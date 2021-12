Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich immer mehr aus. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte die rasche Einführung neuer Kontaktbeschränkungen empfohlen. Kurzfristig gibt es noch vor Weihnachten einen neuen Bund und Länder beraten auf der Beschlüsse des Spitzentreffens. Diebreitet sich immer mehr aus. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte die rasche Einführung neuerempfohlen. Kurzfristig gibt es noch voreinen neuen Corona-Gipfel beraten auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 21.12.2021 über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Gespannt blicken viele, gerade auch wegen der anstehenden Feiertage und dem Jahreswechsel, auf diedes Spitzentreffens.

Drohen nun bald strengere Regeln und Beschränkungen?

Ist sogar ein Lockdown in Deutschland denkbar?

Welche Ergebnisse könnte es bei der MPK geben?

MPK heute: Mögliche Beschlüsse zu Kontaktbeschränkungen

Bund und Länder wollen bei ihrem Spitzentreffen zur Corona-Krise heute neue Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich beschließen. Dies kündigten mehrere Länder-Regierungschefs an. Dass es um weitere Kontaktreduzierungen, auch für Geimpfte, gehen solle, teilten Bundeskanzler Olaf Scholz und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst mit. Zuvor hatte der neue Expertenrat der Bundesregierung vor einer explosionsartigen Verbreitung der Omikron-Variante gewarnt.

Beschlüsse der MPK am 21.12.2021: Ist ein Lockdown in Deutschland möglich?

Dänemark fährt große Teile des öffentlichen Lebens herunter, und London ruft den Katastrophenfall aus: Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante lässt immer mehr Länder zu drastischen Mitteln greifen, um eine Überlastung der Gesundheitsversorgung zu verhindern. Und Deutschland? Gesundheitsminister Karl Lauterbach schließt zwar einen harten Lockdown vor Weihnachten aus. Doch die Ministerpräsidentenkonferenz könnte schnell darüber entscheiden, wie es nach den Feiertagen aussieht. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte für diese Zeit einen Lockdown ins Spiel. „Wir müssen mit unseren Maßnahmen vor die Omikron-Welle kommen. Unser heutiges Handeln bestimmt die morgige Pandemie-Lage", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar."

Werden Beschränkungen von Veranstaltungen Teil der Ergebnisse der MPK heute?

Die Bundesregierung erwägt laut Medienberichten weitere Beschränkungen von Veranstaltungen. Denkbar sei es, dass die Obergrenze für Veranstaltungen in Innenräumen von 50 auf 20 bis 25 Teilnehmer gesenkt werde und für Freiluftveranstaltungen von 200 auf 100 Teilnehmer. Zudem könnten Clubs und Diskotheken geschlossen werden.

MPK Beschlüsse: Notfallplan für die kritische Infrastruktur

Der Expertenrat warnte vor der Ministerpräsidentenkonferenz zudem: „Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne. Dadurch wäre das Gesundheitssystem und die gesamte kritische Infrastruktur unseres Landes extrem belastet.“ Hierzu gehörten unter anderem Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung und die entsprechende Logistik. Bei den Bund-Länder-Beratungen soll es um vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur gehen.

Die Entwicklung der Omikron-Variante zeige, „dass wir uns auch hierzulande große Sorgen machen müssen hinsichtlich einer Überlastung unseres Gesundheitssystems und der Sicherstellung grundlegender öffentlicher Aufgaben“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Marie Klein-Schmeink, der „Welt“.