, sagte er der der dpa. Es bestehe immer die Gefahr, dass ein Einzelner, angestachelt von Hass und Hetze anderer, ohne Auftrag zur Tat schreite. „Das Phänomen der spontanen Selbstradikalisierung kennen wir genauso aus dem Islamismus.“ Auch wenn die Zahl der radikalen Demonstranten nach wie vor überschaubar sei, gebe es „unübersehbar eine Mobilisierung im Bereich der extremen Rechten“, betonte Herrmann. Das gehe los bei den Querdenkern, die nichts vom Staat hielten und die sogar staatliche Institutionen außer Kraft setzen wollten.

Polizeigewerkschaft in Bayern verurteilt Corona-Proteste

Update, 27.12.2021, 13:35 Uhr

Die Deutsche Polizeigewerkschaft verurteilt jüngste Corona-Proteste wie zuletzt in Schweinfurt scharf - und übt vor allem Kritik daran, dass Demonstranten ihre Kinder dorthin mitnehmen. „Ein Kind als "Schutzschild" zu missbrauchen ist ein Akt der Unmenschlichkeit und das muss das Jugendamt auf den Plan rufen“, sagte der unterfränkische Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft, Thorsten Grimm, am Montag.

Ein vier Jahre altes Kind hatte bei den gewalttätigen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen am Sonntag in Schweinfurt Pfefferspray abbekommen und musste medizinisch behandelt werden, nachdem seine Mutter nach Polizeiangaben versucht hatte, eine Absperrung zu durchbrechen. Sie wurde wegen Verstoßes gegen die Demonstrationsauflagen angezeigt, außerdem wurde das Jugendamt informiert, wie die Polizei mitteilte.

Corona-Regeln legen Grippe lahm

Update, 27.12.2021, 12:08 Uhr

Auch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Regeln die sonst übliche Grippewelle bislang ausgeblieben. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Analyse der Barmer-Krankenkasse hervorgeht, waren zwischen zwischen Anfang Oktober und Ende November im Schnitt 722 Versicherte der Kasse wegen Influenza krankgeschrieben. Im selben Vorjahreszeitraum waren es durchschnittlich 748 Versicherte mit Grippediagnose - im Vor-Corona-Jahr 2019 hingegen im Schnitt 1383.

Regeln in BW und Bayern verschärft

Update, 27.12.2021, 11:18 Uhr

Aus Furcht vor der hoch ansteckenden Corona-Variante Omikron gelten in Baden-Württemberg schon von Montag, 27. Dezember 2021, an weitere Corona-Regelungen. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene werden nochmals erweitert. Zudm soll künftig in Innenräumen eine FFP2-Maske oder vergleichbare Maske getragen werden. Mit der neuen Verordnung wird auch eine Sperrstunde in der Gastronomie eingeführt. Die 2G+-Regel wird an die neue Booster-Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) angepasst. Für Veranstaltungen wird die zulässige Teilnehmendenzahl weiter herabgesetzt.

Von Dienstag an gelten auch in Bayern verschärfte Regelungen. Darauf hat das Gesundheitsministerium am Montag nochmals hingewiesen. Vor allem bei privaten Zusammenkünften müsse künftig eine Höchstteilnehmerzahl von zehn eingehalten werden - auch wenn alle Beteiligten geimpft oder von Corona genesen seien.

Kretschmann kritisiert FDP im Streit um Impfpflicht

Update, 27.12.2021, 10:21 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Widerstand innerhalb der FDP gegen eine allgemeine Impfpflicht scharf kritisiert. „Die Aussage von Wolfgang Kubicki, dass es vielen Impfpflichtbefürwortern um Rache und Vergeltung gehe, ist schlichtweg verantwortungslos und völlig ungeeignet, um die Debatte inhaltlich angemessen zu führen“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Kretschmann sagte, er sei froh, dass die FDP immerhin der Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen zugestimmt habe und sich auch FDP-Chef Christian Lindner inzwischen für eine allgemeine Impfpflicht ausspreche. „Aber wir müssen jetzt sehen, wie sich das entwickelt mit den Gruppenanträgen“, sagte er. „Jetzt kann man nur darauf hoffen, dass es eine Gruppe gibt, die eine Mehrheit hat für eine Impfpflicht.“ Er lasse aber nicht locker und prüfe, ob man das auch über den Bundesrat einspeisen könne.

Corona-Protestierer schnell vor Gericht

Update, 27.12.2021, 09:02 Uhr

Nur einen Tag nach gewalttätigen Übergriffen während einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Schweinfurt (Bayern) droht einigen Teilnehmern nach Polizeiangaben schon ein Gerichtsverfahren. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte, sollten „plus minus vier“ festgenommene Demonstranten noch am Montag in einem beschleunigten Verfahren ihr Urteil vom Amtsgericht Schweinfurt bekommen. Bei der Demonstration am Sonntagabend waren mehrere Teilnehmer verletzt worden.

Noch Tausende offene Rechnungen nach Corona-Rückholaktion

Update, 27.12.2021, 08:00 Uhr

Fast zwei Jahre nach der größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik zu Beginn der Corona-Pandemie sind noch Tausende Rechnungen offen. Etwa 7000 der insgesamt mehr als 54 000 vom Auswärtigen Amt verschickten Zahlungsbescheide an die Passagiere der 260 Rettungsflüge sind noch gar nicht oder noch nicht ganz beglichen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Ministerium erfuhr. Größtenteils läuft die Zahlungsfrist noch oder es wurde Ratenzahlung vereinbart. In 1200 Fällen musste das Ministerium aber Mahnverfahren einleiten. Viele Passagiere wehren sich vor Gericht gegen eine Beteiligung an den Kosten. Von ursprünglich 201 Klagen sind 135 immer noch anhängig.

Infektiologe zu 2022: Corona-Wellen werden immer flacher werden

Update, 27.12.2021, 06:34 Uhr

Die Corona-Wellen werden nach Ansicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz im Jahr 2022 abnehmen. „Die Wellen werden immer flacher werden, auch wenn neue Varianten kommen, weil einfach schon eine gewisse Grundimmunität da ist“, sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur. Die Spanische Grippe habe etwa gezeigt, dass so ein Virus nie ganz verschwinden werde. „Aber irgendwann wird es dann schwere Verläufe nur noch in dem Maße geben, dass sie für das Gesundheitssystem zu bewältigen sind.“

Das Grundproblem bei Corona sei gewesen, dass das Virus zu Beginn der Pandemie auf eine Bevölkerung mit keinerlei Immunität getroffen sei. „Das war wie ein Streichholz in eine Benzinlache zu werfen.“ Mit Blick auf die Omikron-Variante sei nun ein optimistisches Szenario, dass die Mutante auf eine weitgehend geboosterte Bevölkerung trifft und die daraus resultierenden Verläufe sehr leicht sind. „Und dass es dadurch eine Hybridimmunität gibt - also eine Immunität, die sich aus Impfung und Infektion zusammensetzt.“

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 222,7

Update, 27.12.2021, 06:09 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 222,7 gestiegen . Binnen 24 Stunden wurden 13.908 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen meldete. Zudem starben 69 weitere Menschen nach einer Corona-Infektion. Das RKI wies darauf hin, dass sich wegen der Weihnachtsfeiertage weniger Menschen testen ließen und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiteten. Die tatsächlichen Zahlen könnten daher höher liegen.

Impfen ohne Ende – ein Kommentar

Update, 26.12.2021, 19:21 Uhr

Seit einem Jahr läuft die Impfkampagne gegen Corona – wie lange sie weiterlaufen muss, ist noch immer unklar.

Kritik an Holetschek-Überlegung

Update, 26.12.2021, 18:43 Uhr

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat vorgeschlagen, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Corona-Impfpflicht nicht nur Bußgelder zu verhängen, sondern auch finanzielle Konsequenzen bei der Krankenkasse zu erwägen.

Kritik an diesen Überlegungen kam vom Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Holetschek sollte nicht mit dem Feuer spielen. Das setzt Fliehkräfte frei, die wir nicht mehr beherrschen können“, sagte Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, lehnte höhere Krankenkassenbeiträge für Impfunwillige und Impfgegner strikt ab. „Die solidarische gesetzliche Krankenversicherung mit über 100-jähriger Geschichte kennt keine risikoadaptierten Prämien“, sagte Gassen der „Rheinischen Post“ (Montag).

Zahl der Omikron-Fälle steigt binnen einer Woche um das Sechsfache

Update, 26.12.2021, 15:30 Uhr

Die Zahl der an das Landesgesundheitsamt übermittelten Omikron-Fälle ist im Südwesten binnen einer Woche um mehr als das Sechsfache gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag in Stuttgart mitteilte, wurden bisher 855 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an die Behörde übermittelt - das waren 57 mehr als am Vortag. Vor einer Woche waren es 136 Fälle.

Bei den vom LGA täglich ausgewiesenen Omikron-Fällen handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Infektionen, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle macht die Behörde keine Angaben.

Gemütslage in der Pandemie: „Das Leben muss jetzt gelebt werden“

Update, 26.12.2021, 13:45 Uhr

Unsicherheit und Ängste bestimmen momentan das Lebensgefühl unserer Zeit. Die Philosophin Prof. Renate Breuninger sagt, dass Handeln gegen große Verunsicherung hilft und betont, wie wichtig es ist, im Gespräch mit anderen zu bleiben.

Bericht: Tausende Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe

Update, 26.12.2021, 13:18 Uhr

In den Bundesländern hat die Polizei einem Medienbericht zufolge bislang tausende Fälle wegen gefälschter Impfpässe bearbeitet. Das berichtet die „tageszeitung“ (Montag) unter Berufung auf eine Umfrage bei allen deutschen Landeskriminalämtern (LKA). Diese gehen demnach von einer hohen Dunkelziffer aus.

Dem Bericht zufolge ermittelte allein das LKA Bayern seit Jahresbeginn in 3070 Fällen, Anfang September gab es dort erst 110 solcher Fälle. In Nordrhein-Westfalen seien 2495 Fälle gezählt worden, knapp die Hälfte davon seit Ende November. In Berlin seien es 1028 Fälle, selbst im bevölkerungsarmen Schleswig-Holstein werde zu 550 Fällen ermittelt – zwei Drittel davon seien davon in den letzten vier Wochen angefallen.

Das Berliner LKA verwies der „taz“ zufolge darauf, dass die Fälschungen nicht nur bei Telegram, sondern auch bei Whatsapp oder ebay-Kleinanzeigen zum Kauf angeboten würden, zu Preisen zwischen 50 und 350 Euro. Digitale Nachweise seien teurer als die gelben Papier-Impfbücher.

So bereiten sich Krankenhäuser, Wasserversorger und Polizei auf die Omikron-Welle vor

Update, 26.12.2021, 11:54 Uhr

Sollte die Omikron-Variante viele Menschen infizieren, trifft das auch Bereiche, die immer funktionieren sollten. Wie sehen die Notfallpläne in Baden-Württemberg aus?

RKI registriert 10.100 Corona-Neuinfektionen

Update, 26.12.2021, 08:49 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 220,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 242,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 315,4 (Vormonat: 340,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10 100 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.51 Uhr wiedergeben.

Holetschek für Malusregelung in Krankenversicherung bei Verstoß gegen Impfpflicht

Update, 25.12.2021, 20.09 Uhr

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat vorgeschlagen, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Impfpflicht nicht nur Bußgelder zu verhängen, sondern auch finanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung zu erwägen. „Wir sollten zusätzlich auch prüfen, ob Malusregelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung möglich und sinnvoll wären“, sagte der amtierende Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Mitteilung vom Samstag. "Denn das Risiko für Ungeimpfte, an Corona schwer zu erkranken, ist deutlich erhöht." Holetschek nannte keine Präferenzen. Infrage kämen unter anderem höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte, eine Beteiligung an den Behandlungskosten oder die Streichung des Krankengelds.

Lauterbach: Impfen ist Geschenk an die ganze Gesellschaft

Update, 25.12.2021, 17.58 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat seine Weihnachtsgrüße verbunden mit einem Appell zum Corona-Testen sowie einem Dank an Impfende und Impfwillige. „Ich wünsche uns allen ein frohes Weihnachtsfest“, schrieb der SPD-Politiker am Samstag bei Twitter. „Werde heute beim Familienfest alle testen. Tun Sie bitte das auch. Es kann Leben retten.“ Der Minister dankte zugleich allen, „die heute noch impfen oder sich impfen lassen. Es ist ein Geschenk an die ganze Gesellschaft. Danke“.

Verdrängt Corona die klassische Grippe?

Update, 25.12.2021, 17 Uhr

2020 ist die Grippewelle ausgefallen, weil die Deutschen wegen Corona Abstand gehalten und Masken getragen haben. Die Barmer hat sich die Entwicklung in diesem Jahr angeschaut.

Corona-Inzidenz im Südwesten weiter rückläufig

Update, 25.12.2021, 16:46 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist weiter rückläufig. Wie das Landesgesundheitsamt am Samstag in Stuttgart mitteilte, betrug der Wert 228,4 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte er bei 252,9 gelegen, vor einer Woche betrug er nach früheren Angaben noch 345,4. Bisher wurden 798 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt - das waren 136 mehr als am Vortag.

Weißer Ring sieht deutliche Zunahme häuslicher Gewalt in der Pandemie

Update, 25.12.2021, 14:21 Uhr

Gewalt in Partnerschaften und Familien ist während der Corona-Pandemie nach Einschätzung des Weißen Rings deutlich gestiegen. „Bei häuslicher Gewalt haben wir 2020 ein Plus von etwa zehn Prozent zu verzeichnen, seit 2018 sogar um 20 Prozent. Und wir werden wohl in diesem Jahr das Niveau von 2020 wieder erreichen“, sagte der Bundesvorsitzende des Weißen Rings, Jörg Ziercke, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Insgesamt hätten die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den rund 400 Außenstellen der Opferschutzorganisation im Jahr 2020 rund 17.000 Fälle betreut. 20 Prozent davon beziehen sich auf häusliche Gewalt, wie Ziercke sagte. Bei weiteren 26 Prozent aller Fälle gehe es um Sexualdelikte. Auch die Gesamtzahl der Anrufe beim Opfer-Telefon und bei der Online-Beratung habe zugenommen, berichtete Ziercke, der früher Chef des Bundeskriminalamts war. Von 2019 auf 2020 sei die Zahl der Anrufe um etwa 4000 auf rund 22.000 gestiegen, also um ungefähr 20 Prozent. „Wir glauben, dass der Trend auch in diesem Jahr ein ähnliches Niveau haben wird“, sagte Ziercke.

Corona-Ausbruch in Kampfsportschule: Unfassbare Vorwürfe gegen Gesundheitsamt

Update, 25.12.2021, 11:04 Uhr

In einem Kampfsport-Kinderkurs in Senden gibt es einen positiven Coronafall. Inhaber Christian Kronmüller informiert das Gesundheitsamt. Während Eltern wegen Arbeit, Schule und Weihnachten ungeduldig auf Antworten warten, herrscht tagelang Funkstille. Die unfassbaren Vorwürfe gegen das Gesundheitsamt.

Hoffnung in Corona-Zeiten: Es gibt sie noch, die guten Nachrichten

Update: 25.12.2021, 09:31 Uhr

Corona, Umsturzversuch in den USA, Flutkatastrophe, Afghanistan und wieder Corona. Das ganze Jahr war durchzogen von schlechten Nachrichten. Unsere Korrespondenten stellen gute vor.

Wüst: Auch 2022 noch corona-bedingte Einschränkungen

Update: 25.12.2021, 08:40 Uhr

Die Corona-Pandemie wird sich nach Einschätzung des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU), auch im kommenden Jahr stark auf den Alltag in Deutschland auswirken. Der nordrhein-westfälische Regierungschef warb bereits um Verständnis für weitere Erschwernisse. „Wir tun alles für die baldige Rückkehr zur Normalität, aber wir als Politik müssen ehrlich sein: Corona wird uns auch im neuen Jahr noch sehr beschäftigen und viel abverlangen“, sagte Wüst der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Auch im neuen Jahr werden Einschränkungen im Alltag nötig bleiben werden. Omikron ist eine ganz neue Dimension der Herausforderung.“

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind zwar zuletzt gesunken, aber Experten befürchten wegen der ansteckenderen Variante eine baldige Trendumkehr. Die Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, wies erneut auf bereits bestehende Lücken in der Kontakt-Nachverfolgung von Corona-Infizierten hin. „Eine flächendeckende Nachverfolgung findet im Moment fast gar nicht mehr statt.“ Mehrere Länder wie Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg hätten die Suche nach Kontaktpersonen sogar komplett ausgesetzt. Man gehe dort davon aus, dass sich die Menschen selbst informierten, was bei einem positiven Testergebnis oder einem Risikokontakt zu tun sei.

RKI registriert 22 214 Corona-Neuinfektionen

Update: 25.12.2021, 07:15 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 242,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 265,8 gelegen. Vor einer Woche hatte das RKI keine Inzidenz angegeben, im Vormonat lag der Wert bei 419,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 22.214 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.14 Uhr wiedergeben.

Experten fürchten Omikron-Ausbrüche

Update: 24.12.2021, 16.41 Uhr

Inzwischen ist die Omikron-Variante in allen Bundesländern angekommen. Auch wenn der überwiegende Anteil der Infektionen nach wie vor von der Delta-Variante des Coronavirus verursacht wird, ist die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle in den letzten Wochen deutlich angestiegen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht schrieb.

RKI-Präsident Lothar Wieler sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag): „Die Ausbrüche bei Omikron sind beeindruckend. Sehr viele Menschen, die sich mit einem Infizierten in einem Raum befinden, können sich anstecken. Sehr viele werden auch krank.“ Dies sei eine andere Dimension, als sie von Delta bekannt sei.

Innenministerium berät bayerische Kommunen zu Anti-Corona-„Spaziergängen“

Update: 24.12.2021, 13.41 Uhr

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat betont, dass bayerische Kommunen sogenannte „Spaziergänge“ von Querdenkern, die sich den Regeln des Versammlungsrechts entziehen, nicht hinnehmen müssen. Für Demonstrationen gebe es klare Regeln, an die sich alle Teilnehmer halten müssten.

Das Innenministerium informierte nach eigenen Angaben die Kreisverwaltungsbehörden darüber, dass Kommunen mit einer vorab bekanntgegebenen Allgemeinverfügung für konkrete Versammlungen Beschränkungen erlassen können, wie etwa eine Maskenpflicht oder den Einsatz von Ordnern. Bei Missachtung könnten Bußgelder vollstreckt werden. Der Innenminister kündigte darüber hinaus mehr Polizeipräsenz bei solchen Demonstrationen an: „Ich habe alle Polizeipräsidien angewiesen, bei entsprechenden Einsätzen die Anzahl der Kräfte massiv zu erhöhen.“

Testpflicht auch für geimpfte Schüler ab 10. Januar nun fix

Update: 23.12.2021, 19.11 Uhr

Nun ist es fix: Die regelmäßige Testpflicht an Bayerns Schulen gilt nach den Ferien auch wieder für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler. Das geht aus der veränderten Corona-Verordnung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervor. Bislang waren Schüler, die doppelt geimpft sind, von der regelmäßigen Testpflicht - nämlich dreimal pro Woche - befreit

Teilnehmer nach unerlaubter Demonstration in Ravensburg identifiziert

Update: 23.12.2021, 17.52 Uhr

Nach einem unerlaubten Protest hunderter Menschen gegen die Pandemievorschriften am Montag in Ravensburg haben die Behörden mittlerweile 20 Demonstranten identifiziert und angezeigt. Sie müssen mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro rechnen.

2000 Teilnehmer hatten die Hauptverkehrsader der Stadt blockiert. Filmaufnahmen der Polizei und weitere Aufnahmen werden ausgewertet, um Personen zu identifizieren und anzuzeigen.

Eine 55 Jahre alte Frau gilt als Anführerin der Versammlung, sie habe gegen das Versammlungsgesetz verstoßen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag wurde belastendes Beweismaterial entdeckt, meldet die dpa.

Baden-Württemberg lässt Booster-Impfungen für Jugendliche zu

Update: 23.12.2021, 17:29 Uhr In Baden-Württemberg können ab sofort Jugendliche ab 12 Jahren eine Booster-Impfung gegen Corona erhalten. Der Bund hat am Mittwoch (22.12.) die Linie zum Boostern von Jugendlichen unter 18 Jahren in BW bestätigt. Bisher hatte Baden-Württemberg insbesondere wegen offener Fragen zur Haftung die Auffrischimpfungen von Jugendlichen in ärztlicher Verantwortung lediglich positiv bewertet. Der Bund hat jetzt klargestellt, die Haftung für Booster-Impfungen von Unter-18-Jährigen zu übernehmen. Demnach können jetzt Jugendliche ab 12 Jahren auch mit staatlicher Rückendeckung in den Impfstützpunkten eine Booster-Impfung erhalten.

Für Gruppen, die bereits eine Impfempfehlung hatten (für erste und zweite Impfung), wird die Haftung für das Boostern nun vom Bund übernommen, wie der Bundesgesundheitsminister mitgeteilt hat. Sein baden-württembergischer Amtskollege Manne Lucha freut sich, „dass der Bund uns hierfür grünes Licht gegeben hat. Nach entsprechender ärztlicher Entscheidung können Jugendliche nun auch eine Auffrischimpfung erhalten. Dies ist gedeckt durch die grundsätzliche Zulassung des Impfstoffs durch die EMA. Angesichts der nahenden Omikron-Welle ist das ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie.“

Spanien, USA, Portugal und andere Länder werden Hochrisikogebiete

Update: 23.12.2021, 17:12 Uhr

Die Bundesregierung stuft die beliebten Urlaubsländer Spanien und Portugal wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Samstag, 25.12. an als Hochrisikogebiete ein . Österreich wird dagegen von der entsprechenden Risikoliste genommen, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Bericht: Omikron könnte schlimmstenfalls für 240.000 Infektionen pro Tag sorgen

Update: 23.12.2021, 16:32 Uhr

Im schlimmsten Fall könnte die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland laut Berechnungen von Experten wegen der Omikron-Variante im März bis auf etwa 160.000 bis 240.000 ansteigen. Das berichtete der „Spiegel“ am Donnerstag vorab unter Berufung auf Modellrechnungen von Wissenschaftlern, die demnach auch dem Expertenrats der Bundesregierung als Grundlage dienten.

Den Ergebnissen der Forscher zufolge müsste in diesem Szenario theoretisch mit 8000 Patienten gerechnet werden, die mit einer Corona-Infektion parallel auf einer Intensivstation lägen. Derzeit sind es etwa 4400, also etwa halb so viele. Dem Bericht zufolge handelt es sich dabei aber um das schlechteste Szenario. Sollte sich die Omikron-Welle als „relativ mild“ herausstellen, „würden die Krankenhäuser gerade so klarkommen“, schrieb das Magazin.

Menschenkette für Solidarität in der Pandemie geplant

Update: 23.12.2021, 15:31 Uhr

Als Zeichen gegen die zunehmend aggressiven Protestveranstaltungen von Gegnern der Corona-Politik soll am kommenden Montagabend eine Menschenkette um das Mannheimer Rathaus gebildet werden. Zugleich werden in der Quadratestadt wieder als „Spaziergänge“ bezeichnete Ansammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen erwartet. Diese überwiegend im Internet beworbenen Aufzüge sind von der Stadt untersagt.

Die Veranstalter der Menschenkette, die grünen Stadträte Gerhard Fontagnier und Chris Rihm, haben 300 Teilnehmer für die Aktion unter dem Motto „Uffbasse“ angemeldet. Sie wollten deutlich machen, dass in Mannheim kein Platz für Hass, Hetze und Gewalt sei.

Südwesten erlaubt Handel Corona-Bändchen - Anders als in Bayern

Update: 23.12.2021, 14:55 Uhr

Unterschiedliche Regeln im Einzelhandel für Geimpfte und Genesene sorgen in der Grenzregion von Bayern und Baden-Württemberg für Frust bei Händlern und Kunden. Während es im Freistaat eine klare Absage an Bändchen-Lösungen als Ersatz für den digitalen Impfnachweis beim Shoppen gibt, nutzen in Baden-Württemberg immer mehr Kommunen diese Lösung.

So werden etwa in der Ulmer Innenstadt seit dem vierten Adventswochenende 2G-Stempel verteilt. Auf der bayerischen Seite der Donau in Neu-Ulm ist das bisher nicht möglich. Im Südwesten können Menschen bereits in Freiburg, Villingen-Schwenningen, Baden-Baden und Heilbronn per Bändchen oder Stempel einkaufen gehen.

Patientenschützer rät zu Corona-Selbsttest vor Weihnachtsbesuch

Update: 23.12.2021, 13:48 Uhr

Kurz vor einem Weihnachtsbesuch sollten sich alle selbst auf das Coronavirus testen. Darauf hat Patientenschützer Eugen Brysch am Donnerstag hingewiesen. Es sei wichtig, den Selbsttest unmittelbar vor dem Treffen vorzunehmen, auf jeden Fall am Tag des geplanten Besuchs - und nicht am Vortag, betonte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz in Dortmund. Das gelte besonders angesichts der ansteckenderen Coronavirus-Variante Omikron. „Wir müssen mit dem Virus leben und zugleich das wichtige Fest der Familien pflegen“, sagte Brysch. Dafür sei der Schnelltest ein sinnvoller Baustein. Von Treffen in größeren Gruppen sei abzuraten. „Man kann sich auch in Etappen Zeit nehmen für die Familie.“

Bundesregierung will neu entwickelte Corona-Medikamente aus den USA beschaffen

Update: 23.12.2021, 12:00 Uhr

Die Bundesregierung bemüht sich um die rasche Beschaffung des Corona-Medikaments Paxlovid, das in den USA bereits im Schnellverfahren zur Behandlung von Erkrankten zugelassen wurde. Das Bundesgesundheitsministerium steht nach Angaben eines Sprechers vom Donnerstag mit Herstellern „in Verhandlung, um Kontingente für Deutschland zu sichern und zeitnah für die Versorgung zur Verfügung zu stellen“.

Dies gelte neben dem Präparat Paxlovid des US-Konzerns Pfizer auch für das Mittel Lagevrio, das vom US-Unternehmen MSD hergestellt wird. Beides sind antivirale Mittel, die das Virus dabei hindern, sich zu reproduzieren. Die Präparate sind in der EU noch nicht zugelassen.

Paxlovid senkt laut Pfizer die Gefahr einer Krankenhauseinweisung oder eines Todes um knapp 90 Prozent. Die FDA hatte dazu erklärt: "Diese Zulassung bringt zu einem mit dem Auftreten neuer Varianten entscheidenden Zeitpunkt in der Pandemie ein neues Werkzeug, um Covid-19 zu bekämpfen."

Kann doch eh keiner kontrollieren? Warum dieser Einwand Unsinn ist – ein Kommentar

Update: 23.12.2021, 10:51 Uhr

Die Politik drängt mit ihren Kontaktbeschränkungen zum Jahresende weit in den privaten Bereich. „Wer soll das kontrollieren?“, kritisieren viele. Doch dieser Einwand ist falsch – und das Problem liegt woanders.

Lauterbach rechnet mit großer Omikron-Welle zum Jahreswechsel

Update: 23.12.2021, 10:27 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet zum Jahreswechsel mit einer großen Welle der ansteckenderen Coronavirus-Variante Omikron auch in Deutschland. „Eine große, schnelle Welle haben wir noch nicht. Das wird sich ändern zum Jahreswechsel und in der ersten Januar-Woche“, mahnte Lauterbach am Donnerstag bei WDR 2. In einigen europäischen Ländern wie in Großbritannien ist die Omikron-Variante bereits vorherrschend.

Nach Aufruf: Medizinstudenten helfen bei Bekämpfung der Pandemie

Update: 23.12.2021, 08:24 Uhr

Viele Medizinstudenten sind dem Aufruf zur Mithilfe in Krankenhäusern wegen der Corona-Pandemie gefolgt. Der Aufruf „findet erfreulichen Anklang bei den Studentinnen und Studenten, das haben Rückmeldungen dazu immer wieder gezeigt“, sagte ein Sprecher des bayerischen Ministeriums für Wissenschaft Mitte Dezember.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (beide CSU) hatten Ende November Studierende der Medizin zur Unterstützung in der Corona-Pandemie gebeten. „Ihr Engagement ist in dieser sehr angespannten Lage eine großartige Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums und ein wertvoller Beitrag zur Bewältigung der Pandemie. Ihnen und der gesamten Belegschaft meinen herzlichen Dank für Ihre so wertvolle Arbeit“, sagte Bernd Sibler bei einem Besuch am Universitätsklinikum Erlangen Anfang Dezember.

Kultusministerin hält Nein zu Impfung für unsolidarisch mit Kindern

Update: 23.12.2021, 08:02 Uhr

Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat ungeimpfte Erwachsene zu mehr Solidarität mit Kindern aufgefordert. „Ich kann es nicht verstehen, warum man dieses Angebot nicht annimmt, weil immer klar war, es müssen sich die Erwachsenen schützen lassen, damit die Kinder den entsprechenden Herdenschutz kriegen“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur. Auf die Frage, ob sie solche Erwachsenen unsolidarisch finde, sagte sie: „In gewisser Weise ja.“

Völlig unverständlich sei, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl sie es könnten. Es sei ihr noch kein Lehrer begegnet, der ihr gesagt habe, er könne sich nicht impfen lassen, sagte Schopper. Klar sei aber: „In solchen Berufen, wo ich auf Ungeimpfte treffe wie etwa Kinder oder auf vulnerable Gruppen wie im Altenheim, da finde ich es einfach unverantwortlich.“

Sie hält eine Impfpflicht auch hier für zumutbar. „Ich finde, das ist auch durchaus verlangbar in so einem Beruf.“ Sie gehe aber davon aus, dass 95 Prozent der Lehrkräfte geimpft seien. „Da sind wir schon deutlich über anderen Berufsgruppen.“

Mehrere Festnahmen bei Protesten in München

Update: 23.12.2021, 7.32 Uhr

Bei einer unangemeldeten Corona-Protestkundgebung mit 5000 Demonstranten in München hat es elf Festnahmen gegeben. Die Polizei stoppte den Protestzug am Mittwochabend nach eigenen Angaben zweimal, dabei kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen und Rangeleien. Laut Polizei wurden Beamte bei der als aggressiv beschriebenen Kundgebung angegriffen und beleidigt. Die Ordnungskräfte setzten demnach vielfach Schlagstöcke und Pfefferspray ein - nach offizieller Zählung 232 Mal den „Einsatzmehrzweckstock“ und elf Mal Pfefferspray.

Im Laufe des Abends zerstreuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einzelne Gruppen zogen durch die Stadt. Die Polizei meldete eine zweistellige Zahl von Straftaten, in einem Fall Bedrohung mit einem Messer und in einem anderen gefährliche Körperverletzung. Ob die Staatsanwaltschaft einen oder mehrere Haftbefehle gegen Festgenommene beantragt hatte, war am Donnerstagmorgen noch nicht klar.

Die Inzidenz in Deutschland sinkt erneut

Update: 23.12.2021, 6.19 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen lag der Wert bei 280,3. Am Vortag hatte er noch bei 289,0 gelegen, vor einer Woche bei 340,1. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 44.927 Neuinfektionen verzeichnet.

Kollaps der Infrastruktur? So rüsten sich Stadtwerke, Polizei und Co. in Ulm für die fünfte Welle

Update: 22.12.2021, 19:43 Uhr

Die Omikron-Welle könnte durch viele Personalausfälle die kritische Infrastruktur beeinträchtigen. Wie bereiten sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in Ulm vor, wie werden ÖPNV und Müllabfuhr aufrechterhalten? Wir haben nachgefragt.

Wirtschaftsminister Habeck fordert Rückzahlungsmoratorium bei Corona-Soforthilfen

Update: 22.12.2021, 18:35 Uhr

Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) hat die Wirtschaftsminister der Länder in einem Schreiben zu einem Rückzahlungsmoratorium bei den Corona-Soforthilfen aufgefordert. Einen entsprechenden Bericht des „Handelsblatt“ bestätigte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch auf Anfrage. Insgesamt knapp 290 Millionen Euro müssen Kleinunternehmen und Soloselbstständige demnach erstatten. Die Wirtschaftsminister der Länder forderten ihrerseits in einem Brief an Habeck „eine Verlängerung und Nachbesserung der Wirtschaftshilfen“.

Laut „Handelsblatt“ schlug Habeck den Ländern vor, den Rückzahlungspflichtigen „angemessene Fristen“ einzuräumen. Die Schlussberichte der Länder, die diese dem Bund vorlegen müssen, sollen demnach erst Ende 2022 fällig werden, ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation „sollten wir gemeinsam den kleinen Unternehmen und Selbstständigen einen zeitlichen Aufschub für Rückzahlungen einräumen, um die Fortführung von Betrieben und insbesondere der wirtschaftlichen Existenz der vielen Soloselbstständigen zu sichern“, schrieb Habeck.

Kretschmanns zaghafter Kurs ist fatal – ein Kommentar

Update: 22.12.2021, 17:21 Uhr

An den Beschlüssen der MPK hatte Ministerpräsident Kretschmann viel auszusetzen – er nutzt aber eigene Spielräume für Verschärfungen nicht aus. Dieser Kurs ist widersprüchlich – und könnte sich rächen.

Baden-Württemberg: Kommt jetzt doch wieder die Testpflicht in der Gastronomie?

Update: 22.12.2021, 15:45 Uhr

Nachdem sich die Landesregierung in Baden-Württemberg dafür entschieden hat, Kontaktbeschränkungen schon vor dem 28. Dezember einzuführen, soll nun auch die Testpflicht in der Gastronomie wieder verschärft werden. Aktuell gilt durch die 2G+ Regel in Kneipen, Restaurants, Cafés und Co., dass Geboosterte und Menschen, deren zweite Corona-Impfung noch keine sechs Monate zurückliegt, von der Testpflicht der 2G+ Regel ausgenommen sind. So mussten sich also nur Genesene und Menschen, deren zweite Corona-Impfdosis länger als sechs Monate zurückliegt, für den Besuch einer Gastronomiestätte testen lassen. Das soll sich jetzt wieder ändern: „Es ist erstmal die Absicht, dass nur noch Geboosterte keinen Test vorlegen müssen“, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag mit Blick auf die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg an. Begründung sei die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), Auffrischungsimpfungen wegen der Omikron-Variante bereits nach drei Monaten durchzuführen. Was man bisher hatte, reiche nicht mehr aus, so Kretschmann. „Das werden wir korrigieren aufgrund der Omikron-Variante, so dass nur Geboosterte keinen Test mehr vorlegen müssen.“ Wahrscheinlich werde die Regelung so erfolgen, sagte der Regierungschef. Was der Landtag in Baden-Württemberg zu den neuesten Plänen von Grün-Schwarz sagt, lesen Sie hier.

Lauterbach erwartet höhere Nachfrage von Novavax-Impfstoff in Teilen Bayerns

Update: 22.12.2021, 14:43 Uhr

Vor wenigen Wochen wurde ein fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen: Nuvaxovid, ein Impfstoff des US-Herstellers Novavax. Bei diesem Impfstoff gegen das Coronavirus handelt es sich um einen Totimpfstoff. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dazu verkündet, dass Anfang 2022 in Deutschland dieser Impfstoff erhältlich sein soll. Vier Millionen Dosen seien bestellt und würden bald zur Verfügung gestellt, „soweit das Werk liefern kann“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Eine spezielle Verteilung innerhalb Deutschlands sei zwar nicht vorgesehen. Er erwarte jedoch größere Nachfrage in einigen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, möglicherweise auch Teilen von Bayern, sagte Lauterbach.

Markus Söder: „Möge der Impfstoff fließen“

Update: 22.12.2021, 14:08 Uhr

Bei einer Pressekonferenz berichteten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie der Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, über die aktuelle Corona-Lage in Bayern und Deutschland. Für Söder ist positiv, dass die Corona-Zahlen in Bayern sinken. Zude gebe es im Freistaat beim Boostern und bei Erstimpfungen ebenfalls einen positiven Trend. Das Boostern sei die beste und effektivste Antwort auf die Gefahr einer Omikron-Welle, so Söder. Deswegen bleiben die Impfzentren über Weihnachten geöffnet. Zudem soll auch der neue Impfstoff von Novavax schnell verteilt werden. Söder hoffe, dass „der ein oder andere Skeptiker“ sich zu einer Impfung mit diesem Impfstoff entschließen wird. „Möge der Impfstoff fließen“, sagt Söder und gibt anschließend das Rednerpult frei. Auch Generalmajor Breuer ruft nach Södes Statement zum Impfen auf.

Covid in Südafrika: Studie belegt milde Krankheitsverläufe

Update: 22.12.2021, 13:31 Uhr

In Südafrika bestätigt eine neue Studie den eher milden Krankheitsverlauf der Coronavirus-Variante Omikron. Nach Auswertung von bis Ende November vorliegenden Daten ergibt sich laut den Autoren eine bis zu 80 Prozent geringere Chance, zur Behandlung ins Krankenhaus zu müssen. „Die sehr ermutigenden Daten deuten stark auf eine geringere Schwere der Omikron-Infektionswelle hin“, sagte am Mittwoch Cheryl Cohen von Südafrikas Nationalem Institut für übertragbare Krankheiten (NICD). Sie warnte jedoch, dass es sich noch um frühe Daten handelt und weitere Studien nötig seien. Die geimpften Omikron-Patienten hätten zudem eine 70-prozentige Chance, einer Behandlung auf der Intensivstationen zu entgehen.

Mit Einsetzen der Sommerferien in Südafrika verbreitet sich die neue Coronavirus-Variante Omikron nun zwar landesweit - scheint aber im bisherigen Epizentrum rund um die Städte Johannesburg und Pretoria (Gauteng-Provinz) an Dynamik zu verlieren. „Ja, die Fallzahlen in der Gauteng-Provinz sinken seit über einer Woche - ich denke daher, dass wir dort den Höhepunkt der vierten Welle hinter uns haben“, sagte Cohen. Es sei aber noch zu früh, um von einem landesweiten Erreichen des Höhepunkts der vierten Infektionswelle zu sprechen.

Lauterbach will Booster-Impfungen über Weihnachten vorantreiben

Update: 22.12.2021, 13:09 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Auffrischungsimpfungen gegen Corona auch über Weihnachten und den Jahreswechsel im vollen Tempo vorantreiben, um die nahende fünfte Welle der Omikron-Variante zu bremsen. Zusätzlich zu den bis Ende des Jahres angepeilten 30 Millionen Booster-Impfungen seit Mitte November sollen bis Ende Januar 30 Millionen weitere hinzukommen, sagte er am Mittwoch in Berlin. Damit könne die Ausbreitung des Virus „dramatisch“ entschleunigt werden.

Für die Zeit zwischen dem 24. Dezember bis zum 9. Januar sollen Ärzte und Apotheker für eine Impfung durchgehend den Feiertagssatz von 38 Euro erhalten. Verwendet werden soll vor allem der Moderna-Impfstoff. Lauterbach wies darauf hin, dass die dritte Booster-Impfung zu deutlich über 90 Prozent vor einer schweren Erkrankung schütze.

Bußgeldverfahren gegen Demonstranten

Update: 22.12.2021, 12.19 Uhr

Schärfere Corona-Regel zu Privat-Treffen gilt in BW schon früher

Update: 22.12.2021, 10.43 Uhr

Die von Bund und Ländern beschlossenen schärferen Regeln für private Treffen sollen in Baden-Württemberg bereits unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen in Kraft treten. Zusammenkünfte seien dann künftig nur noch mit höchstens zehn Personen über 14 Jahre erlaubt, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Stuttgart.

Da die Omikron-Variante auch von Geimpften und Genesenen weiterverbreitet werden könne, sei diese Regelung geboten. „Sie tritt unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen in Kraft, nicht erst am 28.12.“, sagte er. Dennoch seien die auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichend.

Stiko-Chef Mertens für mehr Kontaktbeschränkung - „sehr schnell“

Update: 22.12.2021, 9.58 Uhr

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat sich mit Blick auf die Corona-Virusvariante Omikron für umfassendere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Es müssten angesichts der leichten Übertragbarkeit auf jeden Fall viel, viel mehr Kontaktbeschränkungen erfolgen als derzeit üblich - und zwar „sehr schnell“, sagte Mertens der „Schwäbische Zeitung“ (Mittwoch). Ob es ein vollständiger Lockdown sein müsse, sei jetzt schwer zu sagen, erklärte der Stiko-Chef.

Kritik an neuen Corona-Regeln von Bund und Ländern

Update: 22.12.2021, 9.08 Uhr

Die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern stoßen auf Kritik von Virologen, Gesundheitsexperten und in der Politik. Baden-Württemberg und Sachsen ließen in einer Protokollnotiz festhalten, dass ihnen die beschlossenen Maßnahmen nicht weit genug gingen. CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger nannte die Maßnahmen völlig unzureichend. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch findet es „irritierend“, dass die Verschärfungen erst ab dem 28. Dezember und nicht schon vor Weihnachten in Kraft treten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entgegnete: „Was wir heute beschlossen haben, zeigt schnell Wirkung“, sagte er am Dienstagabend in der ARD. Gleichwohl schloss Lauterbach nicht aus, dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden müsse, wenn es die Fallzahlen erfordern.

Unter anderem wurde beschlossen:

Für Geimpfte und Genesene gilt spätestens ab dem 28. Dezember: Es dürfen höchstens zehn Menschen zusammenkommen, Kinder nicht mitgerechnet.

Versammlungen zu Silvester und Neujahr sind verboten.

Spätestens ab dem 28. 12. sollen überall Clubs und Diskotheken schließen.

Überregionale Großveranstaltungen finden spätestens ab dem 28. Dezember ohne Zuschauer statt.

Alle Ergebnisse und verschärfte Corona-Regeln in der Übersicht.

Schülerausweise gilt nicht mehr als Testnachweis

Update: 22.12.2021, 8.32 Uhr

Für Bus- und Bahnfahrten, Restaurant- und Kinobesuche müssen sich Schüler im Südwesten bald wieder vorab auf Corona testen lassen. Ihre Schülerausweise gelten während der Weihnachtsferien (ab 27. Dezember) nicht mehr als Testnachweise. Grund: Sie werden dann nicht mehr regelmäßig in den Schulen auf Corona getestet werden, meldet das Kultusministerium in Stuttgart. Bislang hatten Schülerausweise Minderjährigen Zugang zu 3G-, 2G- und 2G-plus-Angeboten verschafft. Nach den Feiertagen brauchen sie dafür stattdessen ein negatives Schnelltest-Ergebnis.

Wegen einer bundesweiten Sonderregel seien negative Tests im öffentlichen Nahverkehr sogar schon von Donnerstag an nötig, teilte das Kultusministerium mit. Erst mit Beginn des Unterrichts am 10. Januar 2022 gelten die Schülerausweise für Minderjährige demnach wieder in allen Bereichen als Testnachweise. Aktuell wird auch über eine Testpflicht für Kita-Kinder diskutiert.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 289,0

Update: 22.12.2021, 8.00 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag der Wert bei 289,0. Am Vortag hatte er noch bei 306,4 gelegen, vor einer Woche bei 353,0. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 45.659 Neuinfektionen verzeichnet.

Ethikrat befürwortet Ausweitung der Corona-Impfpflicht

Update: 22.12.2021, 6.15 Uhr

Der Deutsche Ethikrat befürwortet eine Ausweitung der kürzlich beschlossenen Corona-Impfpflicht für Personal in sensiblen Einrichtungen auf „wesentliche Teile der Bevölkerung“. Dies müsse aber von einer Reihe von Maßnahmen flankiert werden, heißt es in einer mehrheitlich beschlossenen Empfehlung des beratenden Gremiums. Neben flächendeckenden Impfangeboten und ausreichend Impfstoff sollte soweit möglich der Impfstoff frei gewählt werden können. Empfohlen werden auch direkte Einladungen mit personalisierten Terminen, ein datensicheres nationales Impfregister und verständliche Information.