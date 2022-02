Bayern bekommt neue Corona-Regeln

Ministerpräsident, Markus Söder , stellte die Lockerungen heute vor

, stellte die Lockerungen heute vor 3G-Regel, Kontaktbeschränkungen, Schule, Gastronomie und Co. - was gilt im Freistaat

Markus Söder kündigte Lockerungen der Corona-Regeln bereits vorab an

gleiche Corona-Regeln, beispielsweise für Clubs und Discos, aus. "Wir sollten eine einheitliche Lösung für Deutschland finden, damit wir keinen Disco- oder Partytourismus bekommen", sagte er laut Deutscher Presseagentur. Bereits vor der Pressekonferenz in München sprach sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für, beispielsweise für, aus. "Wir sollten eine einheitliche Lösung für Deutschland finden, damit wir keinen Disco- oder Partytourismus bekommen", sagte er laut Deutscher Presseagentur.

weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Bayern an. Diese könnten auch über die bevorstehenden Kontaktbeschränkungen für Geimpfte aufheben, steigen in den Umstieg von 2G plus auf 2G und von 2G auf 3G ein, zum Beispiel bei Hochschulen oder Museen", sagte er. "Und wir geben in naher Zukunft eine Perspektive für die Öffnung von Discos und Clubs mit 2G plus." Zudem kündigte Söderder Corona-Maßnahmen für Bayern an. Diese könnten auch über die bevorstehenden Beschlüsse der MPK am 16.02.2022 hinausgehen. "Wir werden die privatenfür Geimpfte aufheben, steigen in den Umstieg von 2G plus aufund von 2G aufein, zum Beispiel bei Hochschulen oder Museen", sagte er. "Und wir geben in naher Zukunft eine Perspektive für die Öffnung von Discos und Clubs mit 2G plus."

Diese neuen Corona-Regeln für Bayern stellte Söder heute in München vor

In Bayern gelten künftig weniger Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die jeweiligen Lockerungen in den einzelnen Bereichen verkündete Söder gemeinsam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Doch welche Corona-Regeln gelten in Bayern künftig? Die Lockerungen in der Übersicht:

Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene in Bayern

Neue Corona-Regeln für private Treffen in Bayern: Geimpfte und Genesene dürfen sich in Bayern künftig wieder in beliebig großen Runden zusammen kommen, nicht nur zu zehnt wie bisher. Die bislang geltenden Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene werden komplett und ersatzlos gestrichen. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte. Die Kontaktregeln für Ungeimpfte bleiben dagegen bis auf Weiteres unverändert.

Mehr Rechte für Ungeimpfte in Bayern: Hier gilt 3G- statt 2G-Regel

Auch Ungeimpfte haben in Bayern von Donnerstag an wieder Zugang zu weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens – wenn sie einen negativen Test vorweisen. 3G statt wie bisher 2G gilt nach einem Kabinettsbeschluss vom Dienstag dann unter anderem für Hochschulen, die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Fitnessstudios und Solarien.

Wieder bis zu 25.000 Zuschauer bei Sport und Kultur erlaubt

Das Land Bayern hebt die maximale Zuschauerzahl für Kultur- und Sportveranstaltungen an: Von Donnerstag an sind, etwa auch bei Bundesliga-Spielen, wieder bis zu 25.000 Zuschauer erlaubt - bisher waren es 15.000. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Die Kapazitätsgrenzen bleiben aber unverändert – im Sport maximal 50 Prozent Zuschauer-Auslastung, im Kultur-Bereich maximal 75 Prozent.

Aktuelle Entwicklungen der Corona-Lage in Bayern und BW