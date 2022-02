Die Inzidenzen sinken weiter. Und in einem Monat sollen alle „tief­greifenden Maßnahmen“ der Pandemie­bekämpfung verschwunden sein. Ob man dann noch mehr als Masken und Tests staatlicherseits in der Hinterhand behält, bleibt dabei unklar, weil man sich darüber in der Ampel noch uneins ist....