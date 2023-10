Die Corona-Pandemie hat Markus Söder schlagartig in ganz Deutschland bekannt gemacht. In Bayern setzte er härtere Corona-Regeln durch als in anderen Bundesländern. Lockdown, Ausgangssperre,– nicht wenige denken bei diesen Maßnahmen an Markus Söder. Jetzt will er bei der Landtagswahl 2023 in Bayern seinen Posten als Landesvater verteidigen.