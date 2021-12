Viele Menschen haben Fragen rund um Corona - sei es zu Reisen und Freizeit, Impfungen oder auch dem nötigen Friseurbesuch. Ihre Fragen können sie stellen per Mail unter corona-fragen@swp.de.

Corona-Regeln in der Freizeit

Darf ich meiner sechsjährigen Tochter beim Ballett zuschauen, obwohl ich nicht geimpft bin?

Nein. Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten sind zwar von 2G plus ausgenommen, das in allen Sportstätten gilt. Wenn sie selbst Sport machen, dürfen auch nicht geimpfte ältere Schüler bis zum 18. Geburtstag in die Sportstätten. Für die Eltern gibt es eine solche Ausnahme-Regelung aber nicht. Für Sie ist an der Türe Schluss.

Ich bin Trompeter. Wie muss ich mein Kondenswasser entsorgen?

Sie dürfen das Kondenswasser nur ohne Durchblasen von Luft ablassen und müssen es mit Einmaltüchern auffangen. Diese müssen Sie anschließend in geschlossenen Behältnissen entsorgen.

Wer darf zum Baumarkt und zum Friseur?

Kann ich als Ungeimpfter noch den Baumarkt besuchen?

Ja. Bau- und Gartenmärkte gehören zu den Geschäften des täglichen Bedarfs. Auch der Weihnachtsbaumverkauf zählt übrigens dazu.

Darf ich noch zum Friseur?

Beim Friseur gilt die 2G-Regelung. Ungeimpfte, die auch keinen Genesenen-Status haben, dürfen daher nicht zum Friseur. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, brauchen ein Attest und einen negativen PCR-Test. Kinder sind bis zum Alter von zwölf Jahren und drei Monaten ausgenommen. Der Friseur selbst muss nur getestet sein.

Zum Weihnachtsgans ins Restaurant. Geht das?

Wir wollen mit den Familien meiner Schwester und meines Bruders essen gehen. Die Kinder (7 und 14) meines Bruders sind nicht geimpft. Geht das?

In aller Regel ja. In der Gastronomie gilt zwar 2G, minderjährige Schüler, die in der Schule regelmäßig getestet werden, sind aber derzeit noch davon ausgenommen. In den Herbstferien galt diese Ausnahme-Regelung fort, ob das auch in den Weihnachtsferien so ist, wurde noch nicht entschieden. Es könnte also sein, dass sie einen Schnelltest für die Kinder brauchen.

Kinder und Corona-Regeln

Darf mein Kind ungetestet in den Kindergarten?

Ja, noch geht das. In Bayern wurde aber beschlossen, dass vom 1. Januar an Kindergarten- und Krippenkinder, die mindestens ein Jahr alt sind, für den Besuch von Betreuungseinrichtungen getestet sein müssen. Mindestens drei Tests pro Woche sind Pflicht. Das können auch Selbsttests sein, wenn die Eltern glaubhaft versichern, dass der Test gemacht wurde. Wenn im Kindergarten ohnehin schon zweimal wöchentlich PCR-Pooltests gemacht werden, braucht man sich nur montags selbst um einen Test zu kümmern.

Stimmt es, dass Jugendliche von 2G und 2Gplus ausgenommen, wenn sie selbst Sport oder Musik machen?

Ja, das stimmt. Diese Ausnahme gilt für alle bis zum Alter von 17 Jahren, die noch zur Schule gehen. Die Bayerischen Landesregierung hat am Dienstag angekündigt, dass diese Sonderregelung bis 12. Januar verlängert wird. Danach müssen alle Jugendlichen, die älter als zwölf Jahre und drei Monate sind, ebenfalls einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Es ist immer die Rede von Kindern, die zwölf Jahre und drei Monate alt sind. Warum?

Aktuell gibt es eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder ab dem zwölften Geburtstag. Die drei Monate kommen drauf, weil man für eine vollständige Impfung ja eine gewisse Zeit braucht.