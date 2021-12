Viele Menschen haben Fragen rund um Corona - sei es zu Reisen und Freizeit, Impfungen oder auch dem nötigen Friseurbesuch. Ihre Fragen können sie stellen per Mail unter corona-fragen@swp.de.

Antworten finden sie in diesem Sammel-Beitrag:

Corona-Regeln in der Freizeit

Darf ich meiner sechsjährigen Tochter beim Ballett zuschauen, obwohl ich nicht geimpft bin?

Nein. Bis zum 31. Januar gilt zwar die Ausnahmeregelung, dass minderjährige Schüler von 2Gplus ausgenommen sind. Eltern dürfen zwar zur Wahrnehmung Ihres Sorgerechts kurzzeitig in die Halle oder den Trainingsraum – also zum Beispiel, um Ihre Tochter zu bringen und wieder abzuholen. Die ganze Zeit dort bleiben dürfen Sie aber nicht.

Ich bin Trompeter. Wie muss ich mein Kondenswasser entsorgen?

Im Musterhygienekonzept der Musikverbände steht dazu nur, dass das Kondenswasser sicher aufgefangen und entsorgt werden muss. Wie genau das geschieht, ist nicht geregelt. Beim Musizieren im Freien gibt es gar keine Regeln.

Immer wichtig: Baumarkt und Friseur

Kann ich als Ungeimpfter noch den Baumarkt besuchen?

Ja. Bau- und Gartenmärkte gehören zu den Geschäften des täglichen Bedarfs. Auch der Weihnachtsbaumverkauf zählt übrigens dazu.

Darf ich noch zum Friseur?

Beim Friseur gilt 3G plus. Sind Sie ungeimpft und haben auch keinen Genesenen-Status, müssen Sie ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen. Der Friseur selbst muss nur getestet sein.

Kinder, Jugendliche und Corona-Regeln

Wir wollen mit den Familien meiner Schwester und meines Bruders essen gehen. Die Kinder (7 und 14) meines Bruders sind nicht geimpft. Geht das?

Ja. Minderjährige sind von 2G plus in der Gastronomie ausgenommen, außer in Clubs und Diskos. Allerdings müssen die Kinder während der Weihnachtsferien einen negativen Schnelltest vorlegen. Nach den Ferien gilt wieder die Ausnahmeregelung für minderjährige Schüler, aber Vorsicht: Diese Regelung läuft m 31. Januar für die 12- bis 17-Jährigen aus.

Darf mein Kind ungetestet in den Kindergarten?

Ja. Für Kinder gibt es keine allgemeine Testpflicht.

Mein Kind ist 14 Jahre alt und noch nicht vollständig geimpft. Darf es trotzdem zum Handballtraining?

Ja. Bei Indoor-Sport gilt zwar 2Gplus, davon sind aber alle Minderjährigen aktuell noch ausgenommen. Vorsicht: Für volljährige Schüler gilt diese Sonderregelung nicht.

Was ist, wenn meine Kinder in den Weihnachtsferien ins Kino gehen wollen?

Sie dürfen alle Bereiche besuchen, für die 2G oder 2Gplus gilt, aber sie müssen während der Ferien einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen.

Freifahrt-Schein für Geboosterte?

Ich bin geboostert. Brauche ich bei 2Gplus trotzdem noch einen Schnelltest?

Nein. Auch wenn Sie vollständig geimpft, aber noch nicht geboostert sind, brauchen Sie keinen Schnelltest, sofern Ihre letzte, notwendige Impfung höchstens sechs Monate alt ist. Das gleiche gilt für Genesene, deren Infektion noch nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt.

Meine Tochter wird im Januar zwölf Jahre alt. Ich habe gehört, dass die Sonderregelung ausläuft, aber es dauert ja eine Zeit, bis die Impfung vollständig ist. Darf sie dann nicht mehr zum Sport?

Die Landesregierung hat angekündigt, dass die Sonderregelung für 12- bis 17-Jährige zum 31. Januar ausläuft. Dann muss diese Altersgruppe auch einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Aber in der Corona-Verordnung steht auch, dass dies alle tun müssen, für die seit mindestens drei Monaten eine Impfempfehlung der Stiko vorliegt. Aktuell gibt es keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder unter zwölf Jahren, sondern nur für Kinder mit Risikofaktoren. Das bedeutet übersetzt: Nach dem zwölften Geburtstag hat man noch drei Monate Zeit zum Impfen.

Corona und Fußball

Wir können doch unser Fußballtraining weiterhin machen und auch unser Bier danach trinken?

Nicht unbedingt. Im Sport gilt 2G, alle müssen also geimpft oder genesen sein. In der Kabine aber ist 2Gplus angesagt - also entweder Schnelltest oder Booster. Es reicht übrigens nicht, wenn man sich vor dem ersten Bier schnell ein Stäbchen in die Nase steckt und die ganze Mannschaft dabei zuschaut. Der Test muss von einem vom Verein Beauftragten abgenommen und auch entsprechend dokumentiert werden. Auch wichtig: In der Kabine gelten Abstandsregel und Maskenpflicht. Außerdem kann von der zuständigen Behörde ein Alkoholverbot auf Sportstätten erlassen werden. Das ist von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich.

Ich bin ehrenamtlicher Trainer im Fußballverein. Warum darf der Kimmich ohne Impfung spielen, ich aber nicht trainieren?

Für Fußball-Profis gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Arbeitnehmer - also 3Gplus am Arbeitsplatz. Für Ehrenamtliche gelten mittlerweile dieselben Regeln wie für ihre Sportler, sie müssen also geimpft und genesen sowie in Innenräumen auch getestet sein.