Lockdown nach Weihnachten: Politiker wollen komplette Schließung verhindern

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst stellt verschärfte Kontaktbeschränkungen rund um den Jahreswechsel in Aussicht, um die erwartete fünfte Welle der Corona-Pandemie möglichst flach zu halten. „Die große Silvestersause wird es nicht geben können“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schloss einen „harten Lockdown“ noch vor Weihnachten aus und richtete den Blick auf den Januar. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnte vor einer weiteren Eskalation der Lage.

Am Dienstag wollen die Regierungschefinnen- und chefs von Bund und Ländern angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante über weitere Maßnahmen bei der Bekämpfung der Pandemie beraten. Wüst sagte: „Omikron mahnt zur absoluten Wachsamkeit.“ Er ließ aber zugleich erkennen, dass er weitere Einschränkungen zum Weihnachtsfest nicht für notwendig hält. „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das Weihnachtsfest nicht der Pandemietreiber ist“, sagte der CDU-Politiker.

„Wir werden darüber sprechen müssen, wie wir unser Land am Laufen halten“, sagte Wüst am Montag in der ARD und nannten neben anderen Beispielen die Gefahren für Strom- und Wasserversorgung und die Folgen von Personalmangel bei Polizei und Feuerwehr, wenn die Zahl der Infizierten deutlich steigt. Es brauche zwischen Bund und Ländern abgestimmte Notfallpläne unter Einbeziehung von Technischem Hilfswerk und Bundeswehr.

Gesundheitsminister Lauterbach sagte in Bild TV, die Modellierungen der Experten sagten ab Januar steigende Fallzahlen voraus, „die dann dominiert werden durch Omikron“. Mit der neuen Variante und ohne Einschränkungen „hätten wir eine Explosion der Fallzahlen“. Auch für die Zeit nach Weihnachten glaube er jedoch nicht an einen „harten Lockdown“. Schulen würden geöffnet blieben, es sei auch davon auszugehen, dass Restaurants nicht schließen müssen, sagte Lauterbach am Sonntag.

Corona-Regeln ab Januar: Das sagt Robert Habeck

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) rechnet mit deutlichen zusätzlichen Einschränkungen Anfang Januar. Er gehe davon aus, dass dies "Gegenstand der Beratungen von Bund und Ländern morgen ist und dass das dann auch verabredet wird für den Januar", sagte Habeck am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Ein umfassender Lockdown solle aber möglichst vermieden werden.

"Ich denke, wir haben noch andere Möglichkeiten, differenzierter vorzugehen", sagte dazu Habeck. Er sei sich allerdings sicher, "dass Clubs und Diskotheken schließen werden" und "dass wir die Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduzieren werden". Verschärfungen seien wohl unvermeidbar. "Wir müssen sicherlich nachschärfen bei den Maßnahmen", sagte der Grünen-Politiker.

Habeck warnte davor, Entscheidungen zu verschleppen. "Wir müssen sehen, dass wir nicht den Fehler machen wie bei den Wellen bevor: Erst alles eskalieren lassen und dann sagen, oje, wie beschränken wir die Kontakte", warnte der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister.

Omikron in Europa: Niederlande im Lockdown, Großbritannien ist Virusvariantengebiet

Großbritannien, ist Omikron nun schon die vorherrschende Corona-Variante. Niederlande wird erwartet, dass die Variante noch vor Weihnachten in Teilen des Landes die dominante Form wird. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, hat Ministerpräsident Mark Rutte das Land in einen harten Lockdown bis 14. Januar geschickt. In ganz Europa hat sich die Corona-Lage über das Wochenende verschärft. In mehreren europäischen Ländern, darunter Irland und, ist Omikron nun schon die vorherrschende Corona-Variante. In London wurde daher ein Katastrophenfall ausgerufen . In derwird erwartet, dass die Variante noch vor Weihnachten in Teilen des Landes die dominante Form wird. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, hat Ministerpräsident Mark Rutte das Land in einen harten Lockdown bis 14. Januar geschickt.